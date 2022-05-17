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История тренера «Даллас Маверикс» и игрока женской НБА Кристи Толивер

Тренер «Далласа» играла в России и не закончила карьеру. Она помогает Дончичу побеждать
Марат Арасланов
Лука Дончич и Кристи Толивер
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Уникальная история Кристи Толивер.

«Даллас Маверикс» в финале конференции. Это уже не фантастика, а медицинский факт. Команда Джейсона Кидда ещё совсем недавно проигрывала «Юте» в первом раунде, но смогла преобразиться после возвращения Луки Дончича и вышла на новый уровень.

В серии с «Финиксом» команде из Техаса изначально давали меньше шансов на победу. Крис Пол и Девин Букер выиграли регулярный чемпионат и казались машиной по производству побед. Но «Даллас» смог затащить соперника в седьмой матч, где уничтожил своей дальнобойной артиллерией.

У побед, как известно, много героев. Но сейчас хочется обратить внимание на одного из незаметных творцов успеха Дончича и компании. Это Кристи Толивер. В январе баскетболистке «Лос-Анджелес Спаркс» исполнилось 35 лет, но она всё ещё в отличной форме и скоро приступит к своим непосредственным обязанностям игрока женской НБА. Однако пока «Даллас» успешно играет в плей-офф, в Лос-Анджелесе вынуждены ждать свою разыгрывающую.

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Тренерскую карьеру Толивер начала осенью 2018 года, подписав контракт с «Вашингтон Уизардс». Сезоны мужской и женской команд практически не пересекаются, а тот факт, что Кристи играла за столичный клуб «Мистикс» только упрощал логистику. Но уже в прошлом году её услугами заинтересовался «Даллас», с которым она начала работать с августа 2021 года. Это совмещение одобрили в «Спаркс», где сейчас играет баскетболистка, разрешив своему игроку совмещение.

Про Толивер достаточно много знают в России. Она провела здесь 7 лет, выступая за столичное «Динамо» и УГМК. Фактически, после завершения карьеры в нашей стране спортсменка сосредоточилась на тренерской работе во время мужского сезона, а летом ещё успевала поиграть в относительно коротком женском сезоне НБА.

Толивер во времена выступлений за УГМК

Толивер во времена выступлений за УГМК

Фото: basket.ugmk.com

«Чемпионат» связался с подругой Кристи Толивер по московскому «Динамо» защитником сборной России Екатериной Федоренковой:

«Кристи — отличный партнёр по команде. Она обалденный человек! Её папа — баскетбольный судья, который работал в НБА, а сама она всегда горела баскетболом и максимально профессионально ко всему относилась. Думаю, у неё это хорошо получается — совмещать тренерскую карьеру и карьеру игрока. У нас в команде она была немного закрытый человек, в своём мире, но были люди, с которыми ей было комфортно. Вообще, она может быть душой компании. Её главное отличие — она никогда не сдавалась и билась до конца. Даже в том самом финале Кубка Европы именно она забила важную «трёху», которая вернула нас в игру, а после мы забрали победу.

Лично меня она учила каким-то моментам в баскетболе. Могли соперничать друг с другом во время или после тренировок. Я всегда хотела обыграть её, а когда что-то получалось, мы могли что-то смешное сказать друг другу», — вспоминает Екатерина Федоренкова.

Кристи Толивер в форме «Лос-Анджелес Спаркс»

Кристи Толивер в форме «Лос-Анджелес Спаркс»

Фото: Katharine Lotze/Getty Images

Женщины в штабе мужского клуба НБА уже давно не редкость. Защитница сборной России Бекки Хэммон долгое время работала в штабе «Сан-Антонио Спёрс», помогая самому Грегу Поповичу. Но вот чтобы действующий игрок работал в мужской организации, не забывая при этом про регулярные тренировки и предсезонную подготовку, — это что-то необычное.

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«Я просто хочу быть максимально подготовленной. Стараюсь никого не подводить. Отдаюсь полностью во время работы и готовлюсь к сезону в женской НБА. Я просто должна сделать хорошо и то, и другое. Вот и всё», — так видит свою задачу Кристи.

Расписание 35-летней тренера-игрока выглядит следующим образом. В 6:30 — подъём, а уже в 7:00 она вместе с менеджером и экс-игроком «Далласа» Майклом Финли начинает тренировку в тренажёрном зале или на беговой дорожке. После — работа с командой: разбор видео и занятие на паркете. Вечером после работы снова кардио. Этот график не меняется и во время выездов.

Вообще, задача Толивер — скаутинг соперника и работа над нападением «Далласа». Но иногда главный тренер Джейсон Кидд поручает ей и индивидуальную работу с кем-то из своих игроков. Она одна из самых активных и во время предматчевой разминки команды.

Сезон женской НБА уже начался, а команда Толивер после двух побед на старте проиграла два раза подряд. Но уехать из «Далласа» Кристи не может из-за контракта, который подразумевает работу до последней игры. Получается, что Лука Дончич и партнёры, продлив свой сезон, укоротили его тренеру Толивер. Правда, главный тренер «Спаркс» Дерек Фишер с пониманием относится к уникальной ситуации своей подопечной и одновременно коллеги.

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