Обмен заключёнными между США и Россией? Баскетболистку Грайнер — на «шпиона» Бута

Дело Бриттни Грайнер набирает обороты. Звезду сборной США задержали в аэропорту «Шереметьево» зимой, и с этого времени она находится под стражей. Причина — наличие наркотических веществ, которые были обнаружены в её ручной клади. 13 мая суд в очередной раз продлил заключение спортсменке. Теперь до 18 июня Грайнер точно останется под стражей.

Олимпийская чемпионка ещё в середине марта отказалась оспаривать в суде обвинение в контрабанде наркотиков и теперь ждёт помощи американских властей и российских адвокатов.

В США это дело сразу получилось резонансным, поскольку Грайнер является заметной частью баскетбольного комьюнити. Баскетболисты носят футболки с её изображением, а на домашней площадке её «Финикса» нанесены инициалы — БГ.

Бриттни Грайнер перед матчем Фото: Christian Petersen/Getty Images

Почти сразу после появления новости о задержании Бриттни в комментариях начали обсуждать возможный обмен между двумя странами. И очень часто начала звучать фамилия Виктора Бута. Российский предприниматель в 2012 году был осуждён в США на 25 лет. Американский суд признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.

Россиянин отказался сотрудничать со следствием, не признал вину и изначально должен был выйти из тюрьмы в 2030 году. Однако в начале февраля появилась новость о том, что Бут может стать свободным на четыре года раньше срока.

«Если ничего неожиданного не произойдёт, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно», — сказал его адвокат.

Адвокат объяснил, что россиянин заработал досрочное освобождение благодаря баллам за хорошее поведение в тюрьме. На этом фоне власти США больше не стремятся продлить срок заключения Бута. Также тогда появились подробности, что после отбытия срока Бута депортируют в Россию.

Если с историей Грайнер всё понятно — она спортсменка, которая (по всей видимости) не очень хорошо была знакома с законами страны, где довольно давно играла и зарабатывала миллионы долларов, то про Виктора Бута мало что известно.

В России его называют предпринимателем, который занимался оружием. В США говорят, что у него было пять различных паспортов, несколько имён и он прибегал к приёмам, которыми обычно пользуются сотрудники спецслужб: разные имена, разные страны регистрации самолётов, постоянно запутывал следы.

Бизнес Бута был по-настоящему огромным. Он торговал с множеством стран и продавал оружие туда, куда ООН делать это не разрешала. Во время судебных разбирательств обвинение приводило факты экспорта оружия с закрытых российских предприятий и складов в Ростове-на-Дону, Новороссийске и Санкт-Петербурге.

Виктор Бут после ареста Фото: U.S. Department of Justice/Getty Images

Удивительно, но и власти США пользовались услугами Бута. Так, например, в 2004 году (после заведения на него дела в Америке) Пентагон пользовался услугами российского предпринимателя, которого просили доставить военные грузы в Ирак.

Содержание Бута в американской тюрьме не назовёшь праздником. В 2021 году без объяснений причин россиянина перевели в блок коммуникационного контроля — спецтюрьму для террористов, откуда разрешены контакты только с близкими родственниками. Одно из отличий общения с родственниками при нахождении там — о предстоящем звонке нужно информировать охрану за две недели.

Грайнер грозит срок до 10 лет тюрьмы в России, но Госдеп пытается активно включиться и помочь соотечественнице. Официальные власти США уже назвали задержание Бриттни «незаконным».

Насколько реален обмен между двумя странами, точно не знает никто. Обе стороны сейчас ведут переговоры, но о каком-либо продвижении пока не заявлялось. Однако недавний обмен между США и Россией, который состоялся в Турции, даёт надежду на положительный исход.