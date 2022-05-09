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Главные моменты игрового для в плей-офф НБА за 9 мая 2022 года

Плохой Дончич — отличный «Даллас». Харден проснулся! «Фила» и «Мэвз» отыгрались с 0-2
Арина Ершова
Главный моменты игрового для в плей-офф
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Интрига во втором раунде плей-офф сохраняется.

«Даллас» сравнял счёт в серии с «Финиксом»

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 101
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Финни-Смит - 24, Брансон - 18, Дав. Бертанс - 12, Клебер - 11, Динвидди - 10, Баллок - 7, Нтиликина - 3, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Пауэлл, Хардуэй-младший
Финикс Санз: Букер - 35, Краудер - 15, Эйтон - 14, Джонсон - 11, Макги - 7, Бриджес - 6, Пол - 5, Бийомбо - 2, Пэйн - 2, Холидей - 2, Шамет - 2, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич

После двух поражений на выезде «Даллас» сумел отыграться на своей площадке и сравнять счёт в серии с «Финиксом» – 2-2. И камбэк, которого, кажется, никто не ожидал, состоялся отнюдь не за счёт феноменальной игры «Маверикс».

Игроки «Санз» настолько плохо оборонялись на периметре, что подопечные Джейсона Кидда оформили аж 20 дальних попаданий, установив рекорд франшизы по количеству «трёшек» за половину в матче плей-офф. И это при том, что звёздный Лука Дончич забросил всего один трёхочковый из 10 возможных. А 17 потерь «Финикса» подарили хозяевам дополнительные 23 очка. В общем, защита коллектива из Аризоны снова дала сбой. А во второй половине под давлением судей подвело ещё и нападение. И при такой игре от поражения «Санз» не спасли даже 35 очков Девина Букера.

На руку «Далласу» сыграло и то, что за перебор фолов был удалён Крис Пол. Некоторые из них были достаточно спорными, но так или иначе защитник покинул площадку в начале четвёртой четверти, заработав шестое персональное нарушение.

Теперь победитель серии будет определён как минимум в шести матчах. Две следующие встречи состоятся в Финиксе 10 и 12 мая.

Крис Пол должен показать свой прежний уровень, чтобы позволить «Финиксу» пройти «Даллас»

Крис Пол должен показать свой прежний уровень, чтобы позволить «Финиксу» пройти «Даллас»

Фото: Getty Images

Рекорд Дончича

Для Луки Дончича четвёртый матч серии получился неидеальным – 9 из 25 с игры, 1 из 10 из-за дуги, 4 потери… Но 23-летний словенец всё же сумел установить очередной рекорд НБА. Он покорил отметку в 650 набранных очков, 150 подборов и 150 передач в своих первых 20 матчах плей-офф и стал первым игроком в истории лиги, кому это удалось.

По результативности в первых 20 играх плей-офф Лука вошёл в тройку лучших, набрав 655 очков. Больше было только у Уилта Чемберлена (705) и Майкла Джордана (718).

Камбэк «Филадельфии»

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 108
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Харден - 31, Эмбиид - 24, Макси - 18, Харрис - 13, Грин - 11, Ньянг - 10, Тибулл - 5, Милтон - 2, Рид - 2, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Спрингер
Майами Хит: Батлер - 40, Адебайо - 21, Оладипо - 15, Хироу - 11, Такер - 7, Лоури - 6, Страс - 6, Винсент - 2, Дедмон, Мартин, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен

«Филадельфия» повторила путь «Далласа» и также забрала оба домашних матча, отыгравшись с 0-2 в серии. Команду Дока Риверса спасло возвращение травмированного Джоэла Эмбиида и, кто бы мог подумать, Джеймса Хардена. Борода набрал 31 очко (8 из 18 с игры), 16 из которых пришлось на четвёртую четверть, а также 7 подборов и 9 передач. Вместе с дабл-даблом Эмбиида (24 очка + 11 подборов) это принесло соответствующий результат.

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После третьей четверти «Сиксерс» опережали соперника всего на 4 очка, и исход матча решался в заключительном, четвёртом отрезке. Но «Майами» – одна из худших команд лиги по атакующему рейтингу в четвёртой двенадцатиминутке (21-е место) и в клатче (24-е). Чтобы победить, подопечным Эрика Споэльстры нужно было прыгать выше головы.

Харден и Эмбиид не собираются сдаваться. Серия против «Майами» фактически начинается заново

Харден и Эмбиид не собираются сдаваться. Серия против «Майами» фактически начинается заново

Фото: Getty Images

В итоге усилий Джимми Батлера (40 очков) и Бэма Адебайо (21) оказалось недостаточно. А рассчитывать «Майами» больше не на кого. Тайлер Хироу посыпался в плей-офф и в последних двух встречах реализовал всего 9 бросков из 27. Кайл Лоури так и не восстановился после травмы, из-за которой пропустил первые две встречи с «Сиксерс», и рискует не выйти на площадку и в пятой игре. Данкан Робинсон итого отыграл всего 66 минут в шести матчах серии. В общем, возможности «Хит» в нападении ограничены, да и Батлер не может раз за разом набирать по 40 очков. И это может обернуться большими неприятностями для «Майами».

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