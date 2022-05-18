Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Самара», МБА, «Руна» и «Уралмаш» — потенциальные новички Единой лиги ВТБ

«В очередной раз политика вмешалась в спорт». Четыре потенциальных новичка Единой лиги ВТБ
Арина Ершова
Потенциальные новички Единой лиги ВТБ
Комментарии
Главная баскетбольная лига вынуждена меняться. Клубы готовы к повышению в классе. Но всех ли возьмут?

В предстоящем сезоне Единую лигу ВТБ ждут большие изменения. На замену покинувшим чемпионат командам могут прийти новые: как российские, так и зарубежные. И пока в руководстве лиги решают, кто из них достоин повышения в классе больше остальных, мы расскажем о главных претендентах на попадание на турнир.

На данный момент от участия в турнире отказались два клуба: польская «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев». И это точно приведёт к довольно серьёзной перестройке турнира. Ведь если польский коллектив стал участником соревнований в сезоне-2018/2019, то команда из Таллина – настоящий ветеран Лиги ВТБ. Вместе с ЦСКА и УНИКСом «Калев» не пропустил ни одного сезона, начиная с 2009 года.

«Единая Лига ВТБ сожалеет, что в очередной раз политика вмешалась в спорт. В 2014 году по этой же причине чемпионат покинули сильные литовские клубы», – прокомментировали в руководстве турнира.

«Отъезд легионеров сказался на качестве баскетбола, но российские игроки получили шанс» «Отъезд легионеров сказался на качестве баскетбола, но российские игроки получили шанс»
«Это неспортивное решение». Российские клубы отстранили от Евролиги! «Это неспортивное решение». Российские клубы отстранили от Евролиги!

Таким образом, количество команд-участниц Лиги ВТБ сократилось до 10, а в ближайшее время может снизиться и до однозначной отметки. «Астана», дебютировавшая в лиге в сезоне-2011/2012, рискует покинуть турнир из-за нехватки финансов: спонсоры отказываются выделять клубу необходимый бюджет.

При этом все вышеупомянутые команды ни разу не занимали призовые места. «Зелёна-Гура» и «Астана» никогда не поднимались выше шестой строчки, а лучшим результатом «Калева» было седьмое место, позволившее команде один-единственный раз выйти в плей-офф Единой лиги. Так что уровень этих зарубежных коллективов немногим выше, чем у российских клубов, которые сейчас претендуют на попадание в Лигу ВТБ.

«Самара»

В марте этого года «Самара» стала победителем Кубка России, в финале обыграв «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Команда также становилась обладателем трофея в 2020 году, а в 2019-м и 2021-м выигрывала Суперлигу. Всё – под руководством вице-чемпиона мира Игоря Грачёва. Он возглавлял «Самару» с 2017 года, но 17 мая покинул свой пост. Под участие в Лиге ВТБ в клубе хотели найти более опытного специалиста. И нашли!

Как стало известно «Чемпионату», новым наставником команды станет именитый Сергей Базаревич. С 2016 года он возглавлял мужскую сборную России, однако в сентябре 2021-го остался без работы. Базаревич, кстати, уже работал в Самаре – с 2011 по 2014 год он тренировал «Красные Крылья». В общем, специалист со стажем ¬– как раз под стать Единой лиге.

«Самара» уже опробовала новый спортивный комплекс, в котором планирует проводить матчи Единой лиги ВТБ

«Самара» уже опробовала новый спортивный комплекс, в котором планирует проводить матчи Единой лиги ВТБ

Фото: БК «Самара»

О том, что «Самара» планирует подать заявку на участие в Лиге ВТБ с сезона-2022/2023, стало известно ещё год назад. Команда и до этого активно претендовала на участие в турнире – войти в число участников не позволяло только отсутствие арены, соответствующей всем требованиям. Но уже осенью 2021 года у клуба появился современный спорткомплекс, вмещающий 5000 зрителей. Болельщиков у «Самары» достаточно, так что теперь команда готова гарантировать высокую посещаемость на матчах Единой лиги.

«Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» – клуб с богатой советской историей, который был возрождён в 2016 году и за последние шесть лет добился серьёзных успехов. Главная победа случилась совсем недавно, когда «Уралмаш» в трёх матчах финальной серии обыграл столичную «Руну» и стал чемпионом Суперлиги-1.

Евгений Пашутин пришёл в «Уралмаш» по ходу сезона и не потерпел ни единого поражения

Евгений Пашутин пришёл в «Уралмаш» по ходу сезона и не потерпел ни единого поражения

Фото: БК «Уралмаш»

У клуба есть небольшой стадион на 2000 зрителей и именитый наставник – Евгений Пашутин. Специалист с огромным опытом работы в Лиге ВТБ был назначен главным тренером команды в декабре. Именно он превратил «Уралмаш» в чемпионскую команду и главного фаворита Суперлиги. Пашутин, при котором команда так ни разу и не проиграла в сезоне, кстати, останется в клубе и на следующий год – это подтвердил владелец клуба Виктор Ганиенко.

В общем, у команды есть история, хороший наставник и большие амбиции, но имеется и одна проблема – финансовая.

«Перед нами стоит одна-единственная преграда – это финансовые обязательства, которые должны быть подписаны губернатором. Здесь важную роль должно играть министерство спорта Свердловской области, министр Леонид Рапопорт. Но он нас не замечает. Мы пока сами пробиваемся наверх, а там будет видно. По крайней мере, Единая лига запросила от нас заявку», – сказал Ганиенко.

МБА

Заявку на участие в турнире также подали два московских клуба, чьи молодёжные команды уже играют в Единой молодёжной лиге. Первый из них – МБА. Команда была основана в 2013 году с прицелом на выход в Суперлигу и за один сезон справилась с поставленной задачей, заняв первое место в третьем дивизионе. С тех пор МБА продолжает выступления в Суперлиге, где лучшим результатом клуба стал выход в четвертьфинал.

МБА пока выступает без легионеров, доверяя молодым российским игрокам

МБА пока выступает без легионеров, доверяя молодым российским игрокам

Фото: ПБК МБА

Главные успехи клуба относятся к женскому направлению, где в прошлом году смогли завоевать медали чемпионата России без легионеров в составе. Такого не случалось в нашем женском баскетболе почти 20 лет. Клуб в принципе не пользуется услугами иностранцев, превратив это в свою «фишку», но как будет в будущем — большой вопрос.

Ходят слухи, что в Единой лиге ВТБ к МБА выдвинули два требования – наличие тренера с опытом работы на высшем уровне и иностранцев в составе. С первым в МБА уже разобрались: со следующего сезона клуб будет тренировать Василий Карасёв. С 2014 по 2018 год он работал в санкт-петербургском «Зените», а в сезоне-2015/2016 был признан лучшим тренером Лиги ВТБ. С иностранными игроками дела обстоят похуже, но у команды ещё есть немного времени на поиски.

И легионеры не нужны. Обескровленный ЦСКА оказался чуть сильнее «Зенита» И легионеры не нужны. Обескровленный ЦСКА оказался чуть сильнее «Зенита»
Что произошло с нашим спортом после санкций Что произошло с нашим спортом после санкций

«Руна»

Второй московский клуб, претендующий на попадание в лигу – «Руна». Команда, основанная в 2013 году, начала выступления во втором дивизионе в 2016-м. В сезоне-2018/2019 «Викинги» заняли в турнире третье место и обеспечили себе выход в Суперлигу-1. Уже в том же году «Руна» добралась до финала, где проиграла вышеупомянутому «Уралмашу».

В «Руне» говорят про себя, что это – «молодая и активно развивающаяся команда». Но уже сейчас в руководстве уверены, что она достойна выступления в Единой лиге.

«Если говорить про уровень организации, то уже сейчас мы не хуже, чем многие команды Единой лиги ВТБ. У нас есть всё необходимое для повышения в классе. Но надо ещё немного подождать», – сказал генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич.

Виктор Заряжко играл в Лиге ВТБ, а теперь является лидером «Руны»

Виктор Заряжко играл в Лиге ВТБ, а теперь является лидером «Руны»

Фото: ПБК «Руна»

Как сообщили в Лиге ВТБ, они получили много других заявок и от российских, и от зарубежных клубов. Но наличие заявки ещё не гарантирует попадания в турнир. Решение будут принимать на Совете лиги, где очным голосованием определят состав участников предстоящего сезона и примут окончательное решение. Заседание состоится 14 июня.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022