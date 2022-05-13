«Зенит» против ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ! Браун, Хезонья и компания не спасли серию

В Казани состоялась заключительная игра полуфинальной серии Единой лиги ВТБ – УНИКС принимал санкт-петербургский «Зенит». После трёх встреч сине-бело-голубые вели в серии со счётом 2:1. Первый матч, прошедший в Санкт-Петербурге, УНИКС выиграл (74:65), а два последующих – проиграл (67:76, 67:68). И сегодня подопечные Хавьера Паскуаля добыли третью подряд победу, позволившую им выйти в финал турнира.

Стартовая пятёрка «Зенита» осталась неизменной по сравнению с третьей игрой: на паркет вышли Джордан Лойд, Дмитрий Кулагин, Алекс Пойтресс, Джордан Мики и Сергей Моня. У УНИКСа с первых минут появились Лоренцо Браун, Георгий Жбанов, Марио Хезонья, Андрей Воронцевич и Уильям Мосли.

Начало первой четверти получилось равным, но в середине отрезка УНИКС вырвался вперёд и к седьмой минуте вёл со счётом 16:8. Однако усилиями Билли Бэрона, Тайсона Картера и Андрея Зубкова «Зениту» удалось подобраться к сопернику, и ко второй «десятиминутке» команды подошли со счётом 18:17.



Сразу после того, как команды вернулись на площадку, Пойтресс вывел «Зенит» вперёд, набрав безответные 4 очка. А потом начались «качели»: ни разу за 10 минут разница в счёте не превышала отметки в «+3». За 40 секунд до конца отрезка на табло сохранялся ничейный счёт, однако дальнее попадание Бэрона вывело гостей в лидеры.

Хавьер Паскуаль во время матча с УНИКСом Фото: Единая Лига ВТБ

Петербуржцы в целом перебросали соперника из-за дуги, оформив 5 дальних попаданий за вторую четверть (УНИКС не попал ни одного из пяти). Но казанцев в игре удерживали штрафные броски: за первую половину они реализовали 16 из 17. В итоге на большой перерыв команды уходили со счётом 37:40.



Третья четверть началась с рывка хозяев 8:0. И чтобы набрать свои первые очки во второй половине, «Зениту» потребовалось две минуты игрового времени. УНИКС вышел вперёд – из тени вышел Марио Хезонья, команда набирала один подбор в нападении за другим. Однако удержать преимущество казанцы всё-таки не смогли, и под конец отрезка петербуржцы сравняли счёт, а потом и вышли вперёд – 53:57.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на странице ЕЛБ во «ВКонтакте».

Четвёртый отрезок прошёл под диктовку «Зенита». У УНИКСа никак не получалось набрать темп в нападении, и уже за три минуты до конца матча разница в счёте перевалила за двузначную отметку – «+11» в пользу петербуржцев. Казанцы боролись до конца, прессинговали, однако за 40 секунд до финальной сирены окончательно лишились шансов на камбэк. Коллектив остался без Марио Хезоньи, который был вынужден покинуть площадку после того, как набрал пять фолов. Отставание всё же удалось сократить, но этого, увы, было недостаточно. Итог – победа «Зенита» со счётом 75:69.

Самым результативным игроком матча стал Джордан Лойд, набравший 22 очка – это его лучшее выступление в сезоне. 18 очков набрал Билли Бэрон. В составе УНИКСа лучшим стал Лоренцо Браун – на его счету 19 очков. Марио Хезонья оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

В финале Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с ЦСКА, который в другой полуфинальной серии обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1. Первый финальный матч состоится 20 мая на московской арене «Мегаспорт».