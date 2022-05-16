«Нам надрали задницы». «Даллас» Дончича разгромил «Финикс», «Милуоки» Янниса вылетел

«Бостон» — в финале конференции

В шести сыгранных встречах полуфинала Востока ни «Бостону», ни «Милуоки» не удалось одержать две победы подряд. Команды провели на удивление равную серию, исход которой решался в заключительной седьмой встрече. По её итогам путёвка в финал конференции досталась подопечным Име Удоки – они разгромили соперника со счётом 109:81.

На «Бакс», очевидно, сказалось отсутствие второй звезды – Криса Миддлтона. Он заработал растяжение связки колена во втором матче серии с «Чикаго» и с тех пор не выходил на площадку. Ожидалось, что игрок сможет помочь команде в решающих встречах с «Селтикс», однако его восстановление затянулось.

«Бостон» выиграл два подряд матча у «Милуоки» и теперь сразится с «Майами» в финале Востока Фото: Adam Glanzman/Getty Images

«Мы не ищем оправданий. Все вышли на площадку, чтобы соревноваться и выкладываться по полной. Мы делали это начиная с третьей игры с «Чикаго» и заканчивая седьмым матчем с «Бостоном». Если бы у нас был Миддлтон, возможно, всё было бы по-другому. Но у нас его не было», – сказал лидер команды Яннис Адетокунбо.

Поэтому в седьмом матче греку пришлось разбираться в одиночку. И в первой четверти у него получалось неплохо – 24 из 26 очков были набраны либо самим Яннисом, либо после его передачи. А вот во втором отрезке у него, да и у «Бакс» в целом сбился прицел. Обе команды достойно оборонялись, вот только не вне периметра, а под кольцом. Поэтому дальних бросков было много. Но начиная с 13-й минуты и до финальной сирены игроки «Милуоки» реализовали всего один трёхочковый из 23. Один! В итоге за весь матч попали всего 12% бросков из-за дуги – 4 из 33.



А «Бостон», в свою очередь, выдал рекорд НБА для седьмых встреч плей-офф: 22 попадания из-за дуги (при 55 попытках). Семь из которых на свой счёт записал Грант Уильямс – настоящее открытие решающей встречи.

Эмоции Гранта Уильямса во время матча с «Бакс» Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Он стал первой атакующей опцией команды, после того как в середине третьей четверти площадку покинул нахватавший фолов Джейсон Тейтум. В заключительном отрезке аккуратничать пришлось и самому Уильямсу, получившему пятое персональное замечание. Однако площадку он покидал с 27 набранными очками – это лучший результат по итогам встречи. Игрок, который на протяжении серии качественно оборонялся против Адетокунбо, сегодня оказался результативнее самого Янниса.



Без Миддлтона прервать бросковую феерию «Бостона» было практически невозможно, как бы ни старался Майк Буденхольцер. «Селтикс» одержали заслуженную победу и сыграют с «Майами Хит» в финале конференции. Первый матч серии состоится 17 мая в Майами.

«Санз» отлетели от «Далласа»

Исход полуфинала Западной конференции между «Финиксом» и «Далласом» также решался в седьмой встрече. И завершилась она безжалостным разгромом «Санз» – 90:123.

Встречу провалили не только Девин Букер с Крисом Полом, но и весь «Финикс», включая главного тренера Монти Уильямса. На «Санз» было больно смотреть – они мазали броски, которые обычно попадают, отдавали кошмарные передачи, и на протяжении всего матча ни разу не повели в счёте. Это при том, что седьмая решающая встреча стала для коллектива домашней.



Матч обернулся катастрофой для «Санз» буквально с самого начала. В первой четверти команда Монти Уильямса набрала 17 очков, во второй – и того 10. В итоге к большому перерыву один Лука Дончич настрелял столько же, сколько все игроки «Финикса» вместе взятые, а разница в счёте составила аж 30 очков.



Главной составляющей успеха «Далласа» стала, пожалуй, игра в обороне. Подопечные Джейсона Кидда отработали на пять с плюсом. Звёздный Девин Букер, на котором постоянно сдваивались, по итогам встречи набрал всего 11 очков, а также стал худшим в команде по показателю «плюс-минус» («-41»). На двоих с Крисом Полом они реализовали всего 7 из 22 бросков с игры. Все – во второй половине, в ходе которой преимущество «Далласа» достигало отметки в «+46».

Лука Дончич был в огне в седьмом матче Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Нам надрали задницы. Это была старая добрая порка. Что было самым обидным в поражении? То, что мы проиграли. Это главное. Ну и, конечно, то, как это произошло. Нам нужно держаться и вести себя по-мужски. Мы должны принять поражение и двигаться дальше», – прокомментировал Букер.

А кроме Букера с Полом, надеяться «Санз» было не на кого. У Микала Бриджеса – 6 очков за 33 минуты (3 из 11 с игры). У Деандре Эйтона, которого в далёком 2018 году предпочли Дончичу на драфте, – 5 очков за 17 минут. В итоге самым результативным стал Кэмерон Джонсон с 12 очками. Настоящий позор для «Финикса».



Что касается исполнителей «Далласа», то они никаких проблем с набором очков не испытывали. Лука Дончич оформил дабл-дабл – 35 очков и 10 подборов. Спенсер Динвидди выдал свой карьерный максимум в плей-офф, набрав 30 очков, а раскрывшийся во второй половине Джейлен Брансон добавил ещё 24.



В общем, «Даллас» одержал лёгкую победу и вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Первый матч состоится 18 мая в Сан-Франциско.