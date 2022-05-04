«Это было грязно!» Пэйтону сломали локоть в начале матча. Это затмило рекорд Моранта

В ночь на 4 мая четыре команды НБА провели свой второй матч в полуфинале конференции. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Мемфису» (101:106, 1-1), а «Бостон» дома разгромил «Милуоки» (109:86, 1-1). Рассказываем о самых ярких событиях, произошедших за этот игровой день.

Брукс сломал Пэйтона II

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II, кажется, больше не сыграет в нынешнем плей-офф. В матче с «Мемфисом» он получил серьёзнейшую травму в результате столкновения с Диланом Бруксом.



Инцидент произошёл на третьей минуте встречи. Пэйтон в одиночку прорвался к кольцу, и в попытках его остановить Брукс решил влететь в соперника, когда тот уже находился в воздухе. Защитник «Уорриорз» рухнул на паркет и, неудачно приземлившись на руку, заработал перелом локтя. Брукса удалили с площадки, присвоив ему неспортивный фол второй степени. Ему также грозит дополнительное наказание от НБА.

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Нарушение, прямо скажем, было абсолютно ненужным. Ну зачем так грубо фолить на сопернике, да ещё и в самом начале матча, когда твоя команда ведёт 8:0? Очень жаль, что для Пэйтона плей-офф закончился вот таким образом. Он выдал лучший сезон и уж точно наиграл на неплохой контракт, который мог стать в 29 лет последним крупным в его карьере. Но теперь Гэри предстоит долгое восстановление после тяжелейшей травмы.



Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр был недоволен действиями соперника, нанёсшего травму его подопечному.



«Не знаю, было ли это намеренно, но это было грязно. Существует кодекс. Кодекс, согласно которому игроки никогда не должны ставить под угрозу сезон или карьеру других игроков, ударяя их по голове, когда они в воздухе. Диллон Брукс нарушил кодекс», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Грин показал средний палец болельщикам «Мемфиса»

Спустя буквально 15 секунд игрового времени жертвой жёсткой игры стал Дрэймонд Грин. Неумышленный удар локтем по лицу ему нанёс Ксавьер Тиллман. Форвард «Уорриорз» упал на паркет, а после и вовсе был вынужден отправиться в раздевалку, где ему наложили швы. Когда Грин покидал площадку, он показал два средних пальца болельщикам «Гриззлиз», которые уж очень обрадовались его уходу.

Дрэймонд Грин в огне с первого матча серии Фото: Ezra Shaw/Getty Images

И о своём поступке Грин нисколько не жалеет:



«Если вы собираетесь освистывать кого-то, кого ударили локтем в глаз, лицо… Вы должны получить отпор. Так что я получу штраф, продолжу выступать и отработаю эти деньги.



Мне было очень приятно ответить им. Вы будете освистывать кого-то, кого ударили локтем в глаз, у кого по лицу течёт кровь? У меня могло быть сотрясение мозга или что-нибудь ещё. Если они ведут себя так мерзко, я тоже могу быть мерзким.



Они аплодировали, потому что знают, что меня оштрафуют. Отлично. Я зарабатываю 25 миллионов долларов в год и буду в полном порядке».

Морант блещет

Одержать победу над «Голден Стэйт» «Мемфису» помогли 47 очков Джа Моранта. Он в одиночку настрелял последние 15 очков команды в матче, а также оформил важнейшее попадание, выведя свой коллектив вперёд при счёте 99:100. Помимо этого, разыгрывающий сделал 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата за 40 сыгранных минут.



22-летний Морант повторил собственный рекорд по результативности в плей-офф, установленный в прошлом году во втором матче серии с «Ютой». А ещё стал третьим в истории лиги игроком моложе 23 лет, кому удалось дважды набрать больше 45 очков в двух матчах плей-офф. До этого подобное удавалось только Леброну Джеймсу и легендарному Коби Брайанту.

Рекорды «Бостона» по трёхочковым

Лидеры «Бостона» и «Милуоки» друг против друга Фото: Stacy Revere/Getty Images

Во втором матче с «Милуоки» «Селтикс» реализовали аж 20 трёхочковых бросков (при 43 попытках, 46,5%), установив рекорд клуба в плей-офф. Шесть дальних попаданий оформил Джейлен Браун, столько же – Грант Уильямс. Ещё пять оформил Джейсон Тейтум, два – Пэйтон Причард, одно – Эл Хорфорд. Только в первой половине игроки 13 раз забросили из-за дуги, что также является рекордом франшизы.



А вот действующие чемпионы выдали худший результат за последние 15 розыгрышей плей-офф – три реализованных «трёшки» при 18 попытках (16,7%).