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Форвард УНИКСа Марио Хезонья получил награду самому ценному игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022

Не получал уважения в НБА, но стал звездой в России. Марио Хезонья — MVP лиги ВТБ
Марат Арасланов
Марио Хезонья — MVP Единой лиги ВТБ
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«Дай мяч и проваливай прочь».

Подписание УНИКСом Марио Хезоньи вызвало резонанс в европейском баскетболе. Хорват ещё недавно играл в НБА, не сказал там своего последнего слова, находился в прайме — и тут соглашается на контракт с казанской командой. И в этом вся сущность Супер Марио. Он нестандартен во всём. Кажется, что у него, как и у Шекспира, вся жизнь — театр.

Даже первая новость о Хезонье в России не стала проходной. Баскетболист вроде бы только банально сфотографировался в аэропорту столицы Татарстана, как его уже обвинили в эгоизме, а тренер сделал выговор. На его футболке на английском (с использованием нецензурной лексики) было написано «дай мяч и проваливай прочь».

Хезонья в аэропорту Казани

Хезонья в аэропорту Казани

Фото: БК УНИКС

«Из-за этой футболки тренер на меня очень разозлился. Он решил, что это я таким образом посылаю команде месседж. Но на самом деле это была единственная футболка моего размера у меня дома в Хорватии. Я же там не жил, вот и одежды не было! Объяснял ему, а он мне: «Да-да-да. Это ты сообщение нам пытался послать?» Так что ничего особенного, никакого скрытого смысла. Но футболка эта мне нравится», — сказал Марио.

И именно так порой и играл УНИКС. Отдавал мяч и проваливал прочь, позволяя лидеру решать вопросы самостоятельно. Удивительно, но это работало! Большую часть сезона в Единой лиге ВТБ казанцы находились на первом месте, а в Евролиге держались в зоне плей-офф до того самого момента, пока российские команды не были выброшены из турнира.

Марио Хезонья на матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Марио Хезонья на матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Фото: Ира Сомова, Единая лига ВТБ

Хезонья — яркое событие Единой лиги ВТБ, заставляющее говорить о себе. Он ломает стереотипы о европейском отношении к личности в командном виде спорта. Марио как будто всё ещё в НБА, доказывая, что место подвигу есть всегда.

Поделиться своими рассуждениями о новоиспечённом MVP «Чемпионат» попросил журналистов Никиту Загдая и Артёма Комарова.

Никита Загдай, автор тележурнала «Вид сверху»:

— Нам всем очень нужен такой герой, как Супер Марио! Иррациональный, бесшабашный, уверенный в себе и даже эгоистичный. Каждый молодой игрок мечтает быть таким, как Марио. Совершать сложные броски, идти напролом сквозь толпу защитников, не признавая авторитетов. Раскидывать соперников в стороны, полагаясь на свой атлетизм и самоуверенность. Никто же не мечтает играть в подыгрыше, ставить заслоны и помогать партнёрам становиться лучше. Как бы ни мечтал твой детский тренер – всё равно все хотят забивать победные броски и врываться в хит-парады!

Марио Хезонья руководит атакой

Марио Хезонья руководит атакой

Фото: БК «Зенит»

Хезонья нашёл свою команду, как когда-то нашёл Алексей Швед в Химках. Не каждому игроку, не каждой звезде так везёт в карьере — получить шанс самому решать судьбу команды. А как партнёры помогают ему?! Андрей Воронцевич, Лоренцо Браун и даже О Джей Мэйо – признали в хорвате лидера и альфа-самца. Даже консервативный и любящий порядок Велемир Перасович разрешает Марио Хезонье совершать эти безумные броски, проходы и поощряет его желание доминировать за счёт атлетизма и таланта. И Марио расцвёл.

Но как он ведёт себя за пределами игры? Как настоящая звезда. Со всеми вытекающими. Он приехал на Матч звёзд Единой лиги ВТБ с одной мыслью – есть я и все остальные. Отдайте мне все награды во всех конкурсах! В отличие от других игроков, не знает, что такое скромность, незнаком с термином, столь популярным в нашем баскетболе – «не высовывайся».

Конкурс трёхочковых? Участвую! Конкурс данков? Я в деле. Приз лучшему игроку Матча звёзд? Он мой, даже не надейтесь!

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на странице ЕЛБ во «ВКонтакте».

И сейчас, когда Марио забирает приз лучшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, даже не хочется смотреть статистику и искать конкурентов за титул MVP. В этом сезоне у него не было конкуренции. Его смелость, эгоизм и желание быть лучшим перекрывают все статистические выкладки, промахи, нецензурную брань по пути в раздевалку после неудачных матчей и ужасный процент попадания из-за дуги (особенно в середине турнира).

Звёзды должны сверкать. У Марио это отлично получается! Амплуа – главная звезда лиги, это не история про статистику и рациональность.

Артём Комаров, автор телеграм-канала «Перехват»:

— Марио в первую очередь выделяется своей универсальностью. Он может закрывать до четырёх позиций что в защите, что в нападении. При должном отношении и при должной свободе — а у Перасовича он её получает — такие игроки очень полезны. Свобода — это важно, для игроков вроде Хезоньи максимально необходимо чувствовать, что у него есть право на ошибку.

Марио Хезонья во время игры

Марио Хезонья во время игры

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Марио отлично использует размены, с них он набирает весомую долю очков. А выгодные размены у него случаются опять же благодаря его универсальности.

Сумасшедшая уверенность Марио в себе, граничащая с самоуверенностью, иногда, конечно, стоит УНИКСу нескольких испорченных владений, особенно в моментах, когда он начинает нервничать из-за судей. Но чаще это выливается в какой-нибудь хайлайт.

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