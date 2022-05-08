Харден больше не суперстар? Борода обогнал Леброна по промахам и разочаровал болельщиков

Джеймс Харден – один из самых обсуждаемых игроков в нынешнем сезоне. После громкого обмена в «Филадельфию» на его дуэт с Джоэлом Эмбиидом возлагали большие надежды. Однако ожиданий поклонников «Сиксерс» защитник пока не оправдывает – Борода проводит один из худших сезонов в плей-офф со времён выступления за «Оклахому».

Нынешний сезон Джеймс Харден начинал в «Бруклине», откуда был обменян в «Филадельфию» Фото: Getty Images

Сейчас «Сиксерс» борются с «Майами» в полуфинале Восточной конференции. И от 0-3 команду спасло только возвращение Эмбиида. В одиночку Харден выглядел совсем печально. Он медленный и, как сказал Эмбиид, недостаточно агрессивный. Он не набирает очки. Не только потому, что имеют место проблемы с реализацией, но и потому, что реализовывать-то и нечего – Джеймс просто не бросает. Он провёл за «Филадельфию» 30 матчей, ни в одном из которых не сделал 20 попыток.

Даже если Харден и приближается к этой отметке, примерно две трети бросков он всё равно не попадает. Он никогда не был особенно хорош по этому показателю, но по сравнению с его пиком разница существенная. Недавно Харден установил антирекорд НБА по количеству «кирпичей» в плей-офф – 2782. По этому показателю он обошёл Леброна Джеймса (2777), на что ему потребовалось аж на 800 попыток меньше.



Вот и получается, что уже в 12 матчах плей-офф подряд Харден не может преодолеть отметку в 25 набранных очков. Это самая продолжительная подобная серия с тех пор, как он выходил со скамейки в «Тандер». А это, кстати, было больше 10 лет назад. Помимо этого, в копилке Хардена 18 матчей плей-офф, в которых он умудрился реализовать менее 40% с игры при пяти и более перехватах. С 1978 года больше подобных матчей провели только Леброн Джеймс (22) и Расселл Уэстбрук (20).

Джеймс Харден вряд ли доволен своей ролью и в новой команде Фото: Getty Images

По сравнению с выступлением за «Нетс» в нынешнем сезоне, Харден в среднем набирает меньше очков, подборов, блок-шотов, перехватов и попыток при большем количестве сыгранных минут. Стоит отдать должное его умению пасовать – по результативным передачам Джеймс является явным лидером «Сиксерс». Но этого, конечно, недостаточно. Особенно в отсутствие Эмбиида.



«Джеймс Харден официально сдулся. Его невозможно исправить, его невозможно спасти, потому что он не может внезапно помолодеть. Мне кажется, что он просто упёрся в стену. Стену возраста. Он не следит за собой. Сейчас Тайриз Макси тянет на игрока уровня максималки больше, чем парень в джерси Джеймса Хардена», – написал Скип Бэйлесс.

«Джеймс Харден больше не является игроком уровня максималки. Он уже не был прежним с тех пор, как набрал вес, пытаясь уехать из Хьюстона. Мы говорим о парне, который шесть или семь лет подряд набирал в среднем не менее 29 очков за игру. Один из самых результативных баскетболистов, которых мы когда-либо видели в истории НБА, не реализовал даже 20 бросков с момента своего приезда в «Филадельфию», – сказал Стивен Эй Смит.

«Я разочарован Харденом. В первом матче серии «Сиксерс» вели после двух четвертей. Но потом он выходит и набирает 4 очка во второй половине. То есть он хорошо выглядел до перерыва, но потом по какой-то причине ограничился 4 очками во второй половине. Харден должен был атаковать чаще. Что такое 4 броска? С учётом травмы Эмбиида их должно быть 25», – сказал Чарльз Баркли.

Джеймс Харден во время матча Фото: Getty Images

В общем, ощутимой пользы для «Филадельфии» Харден не приносит, а в его камбэк верится с трудом. И это при том, что сейчас перед защитником маячит перспектива заработать максимальный контракт. На следующий сезон у него есть опция игрока на $ 47,4 млн. Если она будет активирована, в дальнейшем Харден сможет подписать продление соглашения на четыре года и $ 227 млн.



Если он всё-таки получит максимальный контракт, то в заключительном, 2026 году 37-летний Харден заработает $ 61 млн. Но, по слухам, требовать от руководства максималки игрок не станет. Ещё до его обмена в «Сиксерс» знали, что он может согласиться на меньшую сумму – в этом и заключался план Дэрила Мори.



Да и кандидатом на максималку Хардена действительно сложно назвать. Во всяком случае, с такой игрой. И существенных перемен в нынешнем сезоне вряд ли стоит ожидать. Если кто-то и выведет «Филадельфию» в финал конференции, то это будет Эмбиид. А как себя на его фоне показывает Харден, все уже видели. Остаётся только надеяться, что для Бороды это не конец.