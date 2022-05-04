Прогресс года. Сергей Торопов в 32 года попал в сборную России и бился с ЦСКА

В НБА регулярно вручают награду самому прогрессирующему игроку турнира. Если бы аналогичная была в Единой лиге ВТБ, то Сергей Торопов получил бы её безоговорочно. В 32 он провёл лучший сезон, стал важной частью «Нижнего Новгорода», попал в сборную России, где ярко дебютировал и очень уверенно смотрелся в матчах плей-офф с ЦСКА.

— Знаем, что на следующий день после третьего матча серии плей-офф у вас было закрытие сезона. Что говорили на командном мероприятии?

— Говорили, что сезон был самым тяжёлым за последние годы. На моей памяти, за те годы, что играю в «Нижнем», точно. По-моему, за целый сезон было всего две игры, когда мы вышли в полном составе. Да и в тех играх с ЦСКА и «Зенитом» были парни, которые играли на обезболивающих. Конечно, есть осадок. Мы могли сыграть лучше в сезоне и плей-офф.

— Какой получилась серия с ЦСКА глазами игрока «Нижнего Новгорода»?

— Уверен, что не стоит никому рассказывать про мотивацию, когда ты играешь против ЦСКА. Она всегда есть: это чемпион страны, против которого любая команда играет на максимуме. Желанием старались компенсировать какие-то наши слабые стороны.

Сергей Торопов в серии с ЦСКА Фото: vtb-league.com

Уже в третьем матче меня начал держать «маленький» игрок. Старались находить слабые места и компенсировать недостаток в размерах своей скоростью. Плюс мы в прошлом году сами себе показали, что можем играть с ЦСКА в плей-офф. Наверное, это где-то сидело в головах. Точно никто не собирался опускать руки и говорить: «Ну всё, мы с восьмого места вышли, и нам крышка».

Все всё понимали: у ЦСКА 15 человек, а у нас всего 7-8 плюс два молодых. Даже на скамейке с нами всегда был один травмированный для количества. Сначала это был Александр Ганькевич, потом Дмитрий Хвостов и Иван Стребков.

— Во втором матче победа была очень рядом. Что случилось в концовке?

— Немного «поплыли». Мы думали, что ещё есть время для атаки нашей. Оказалось, что времени уже нет и мы проиграли два очка. Изначально оставалось 30 секунд до конца четвёртой четверти, и у нас был какой-то запас времени на ответ. Мы проигрывали два очка. Самое главное — нужно было отбиться, потому что фолить мы не хотели. Отбиться нам удалось, но подобрать мяч не смогли. Подбор оказался у ЦСКА, и началась суматоха. Помню, что взглянул на счётчик и там было 10,8 до конца игры, а у ЦСКА горело что-то типа 9 секунд на атаку. Казалось, что ещё есть чуть-чуть времени.

Пока мы разбежались по игрокам, начали сдваиваться на Шведе. Он как-то ушёл, и мы не смогли сфолить, а когда мяч оказался у Уэйра и оставалось 2 секунды, мне показалось, что он не хотел бросать. И если бы он не выбросил, то время на атаку закончилось бы и владение перешло бы нам. Но ему кто-то со скамейки кричал «бросай-бросай», и он по высокой дуге выбросил, и, пока мяч летел, время закончилось.

— Каким получился сезон для Сергея Торопова? Думаем, если бы лига ВТБ вручала приз самому прогрессирующему игроку, то соперников у вас было бы немного.

— Очень благодарен лиге ВТБ и болельщикам за выбор меня на Матч звёзд. Тогда, в феврале, я говорил, что это прикольно, но я действительно никогда не думал оказаться там. Всё это сложилось, думаю, от доверия тренера. Он доверяет, ты чувствуешь уверенность, а если человек уверен, то способен на многое.



В моём хорошем сезоне большая заслуга Зорана. Очень чувствую его поддержку и помощь всей команды. Особенно когда играешь с такими первыми номерами, как Иван Стребков и Дмитрий Хвостов. Тебе порой нужно просто поставить заслон и провалиться, а мяч сам найдёт руки. Три четверти моих очков — это их заслуга. С этой точки зрения сезон получился хорошим.

Сергей Торопов на Матче звёзд Единой лиги ВТБ Фото: vtb-league.com

— Когда вас в 32 года позвали в сборную России, о чём подумали? Не было сомнений? Новичок в таком возрасте — это как минимум необычно.

— Новичок-старичок (смеётся). Я даже когда в «Нижний» приехал, мне было 28 лет. Уже не был молодым, но тренировался как молодой. Старым не ощущал себя. Возможно, только сейчас ощущаю, когда в команде много 20-летних парней. Саню Чадова уже три года спрашиваю, сколько ему лет, а он всё время говорит, 18-19. Только недавно 20 исполнилось.

Если возвращаться к вопросу о сборной, то я не верил до назначения Зорана, что могу попасть в команду. Подколы от парней были на эту тему. После того как о его назначении объявили официально, через несколько дней начали выкладывать расширенные списки игроков. До этого я никогда не был в национальной сборной, да и в лиге ВТБ играю не так давно.

— Неужели не верили в попадание?

— Сомнения были, но я надеялся и верил. Когда мне кто-то из парней прислал ссылку на список, то внутри прям мурашки хорошие пробежали. Это было большой радостью. Мне было неважно на тот момент, буду играть или нет.

Мы ведь не знали, кто именно поедет. В расширенном списке было много заслуженных игроков, выступающих за клубы Евролиги, имеющих опыт выступления за сборную. Для меня было важно просто надеть майку сборной, а в итоге вышел в стартовой пятёрке.

Сергей Торопов надел майку сборной России в 32 года Фото: nn-basket.ru

— Волновались сильно?

— Боялся, что перегорю. Когда выбегали на разминку из раздевалки, эмоции хлынули мощные. Я такого не ожидал. А уж когда зазвучал гимн… Хорошо, что быстро набрал первые очки и это придало очень много уверенности. Дальше уже не смотрел на соперников. Играл как в самой обычной игре.

— Помните первую встречу с Зораном Лукичем? Почему вы поверили в будущего тренера сборной? Чем он вас зацепил?

— Перед переходом в «Нижний» я играл в московской МБА. Там мы играли вместе с женой (Мария Торопова выступала в Премьер-лиге за женскую команду МБА. — Прим. «Чемпионата»). Предложение от «Нижнего» поступило перед игрой с «Зенитом». Очень хорошо это помню. Мы сидели дома с женой и моим другом Андреем Петуховым после игры. В это время звонит агент: «Тебя хочет «Нижний». Нужно принимать решение прямо сейчас». Было поздно, я даже не знал, как позвонить тренеру. В итоге оказалось, что клубы уже связались и необходимо было только моё решение.

Прекрасно понимал, что это лига ВТБ. И тут было как со сборной. Конечно, ответил согласием — это был шанс всей жизни. Уверен, что если любому парню, который играет в Суперлиге, поступит предложение из клуба Единой лиги ВТБ, то он сразу скажет да.

— Корыстный вопрос — в зарплате выиграли много?

— На самом деле, ничего не выиграл. Уезжал на такую же зарплату. Для меня было неважно, я даже не спрашивал о деньгах, если честно.

Сергей Торопов в матче с «Енисеем» Фото: vtb-league.com

— Хотя бы время игровое обещали?

— Понимал, что на какой-то роли меня видят. С Зораном поговорили уже после моего приезда. Удивительно, но с тренером я знаком с 2012 года, когда ездил на просмотр из саратовского «Автодора». Он, правда, этого не помнит. Я рассказывал ему.

Сергей Торопов в форме саратовского «Автодора» Фото: 52.basketball

— Что это был за просмотр?

— Было много людей постоянно. Команда только-только вышла в ПБЛ, и набирали состав. Нас неделю посмотрели, и мы вернулись обратно в Саратов. Поэтому я Зорана помнил, а он меня нет. И после приезда в Нижний Новгород не до конца знал, чего ждать. Мне было неважно. Важно было, что я в лиге ВТБ, а значит, у меня был шанс зацепиться.

Мне сказали, что видят на позиции пятого номера. Мне нужно было исполнять определённую роль: выходить, давать агрессию в защите. Ничего особенного не требовалось. Никто не просил набирать 10+ очков.

В «Нижний Новгород» Сергей Торопов перешёл из столичного клуба МБА Фото: mbabasket.pro

— Разница между командой Суперлиги и лигой ВТБ чувствовалась?

— Небольшой взрыв мозга был в самом начале. Это было связано с количеством информации, которую давали. Пришлось чуть заново узнавать баскетбол. Да, это мелочи, но их у меня не было в Суперлиге.

— Самая большая проблема при переходе в клуб Единой лиги ВТБ, как кажется, это незнание английского. Для всех стало большим сюрпризом, когда после первого матча за сборную России вы вышли в эфир и на отличном английском отвечали на вопросы. Где прокачали язык?

— Понятно, что какие-то базовые знания были со школы. Но я периодически использовал разные приложения для изучения языка, смотрел видео на английском. В Саратове, когда я играл за «Автодор» в Суперлиге, там тоже были легионеры. И у меня всегда была тяга к общению с ними. Парни всегда помогали, мы разговаривали на разные темы: обсуждали новости, сериалы. На выездах я жил вместе с Кортни Фортсоном и специально смотрел те сериалы, которые смотрел он, чтобы обсуждать с ним.

Когда приехал в Нижний Новгород, то здесь был Стеван Еловац, царствие ему небесное (бывший баскетболист «Нижнего Новгорода» умер 5 декабря 2011 года в возрасте 32 лет после инсульта. — Прим. «Чемпионата»). Он очень хорошо говорил на русском. А второй легионер — Джейк Одум — был очень скромным. И мы с ним разговорились на закрытии сезона. Было неловко, но он сам сказал: «Всё ок, я тебя понимаю, давай». Потом чуть подтянул временные обороты, и стало чуть проще в разговоре.

В какой-то момент Зоран сказал, что я буду переводить иностранцам. Вот в прошлом году этим занимался. А чем больше говоришь, тем проще.

— Так вы не только игрок, а ещё и переводчик?

— Теперь перевожу только молодым российским игрокам (смеётся). Не всегда получается докричаться.

— После суперуспешной серии с ЦСКА ваши персональные акции на рынке наверняка вырастут. Готовы к большому количеству предложений?

— У меня ещё год по контракту с «Нижним Новгородом». Сейчас размышлять о чём-либо вряд ли уместно. Тем более сейчас много неопределённости, и вряд ли кто-то сможет точно сказать, как именно сложится следующий год.

— Есть какие-либо опции в контракте? Например, отъезд в НБА.

— В МБА? (Смеётся.) Никаких опций нет.



— Сейчас отпуск?

— Сезон был максимально загружен перелётами, тренировками. Последний месяц у нас вообще расписание было как в НБА — за неделю или чуть больше провели четыре матча. Практически не видел семью. Поэтому буду проводить с ними больше времени. Нам дали выходные до 9 мая, а дальше будем совершенствовать свои навыки до конца мая.