«Нельзя только смотреть на игру иностранцев». Василий Карасёв вернулся в мужской баскетбол

После ухода из «Зенита» Василий Карасёв как будто пропал с радаров большой баскетбольной общественности. И он удивил многих, когда стал помощником в женском «Динамо» из Курска. Уже в нынешнем сезоне в статусе главного он выиграл Кубок России и золото чемпионата России, принеся первую победу бело-голубым. На днях Василий Николаевич подписал контракт с мужским клубом МБА.

— Василий Николаевич, с возвращением в мужской баскетбол! Казалось, вы совсем недавно завоевали золото женского чемпионата России с курским «Динамо». И уже подписали контракт с МБА.

— Большое спасибо! Вернуться в мужской баскетбол — приятно. Но я получил большой опыт в женской команде. Понятно, что в самом начале эта работа была во многом вынужденной. Потому что каких-то предложений от клубов Единой лиги ВТБ не было. И здесь стоит сказать большое спасибо за возможность руководству курского «Динамо» и Элен Рафаэловне Шакировой, помощником которой я приходил.

Но после завершения сезона прошло уже не так мало времени. Скажем так, клуб МБА сразу проявил интерес, и мы достаточно быстро пришли к соглашению. Эта организация, которую я очень хорошо знаю. И два года играл против их женской команды. Знаю клубную философию — здесь выстроена отличная система, и всё внимание уделяется российским игрокам. Их успехи, думаю, говорят сами за себя. Особенно тот факт, что всё это привело к тому, что МБА в Евролиге и достойно там себя проявил. Если такой же путь пройдёт мужской клуб — это будет очень хорошо.

— Женский баскетбол изменил вас как тренера? Казалось со стороны, что вы стали гораздо спокойнее, особенно во время тайм-аутов.

— (смеётся) Это по меркам женского баскетбола ещё очень эмоционально. Действительно, в работе с женской командой есть определённая специфика. Но дело даже не в эмоциях, а, скорее, в календаре, скоростях, тактике. Здесь сезон ты начинаешь только с российскими игроками. Потом приезжают иностранки из женской НБА. Есть довольно большие паузы на матчи сборных, и после подобных «окон» надо снова собирать команду по частям. Так что да, женский баскетбол точно дал большой опыт.

Василий Карасёв с губернатором Курской области Романом Старовойтом Фото: ЖБК «Динамо» (Курск)

— Насколько вам хочется вернуться в Единую лигу ВТБ?

— Очень хочется. Это лучшая мужская лига в России. И одна из сильнейших лиг Европы. Здесь топовые тренеры, топовые легионеры. В нынешнем сезоне три российские команды находились в зоне плей-офф Евролиги и имели хорошие шансы на участие в «Финале четырёх» — это показательный момент.

— Можно ли говорить, что за время вашего отсутствия в российском баскетболе не появилось звёзд типа Шведа, Воронцевича, Кулагина?

— Я бы не сказал, что всё плохо. Появляются ребята талантливые, молодые. Но надо понимать, что для того, чтобы вырасти в полноценную звезду, им нужно играть, им нужно получать хорошее время и им нужно совершать ошибки. Нельзя сидеть и только смотреть на игру иностранцев, а совершать самим ошибки на паркете. Прекрасно понимаю ситуацию, когда клубы вкладывают большие деньги и хотят победить. И ставить в решающем матче молодого игрока сложно. Отсюда и получается, что молодых зачастую выпускают при «+20» или «-20», когда большой ответственности за результат уже нет. Перейти грань между «хороший игрок» и «игрок топового уровня» очень сложно. Хотя повторюсь — игроки талантливые у нас есть.

— В «Триумфе», который вы тренировали в начале своей карьеры, как раз можно было ошибаться?

— Однозначно! Там была чётко выстроенная политика команды. В первые сезоны в приоритете стояли не победы, а развитие российских игроков, их время на площадке. Мы набивали шишки, выступая сразу в трёх турнирах: Балтийской лиге, Кубке вызова ФИБА и Единой лиге ВТБ. Матчей было много, и была возможность давать молодым игрокам сделать свои ошибки здесь и сейчас. Надо мной не висел топор, а за поражения не снимали. Нам тогда хватило пары сезонов, чтобы заиграть на по-настоящему приличном уровне. В том составе занять пятое место, считаю, это очень хороший результат.

Василий Карасёв начинал свою тренерскую карьеру в подмосковном «Триумфе» Фото: БК «Триумф»

— А с «Зенитом» получилось и вовсе до медалей добраться.

— Там уже политика начала меняться по ходу. Сначала были разговоры, что больше будет российских игроков. Потом где-то она перешла в желание побеждать. Но те ребята, которые перешли из «Триумфа» в «Зенит», они тоже создавали результат. Мы несколько лет подряд были третьими, а в турнире со столькими топовыми командами это было приличным достижением.

— Ваш сын Сергей очень тепло вас поздравил с победой в Кубке России, и тогда в комментариях под его постом многие узнали, что вы работаете с женской командой. Как он поздравил вас с чемпионством в Премьер-лиге?

— Он точно был рад. Но я сказал ему: «Я сделал своё, теперь ты делай своё». Пожелал ему победы. Как раз если будут золотые медали женского чемпионата и мужского — для семьи это будет отличный результат, я думаю (улыбается).



— Насколько сейчас положение ЦСКА уникально? Впервые за много лет армейцы подходят к серии не явными фаворитами.

— Где-то последние три года ЦСКА не выглядит фаворитом явным. Команду порой «штормит», но ЦСКА есть ЦСКА. У них есть игроки топ-уровня. «Зенит» в этой ситуации с отъездом, наверное, меньше всех потерял по игрокам. Поэтому я надеюсь на очень интересную борьбу и не могу отдать кому-то явного преимущества. Причём будет не только борьба среди игроков на паркете, но и борьба тренерской мысли.



— Сложно ли играть серию до четырёх побед?

— Это исключает случайность и сюрпризы. Играть будет очень сложно. Победит тот, кто сильнее и лучше подготовлен. Подводные камни тоже существуют: лидеры по ходу серии могут получить травму и выбыть. Командам необходимо будет сохранять боевое состояние до конца.



— Что вы ждёте от работы в мужском баскетболе в следующем сезоне?

— Главное — получать удовольствие от работы. Баскетбол мы все любим. Должно быть понимание, что и как ты делаешь. И важно видеть прогресс. Необязательно в победах, но если он будет, то буду доволен.