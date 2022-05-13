Леброн Джеймс — всё ещё главный спортсмен планеты! Заработал за год больше Роналду и Месси

Минувший спортивный сезон для Леброна Джеймса никак нельзя назвать успешным, а вот финансовый год – ещё как можно. Ведь в этом году он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, оставив позади себя даже таких футбольных суперзвёзд, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Криштиану Роналду и Лионель Месси в тройке самых богатых спортсменов мира Фото: Getty Images

На первое место Леброна поставили в соответствующем рейтинге от Sportico. По данным портала, за последние 12 месяцев баскетболист заработал $ 126,9 млн – больше, чем любой другой спортсмен. В Forbes, кстати, насчитали на почти на $ 6 млн меньше ($ 121,2 млн с мая 2021-го по май 2022-го) и отдали Джеймсу вторую строчку – после Месси.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира за минувший год:

Место Имя Вид спорта Национальность Заработок от контракта Заработок от спонсоров Общий заработок 1 Леброн Джеймс Баскетбол США $ 36,9 млн $ 90 млн $ 126,9 млн 2 Лионель Месси Футбол Аргентина $ 72 млн $ 50 млн $ 122 млн 3 Криштиану Роналду Футбол Португалия $ 60 млн $ 55 млн $ 115 млн 4 Неймар Футбол Бразилия $ 65 млн $ 38 млн $ 103 млн 5 Сауль «Канело» Альварес Бокс Мексика $ 84 млн $ 5 млн $ 89 млн 6 Стефен Карри Баскетбол США $ 41,2 млн $ 45 млн $ 86,2 млн 7 Кевин Дюрант Баскетбол США $ 37,9 млн $ 48 млн $ 85,9 млн 8 Роджер Федерер Теннис Швейцария $ 724 тыс. $ 85 млн $ 85,7 млн 9 Джеймс Харден Баскетбол США $ 40 млн $ 36 млн $ 76 млн 10 Тайгер Вудс Гольф США $ 8,5 млн $ 65 млн 73,5 млн

Так или иначе, по сравнению с 2021 годом доход лидера «Лейкерс» вырос более чем на 20% – с $ 96,5 млн. И растёт не только сумма, которую он ежегодно получает по контракту с клубом, но и заработок игрока за пределами площадки: прибыль от спонсорских соглашений, собственного бизнеса и так далее. В случае Леброна это $ 80-90 млн. Разберёмся, откуда они берутся.

Примерно треть суммы – $ 32 млн – приходится на доход от контракта с Nike, который, между прочим, является пожизненным. Леброн стал первым спортсменом, с кем производитель заключил сделку на таких условиях. При этом Nike является не единственным мировым брендом, спонсирующим Джеймса. У него на руках также имеются соглашения с другими крупными компаниями, подробности сделок с которыми, увы, не разглашаются. Среди них – PepsiCo, Walmart, Epic Games и 2K Sports.

Леброн Джеймс после победы в чемпионате с «Лейкерс» Фото: Getty Images

Этой зимой список спонсоров Леброна пополнил и криптовалютный сервис Crypto.com, в честь которого недавно был переименован легендарный «Стейплс Центр». О начале сотрудничества было объявлено в январе, а уже в феврале Джеймс появился в рекламном ролике организации на Супербоуле, размещение которого обошлось ей примерно в $ 7 млн.

А пока большие компании инвестируют в Леброна, сам Леброн вкладывается в проекты чуть поменьше. У него, конечно, есть доля и в Fenway Sports Group (которая владеет «Ливерпулем», «Бостон Ред Сокс» и др.), которая оценивается примерно в $ 70 млн. Но среди его недавних инвестиций – компания по производству домашних тренажёров Tonal и стартап StatusPRO, который разрабатывает продукты для тренировок в виртуальной реальности.

Леброн по-прежнему одна из главных звёзд НБА Фото: Getty Images

Ещё одна статья доходов Джеймса за прошедшие 12 месяцев – второй «Космический джем». Причём баскетболист заработал как на съёмках в фильме, так и на его производстве, в котором участвовала его компания The SpringHill (а точнее, её продюсерское подразделение SpringHill Entertainment). Однако своих создателей фильм обогатил незначительно – в мировом прокате новый «Джем» собрал $ 162,9 млн при бюджете в $ 150 млн.

Зато сама The SpringHill, основанная Джеймсом и его другом детства Мавериком Картером, в прошлом году значительно прибавила в стоимости. Баскетболисту удалось продать миноритарный пакет акций компании группе инвесторов, включающей вышеупомянутых Fenway Sports Group, Nike и Epic Games, аж за $ 725 млн. При этом контрольный пакет акций всё ещё удерживают Леброн и Картер.



В общем, Джеймс – не только успешный спортсмен, но и серьёзный бизнесмен. И для того, чтобы быть самым высокооплачиваемым атлетом в мире, ему не нужны титулы. Потерял ли Леброн деньги из-за того, что «Лейкерс» провалили сезон? Вероятнее всего. Ведь в его контракт наверняка включены два-три бонуса, касающихся выступления команды в плей-офф. Но эта сумма незначительна по сравнению с тем, сколько Король зарабатывает за пределами площадки. Он, может быть, так и не завоюет свой пятый титул, зато гарантированно получит несколько сотен миллионов долларов.