Не получал уважения в НБА, но стал звездой в России. Марио Хезонья — MVP лиги ВТБ

Подписание УНИКСом Марио Хезоньи вызвало резонанс в европейском баскетболе. Хорват ещё недавно играл в НБА, не сказал там своего последнего слова, находился в прайме — и тут соглашается на контракт с казанской командой. И в этом вся сущность Супер Марио. Он нестандартен во всём. Кажется, что у него, как и у Шекспира, вся жизнь — театр.

Даже первая новость о Хезонье в России не стала проходной. Баскетболист вроде бы только банально сфотографировался в аэропорту столицы Татарстана, как его уже обвинили в эгоизме, а тренер сделал выговор. На его футболке на английском (с использованием нецензурной лексики) было написано «дай мяч и проваливай прочь».

Хезонья в аэропорту Казани Фото: БК УНИКС

«Из-за этой футболки тренер на меня очень разозлился. Он решил, что это я таким образом посылаю команде месседж. Но на самом деле это была единственная футболка моего размера у меня дома в Хорватии. Я же там не жил, вот и одежды не было! Объяснял ему, а он мне: «Да-да-да. Это ты сообщение нам пытался послать?» Так что ничего особенного, никакого скрытого смысла. Но футболка эта мне нравится», — сказал Марио.



И именно так порой и играл УНИКС. Отдавал мяч и проваливал прочь, позволяя лидеру решать вопросы самостоятельно. Удивительно, но это работало! Большую часть сезона в Единой лиге ВТБ казанцы находились на первом месте, а в Евролиге держались в зоне плей-офф до того самого момента, пока российские команды не были выброшены из турнира.

Марио Хезонья на матче всех звёзд Единой лиги ВТБ Фото: Ира Сомова, Единая лига ВТБ

Хезонья — яркое событие Единой лиги ВТБ, заставляющее говорить о себе. Он ломает стереотипы о европейском отношении к личности в командном виде спорта. Марио как будто всё ещё в НБА, доказывая, что место подвигу есть всегда.



Поделиться своими рассуждениями о новоиспечённом MVP «Чемпионат» попросил журналистов Никиту Загдая и Артёма Комарова.

Никита Загдай, автор тележурнала «Вид сверху»:



— Нам всем очень нужен такой герой, как Супер Марио! Иррациональный, бесшабашный, уверенный в себе и даже эгоистичный. Каждый молодой игрок мечтает быть таким, как Марио. Совершать сложные броски, идти напролом сквозь толпу защитников, не признавая авторитетов. Раскидывать соперников в стороны, полагаясь на свой атлетизм и самоуверенность. Никто же не мечтает играть в подыгрыше, ставить заслоны и помогать партнёрам становиться лучше. Как бы ни мечтал твой детский тренер – всё равно все хотят забивать победные броски и врываться в хит-парады!

Марио Хезонья руководит атакой Фото: БК «Зенит»

Хезонья нашёл свою команду, как когда-то нашёл Алексей Швед в Химках. Не каждому игроку, не каждой звезде так везёт в карьере — получить шанс самому решать судьбу команды. А как партнёры помогают ему?! Андрей Воронцевич, Лоренцо Браун и даже О Джей Мэйо – признали в хорвате лидера и альфа-самца. Даже консервативный и любящий порядок Велемир Перасович разрешает Марио Хезонье совершать эти безумные броски, проходы и поощряет его желание доминировать за счёт атлетизма и таланта. И Марио расцвёл.

Но как он ведёт себя за пределами игры? Как настоящая звезда. Со всеми вытекающими. Он приехал на Матч звёзд Единой лиги ВТБ с одной мыслью – есть я и все остальные. Отдайте мне все награды во всех конкурсах! В отличие от других игроков, не знает, что такое скромность, незнаком с термином, столь популярным в нашем баскетболе – «не высовывайся».



Конкурс трёхочковых? Участвую! Конкурс данков? Я в деле. Приз лучшему игроку Матча звёзд? Он мой, даже не надейтесь!

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на странице ЕЛБ во «ВКонтакте».

И сейчас, когда Марио забирает приз лучшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, даже не хочется смотреть статистику и искать конкурентов за титул MVP. В этом сезоне у него не было конкуренции. Его смелость, эгоизм и желание быть лучшим перекрывают все статистические выкладки, промахи, нецензурную брань по пути в раздевалку после неудачных матчей и ужасный процент попадания из-за дуги (особенно в середине турнира).



Звёзды должны сверкать. У Марио это отлично получается! Амплуа – главная звезда лиги, это не история про статистику и рациональность.



Артём Комаров, автор телеграм-канала «Перехват»:



— Марио в первую очередь выделяется своей универсальностью. Он может закрывать до четырёх позиций что в защите, что в нападении. При должном отношении и при должной свободе — а у Перасовича он её получает — такие игроки очень полезны. Свобода — это важно, для игроков вроде Хезоньи максимально необходимо чувствовать, что у него есть право на ошибку.

Марио Хезонья во время игры Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Марио отлично использует размены, с них он набирает весомую долю очков. А выгодные размены у него случаются опять же благодаря его универсальности.



Сумасшедшая уверенность Марио в себе, граничащая с самоуверенностью, иногда, конечно, стоит УНИКСу нескольких испорченных владений, особенно в моментах, когда он начинает нервничать из-за судей. Но чаще это выливается в какой-нибудь хайлайт.