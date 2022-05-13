Леброн Джеймс — всё ещё главный спортсмен планеты! Заработал за год больше Роналду и Месси

Минувший спортивный сезон для Леброна Джеймса никак нельзя назвать успешным, а вот финансовый год – ещё как можно. Ведь в этом году он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, оставив позади себя даже таких футбольных суперзвёзд, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Криштиану Роналду и Лионель Месси в тройке самых богатых спортсменов мира
Фото: Getty Images
На первое место Леброна поставили в соответствующем рейтинге от Sportico. По данным портала, за последние 12 месяцев баскетболист заработал $ 126,9 млн – больше, чем любой другой спортсмен. В Forbes, кстати, насчитали на почти на $ 6 млн меньше ($ 121,2 млн с мая 2021-го по май 2022-го) и отдали Джеймсу вторую строчку – после Месси.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира за минувший год:
|Место
|Имя
|Вид спорта
|Национальность
|Заработок от контракта
|Заработок от спонсоров
|Общий заработок
|1
|Леброн Джеймс
|Баскетбол
|США
|$ 36,9 млн
|$ 90 млн
|$ 126,9 млн
|2
|Лионель Месси
|Футбол
|Аргентина
|$ 72 млн
|$ 50 млн
|$ 122 млн
|3
|Криштиану Роналду
|Футбол
|Португалия
|$ 60 млн
|$ 55 млн
|$ 115 млн
|4
|Неймар
|Футбол
|Бразилия
|$ 65 млн
|$ 38 млн
|$ 103 млн
|5
|Сауль «Канело» Альварес
|Бокс
|Мексика
|$ 84 млн
|$ 5 млн
|$ 89 млн
|6
|Стефен Карри
|Баскетбол
|США
|$ 41,2 млн
|$ 45 млн
|$ 86,2 млн
|7
|Кевин Дюрант
|Баскетбол
|США
|$ 37,9 млн
|$ 48 млн
|$ 85,9 млн
|8
|Роджер Федерер
|Теннис
|Швейцария
|$ 724 тыс.
|$ 85 млн
|$ 85,7 млн
|9
|Джеймс Харден
|Баскетбол
|США
|$ 40 млн
|$ 36 млн
|$ 76 млн
|10
|Тайгер Вудс
|Гольф
|США
|$ 8,5 млн
|$ 65 млн
|73,5 млн
Так или иначе, по сравнению с 2021 годом доход лидера «Лейкерс» вырос более чем на 20% – с $ 96,5 млн. И растёт не только сумма, которую он ежегодно получает по контракту с клубом, но и заработок игрока за пределами площадки: прибыль от спонсорских соглашений, собственного бизнеса и так далее. В случае Леброна это $ 80-90 млн. Разберёмся, откуда они берутся.
Примерно треть суммы – $ 32 млн – приходится на доход от контракта с Nike, который, между прочим, является пожизненным. Леброн стал первым спортсменом, с кем производитель заключил сделку на таких условиях. При этом Nike является не единственным мировым брендом, спонсирующим Джеймса. У него на руках также имеются соглашения с другими крупными компаниями, подробности сделок с которыми, увы, не разглашаются. Среди них – PepsiCo, Walmart, Epic Games и 2K Sports.
Леброн Джеймс после победы в чемпионате с «Лейкерс»
Фото: Getty Images
Этой зимой список спонсоров Леброна пополнил и криптовалютный сервис Crypto.com, в честь которого недавно был переименован легендарный «Стейплс Центр». О начале сотрудничества было объявлено в январе, а уже в феврале Джеймс появился в рекламном ролике организации на Супербоуле, размещение которого обошлось ей примерно в $ 7 млн.
А пока большие компании инвестируют в Леброна, сам Леброн вкладывается в проекты чуть поменьше. У него, конечно, есть доля и в Fenway Sports Group (которая владеет «Ливерпулем», «Бостон Ред Сокс» и др.), которая оценивается примерно в $ 70 млн. Но среди его недавних инвестиций – компания по производству домашних тренажёров Tonal и стартап StatusPRO, который разрабатывает продукты для тренировок в виртуальной реальности.
Леброн по-прежнему одна из главных звёзд НБА
Фото: Getty Images
Ещё одна статья доходов Джеймса за прошедшие 12 месяцев – второй «Космический джем». Причём баскетболист заработал как на съёмках в фильме, так и на его производстве, в котором участвовала его компания The SpringHill (а точнее, её продюсерское подразделение SpringHill Entertainment). Однако своих создателей фильм обогатил незначительно – в мировом прокате новый «Джем» собрал $ 162,9 млн при бюджете в $ 150 млн.
Зато сама The SpringHill, основанная Джеймсом и его другом детства Мавериком Картером, в прошлом году значительно прибавила в стоимости. Баскетболисту удалось продать миноритарный пакет акций компании группе инвесторов, включающей вышеупомянутых Fenway Sports Group, Nike и Epic Games, аж за $ 725 млн. При этом контрольный пакет акций всё ещё удерживают Леброн и Картер.
В общем, Джеймс – не только успешный спортсмен, но и серьёзный бизнесмен. И для того, чтобы быть самым высокооплачиваемым атлетом в мире, ему не нужны титулы. Потерял ли Леброн деньги из-за того, что «Лейкерс» провалили сезон? Вероятнее всего. Ведь в его контракт наверняка включены два-три бонуса, касающихся выступления команды в плей-офф. Но эта сумма незначительна по сравнению с тем, сколько Король зарабатывает за пределами площадки. Он, может быть, так и не завоюет свой пятый титул, зато гарантированно получит несколько сотен миллионов долларов.
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