О Джей Мэйо промахнулся с метра и отдал победу «Зениту». УНИКС в шаге от вылета

УНИКС начинал полуфинальную серию Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге и с ходу забрал у «Зенита» стратегическое преимущество площадки, победив в первой игре серии. Даже поражение во второй встрече оставляло команде Велимира Перасовича отличные шансы на проход в финал, поскольку серия переезжала в Казань.

Перед третьей игрой лига ВТБ назвала самого ценного игрока регулярного чемпионата. И этот приз отправился Марио Хезонье. Хорватский форвард проводит первый сезон в России, но уже собрал внушительную коллекцию индивидуальных призов: помимо MVP регулярки, у Супер Марио уже есть MVP Матча звёзд, победа на конкурсе по броскам сверху, приз MVP месяца по версии лиги и 4 MVP месяца по версии болельщиков.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин вручила приз Марио Хезонье Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Удивительно, но Хезонья стал всего третьим форвардом, получившим главную индивидуальную награду Единой лиги ВТБ. Чаще всего её отдавали защитникам и ни разу – центровым. Ценителям и знатокам истории российского баскетбола будет особенно приятно вспомнить, что теми двумя форвардами, получавшими эту награду, были Виктор Хряпа и Андрей Кириленко.

Сложно сказать, насколько получение столь ценного индивидуального приза выбивает из колеи, но первые минуты матча №3 Марио Хезонья провёл непривычно бледно. Обе команды снова действовали от защиты, но звёздный хорват как будто самоустранился на какое-то время. К счастью для казанской публики, Лоренцо Браун и Андрей Воронцевич смогли нивелировать временную прострацию Хезоньи. Первые 15 очков УНИКСа они набрали в четыре руки, после чего в себя начали приходить Марио и остальные игроки в зелёной форме.

Лоренцо Браун набрал 21 очко в третьем матче серии с «Зенитом» Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Уже после первой четверти стало понятно, что в этом матче не будет больших рывков и высокой результативности. Казанцы за первые 10 минут набрали 21 очко, и это был единственный раз за игру, когда одной из команд удалось пересечь отметку в 20 за четверть. И это при том, что сразу три лидера УНИКСа Хезонья-Воронцевич-Браун не отдыхали ни секунды в первом игровом отрезке.



Если хозяева строили атаки через лидеров, то Хави Паскуаль старался доверять всем подопечным. И здесь (как и во втором матче) здорово проявил себя Сергей Карасёв. Форвард «Зенита» не набрал очков в первой игре серии, но затем неизменно показывает 40-процентную реализацию дальних попаданий и уходит с площадки с 8 набранными очками.



Но главной атакующей силой «Зенита» стал Алекс Пойтресс. Центровой снова старался брать скоростью и физикой, забивая 7 из 10 бросков с игры. Хотя излишняя активность в защите привела к тому, что бигмен гостей закончил встречу досрочно из-за перебора фолов.

Всё решалось на последних секундах. УНИКС вёл очко, когда Билли Бэрон решился на дальний средний бросок с сопротивлением. Попадание американца вывело гостей вперёд, но у УНИКСа оставалась почти полноценная атака на ответ.

Права принадлежат Единой лиге ВТБ.

Мяч в руки взял самый результативный игрок матча Лоренцо Браун. «Зенит» использовал дабл-тим, чтобы не дать лидеру казанцев воспользоваться броском, но тот исхитрился отдать удобную передачу на О Джей Мэйо. Американец вроде был в непосредственной близости от кольца, но бросок исполнил крайне неудачно. Мяч задел кольцо, но внутрь не провалился.

«Зенит» возвращает себе преимущество своей площадки Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Итоговый счёт — 68:67. «Зенит» одерживает важную для себя вторую победу в серии, возвращает себе преимущество своей площадки и находится в шаге от заветного выхода в финал Единой лиги ВТБ.