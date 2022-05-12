Дорогу чемпиону! ЦСКА выдал рывок 21:2 во второй четверти и закончил серию с «Локо»

В Краснодаре очень хотели четвёртого матча, и он случился! Город соскучился по-настоящему баскетбольному соперничеству, а победа над ЦСКА в третьей игре серии при аншлаге в «Баскет-холле» только разгорячила кубанскую публику. Команда Бранко Максимовича доказала самой себе, что при должном отношении она может забирать концовки даже у действующего чемпиона.

Правда, в матче №3 для краснодарцев действительно сошлось очень многое. Армейцы попали с игры меньше 40 процентов, а хозяева реализовывали каждый второй бросок. Железнодорожники отдали больше передач, не проиграли подбор, а уж что творил Джонатан Мотли?! Американский центровой был очень хорош в середине сезона, но находился немного в тени Алана Уильямса. И вот когда второй уехал домой, Мотли выдал свой персональный матч сезона: 33 очка (13 из 15 с игры) + 8 подборов + 2 передачи + 2 перехвата.

Джонатан Мотли атакует кольцо ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив» снова был активнее на первых минутах — рывок 7:2 и почти безупречная защита. Трибуны определённо давали заряд своим парням, а Мотли совсем не хотел останавливаться на достигнутой отметке в прошлой игре и набрал 4 очка за неполные три минуты. Но ещё более результативным за это же время умудрился стать Александр Щербенёв. Защитник «Локо» дважды забил издали и сделал счёт 12:3.

ЦСКА начал возвращение с помощью Николы Милутинова. Сербский центровой заставил дважды нарушить правила Мотли, а после перебора командных замечаний исправно реализовывал штрафные — 5 очков за половину стартовой четверти. Из своих первых 11 очков армейцы набрали 9 с линии штрафного. Броски категорически не залетали в цель: из первых 10 действующий чемпион забил лишь один.

Пока гости испытывали большие проблемы и не могли забить порой даже в проходе, хозяева демонстрировали фантастический процент реализации. «Локо» забил 4 из 6 дальних броска, а с игры точными оказались 10 из 16 бросков. И это только за первые 10 минут, за которые Эррик Макколлум забил 15 очков! Немудрено, что разница быстро выросла до двузначной, а на первый перерыв соперники отправились при счёте 30:17.

Эррик Макколлум набрал в четвёртом матче 34 очка Фото: Единая лига ВТБ

Вторая четверть началась для ЦСКА бодро. В первой же атаке трёху забил Клайберн, после чего впервые с игры отметился Швед. Добавьте к этому фолы Мотли и Мартюка (третьи в матче для обоих) и поймёте, что дела команды Итудиса начали налаживаться довольно оперативно. А уж после броска сверху Клайберна в быстром отрыве разница и вовсе достигла «-3». Бранко Максимович отреагировал тайм-аутом. А ведь прошло всего две минуты второй четверти. Через четыре минуты после начала второй четверти гости уже повели — отличился Алексей Швед. На персональном счету 91-го номера ЦСКА стало 12 очков.

Красно-синие выдали не просто рывок — рывочище! 21:2 по ходу второй четверти, а всего за вторые 10 минут матча набрали в два раза больше, чем за первые — 34 очка против 16, и на большой перерыв именно гости отправились лидерами.

Семён Антонов празднует попадание Фото: Единая лига ВТБ

Уже после отдыха ситуация на паркете не изменилась. ЦСКА снова активировал всю мощь трио Швед-Клайберн-Милутинов, которое продолжило увеличивать отрыв в счёте. К середине третьей четверти на счёту каждого было 18, 17 и 16 очков соответственно, а разница достигла 14 очков — 64:50.

За счётом не успевало табло. А может, оно просто не выдержало возросшего давления соперника. В итоге арбитры были вынуждены потратить несколько минут, чтобы попробовать починить выключившуюся аппаратуру. Не вышло. Концовку третьей четверти команды доигрывали по резервным счётчикам. И это помогло «Локо» возродить интригу усилиями Макколлума. Защитник хозяев даже умудрился исполнить довольно непростой финт — забил штрафной, а после специально промахнулся, подобрал и забил средний.

Эррик не остановился и попытался развить свой успех в четвёртой четверти. После попадания со средней за 7 минут до конца на его счету стало 25 очков, а разница впервые за долгое время сократилась и стала однозначной — 78:69. Это вынудило Итудиса взять тайм-аут.

В какой-то момент хозяевам удалось приблизиться на расстояние четырёх очков, и это сильно завело и без того шумную арену. Правда, сбить чемпиона с пути так и не получилось. То самое большое трио набрало 62 очка в сумме и обеспечило ЦСКА выход в финал.