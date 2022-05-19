«Уорриорз» остановили Дончича с помощью грязного приёма

«Голден Стэйт» разгромил «Даллас» — 112:87

«Голден Стэйт» в 13-й раз подряд начал серию плей-офф с домашней победы. Сегодня «Уорриорз» были лучше соперника по всем фронтам. Отлично отоборонялись, красиво двигали мяч, выиграли подбор и забрали лёгкую победу, даже несмотря на то, что лидеры не показали какой-то выдающейся результативности. Первым по этому показателю стал Стефен Карри, набравший всего 21 очко. Но Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина подстраховали Эндрю Уиггинс и Кевон Луни. А вот подстраховать Луку Дончича, у которого сегодня «не летело», оказалось некому. В общем, «Голден Стэйт» забрал лёгкую победу – 112:87.

«Майами» одолел «Бостон» — 118:107

Перед первым матчем серии «Селтикс» понесли серьёзные кадровые потери: встречу пропустили травмировавший стопу Маркус Смарт и попавший в протокол по коронавирусу Эл Хорфорд. В первой половине казалось, что «Бостон» неплохо справляется и без двух наиболее опытных игроков – на большой перерыв команда уходила лидером, ведя в счёте с разницей «+8». А вот третью четверть подопечные Име Удоки начали с пропущенного рывка 2:22. «Хит» начали контролировать трёхсекундную зону, не давая сопернику попадать из-за дуги, и нападение «Бостона» посыпалось. Вернуться в игру «Селтикс» так и не смогли. Как итог – выездное поражение 107:118.

Уиггинс расцарапал лицо Дончичу

Сегодня защитник «Маверикс» Лука Дончич покидал площадку с «боевым ранением» – царапиной под глазом. Её он заработал в пылу борьбы с форвардом «Уорриорз» Эндрю Уиггинсом. Когда в первой четверти словенец попытался пройти Уиггинса, тот решил во что бы то ни стало остановить соперника и заехал ему ладонью по лицу.

«Всё хорошо. С ней я выгляжу крутым парнем», – прокомментировал Дончич после матча.

Всё бы хорошо, но что-то всё-таки помешало Луке реализовывать свои броски – впервые в карьере на его счету больше потерь (7), чем попаданий с игры (6 из 18). Он терял мяч чаще, чем в пятой, шестой и седьмой играх с «Финиксом» вместе взятых. А проблемы с реализацией справедливости ради сегодня испытывала вся команда. Из 48 дальних попыток успешными для «Далласа» оказались всего 11 (22,9%).

«При таком количестве бросков надо что-то попадать. Но у нас не получилось», – сказал главный тренер команды Джейсон Кидд.

Карри оформил свой 18-й дабл-дабл в плей-офф

Стеф Карри — главная угроза для кольца соперника Фото: Getty Images

Исход первой встречи «Голден Стэйт» с «Далласом» фактически был решён уже в третьей четверти. Конечно же, не без помощи Стефа Карри. Сегодня он не только стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко, но и сделал больше всех подборов – 12. Столько подборов в матче плей-офф у него не было с 2019 года. Это при том, что на площадке Стефен провёл всего 30 минут и в четвёртой четверти участия не принимал.

Таким образом, он оформил свой 18-й дабл-дабл в карьере.

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Невероятный Джимми Батлер

Джимми Батлер в пятый раз за карьеру набирает больше 40 очков в матче плей-офф Фото: Getty Images

Героем первой встречи «Майами» с «Бостоном» стал Джимми Батлер. Форвард записал на свой счёт 41 очко (12 из 19 с игры, 0 из 2 из-за дуги), 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Он стал восьмым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 40+5+5+4 в одном матче плей-офф, и присоединился к Леброну Джеймсу, Расселлу Уэстбруку, Полу Пирсу, Аллену Айверсону, Майклу Джордану, Патрику Юингу и Ларри Бёрду.

Это пятый матч Батлера за «Майами», в котором он набрал больше 40 очков. Причём все пять раз это были матчи плей-офф.

Сейчас Джимми также является лучшим игроком постсезона по показателю «плюс-минус»: «+143».

«Я повторюсь: Джимми Батлер – лучший игрок, оставшийся в плей-офф. И сегодня он был лучшим игроком на площадке», – написал Скип Бэйлесс.