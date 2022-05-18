«В очередной раз политика вмешалась в спорт». Четыре потенциальных новичка Единой лиги ВТБ

В предстоящем сезоне Единую лигу ВТБ ждут большие изменения. На замену покинувшим чемпионат командам могут прийти новые: как российские, так и зарубежные. И пока в руководстве лиги решают, кто из них достоин повышения в классе больше остальных, мы расскажем о главных претендентах на попадание на турнир.

На данный момент от участия в турнире отказались два клуба: польская «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев». И это точно приведёт к довольно серьёзной перестройке турнира. Ведь если польский коллектив стал участником соревнований в сезоне-2018/2019, то команда из Таллина – настоящий ветеран Лиги ВТБ. Вместе с ЦСКА и УНИКСом «Калев» не пропустил ни одного сезона, начиная с 2009 года.

«Единая Лига ВТБ сожалеет, что в очередной раз политика вмешалась в спорт. В 2014 году по этой же причине чемпионат покинули сильные литовские клубы», – прокомментировали в руководстве турнира.

Таким образом, количество команд-участниц Лиги ВТБ сократилось до 10, а в ближайшее время может снизиться и до однозначной отметки. «Астана», дебютировавшая в лиге в сезоне-2011/2012, рискует покинуть турнир из-за нехватки финансов: спонсоры отказываются выделять клубу необходимый бюджет.

При этом все вышеупомянутые команды ни разу не занимали призовые места. «Зелёна-Гура» и «Астана» никогда не поднимались выше шестой строчки, а лучшим результатом «Калева» было седьмое место, позволившее команде один-единственный раз выйти в плей-офф Единой лиги. Так что уровень этих зарубежных коллективов немногим выше, чем у российских клубов, которые сейчас претендуют на попадание в Лигу ВТБ.

«Самара»

В марте этого года «Самара» стала победителем Кубка России, в финале обыграв «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Команда также становилась обладателем трофея в 2020 году, а в 2019-м и 2021-м выигрывала Суперлигу. Всё – под руководством вице-чемпиона мира Игоря Грачёва. Он возглавлял «Самару» с 2017 года, но 17 мая покинул свой пост. Под участие в Лиге ВТБ в клубе хотели найти более опытного специалиста. И нашли!

Как стало известно «Чемпионату», новым наставником команды станет именитый Сергей Базаревич. С 2016 года он возглавлял мужскую сборную России, однако в сентябре 2021-го остался без работы. Базаревич, кстати, уже работал в Самаре – с 2011 по 2014 год он тренировал «Красные Крылья». В общем, специалист со стажем ¬– как раз под стать Единой лиге.

«Самара» уже опробовала новый спортивный комплекс, в котором планирует проводить матчи Единой лиги ВТБ Фото: БК «Самара»

О том, что «Самара» планирует подать заявку на участие в Лиге ВТБ с сезона-2022/2023, стало известно ещё год назад. Команда и до этого активно претендовала на участие в турнире – войти в число участников не позволяло только отсутствие арены, соответствующей всем требованиям. Но уже осенью 2021 года у клуба появился современный спорткомплекс, вмещающий 5000 зрителей. Болельщиков у «Самары» достаточно, так что теперь команда готова гарантировать высокую посещаемость на матчах Единой лиги.

«Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» – клуб с богатой советской историей, который был возрождён в 2016 году и за последние шесть лет добился серьёзных успехов. Главная победа случилась совсем недавно, когда «Уралмаш» в трёх матчах финальной серии обыграл столичную «Руну» и стал чемпионом Суперлиги-1.

Евгений Пашутин пришёл в «Уралмаш» по ходу сезона и не потерпел ни единого поражения Фото: БК «Уралмаш»

У клуба есть небольшой стадион на 2000 зрителей и именитый наставник – Евгений Пашутин. Специалист с огромным опытом работы в Лиге ВТБ был назначен главным тренером команды в декабре. Именно он превратил «Уралмаш» в чемпионскую команду и главного фаворита Суперлиги. Пашутин, при котором команда так ни разу и не проиграла в сезоне, кстати, останется в клубе и на следующий год – это подтвердил владелец клуба Виктор Ганиенко.

В общем, у команды есть история, хороший наставник и большие амбиции, но имеется и одна проблема – финансовая.

«Перед нами стоит одна-единственная преграда – это финансовые обязательства, которые должны быть подписаны губернатором. Здесь важную роль должно играть министерство спорта Свердловской области, министр Леонид Рапопорт. Но он нас не замечает. Мы пока сами пробиваемся наверх, а там будет видно. По крайней мере, Единая лига запросила от нас заявку», – сказал Ганиенко.

МБА

Заявку на участие в турнире также подали два московских клуба, чьи молодёжные команды уже играют в Единой молодёжной лиге. Первый из них – МБА. Команда была основана в 2013 году с прицелом на выход в Суперлигу и за один сезон справилась с поставленной задачей, заняв первое место в третьем дивизионе. С тех пор МБА продолжает выступления в Суперлиге, где лучшим результатом клуба стал выход в четвертьфинал.

МБА пока выступает без легионеров, доверяя молодым российским игрокам Фото: ПБК МБА

Главные успехи клуба относятся к женскому направлению, где в прошлом году смогли завоевать медали чемпионата России без легионеров в составе. Такого не случалось в нашем женском баскетболе почти 20 лет. Клуб в принципе не пользуется услугами иностранцев, превратив это в свою «фишку», но как будет в будущем — большой вопрос.

Ходят слухи, что в Единой лиге ВТБ к МБА выдвинули два требования – наличие тренера с опытом работы на высшем уровне и иностранцев в составе. С первым в МБА уже разобрались: со следующего сезона клуб будет тренировать Василий Карасёв. С 2014 по 2018 год он работал в санкт-петербургском «Зените», а в сезоне-2015/2016 был признан лучшим тренером Лиги ВТБ. С иностранными игроками дела обстоят похуже, но у команды ещё есть немного времени на поиски.

«Руна»

Второй московский клуб, претендующий на попадание в лигу – «Руна». Команда, основанная в 2013 году, начала выступления во втором дивизионе в 2016-м. В сезоне-2018/2019 «Викинги» заняли в турнире третье место и обеспечили себе выход в Суперлигу-1. Уже в том же году «Руна» добралась до финала, где проиграла вышеупомянутому «Уралмашу».

В «Руне» говорят про себя, что это – «молодая и активно развивающаяся команда». Но уже сейчас в руководстве уверены, что она достойна выступления в Единой лиге.

«Если говорить про уровень организации, то уже сейчас мы не хуже, чем многие команды Единой лиги ВТБ. У нас есть всё необходимое для повышения в классе. Но надо ещё немного подождать», – сказал генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич.

Виктор Заряжко играл в Лиге ВТБ, а теперь является лидером «Руны» Фото: ПБК «Руна»

Как сообщили в Лиге ВТБ, они получили много других заявок и от российских, и от зарубежных клубов. Но наличие заявки ещё не гарантирует попадания в турнир. Решение будут принимать на Совете лиги, где очным голосованием определят состав участников предстоящего сезона и примут окончательное решение. Заседание состоится 14 июня.