«Мы от этих решений только выиграем». Россия осталась без международного баскетбола

Самое страшное случилось. Но даже в такой ситуации ещё есть место для оптимизма.

18 мая официальный сайт международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовал новость, в существование которой по-прежнему больно верить. Сборные России отстранены от всех турниров в 2022 году. Это касается не только 5х5, но и 3х3. Причём вне зависимости от возраста.

Какие турниры пройдут без участия сборной России?

Женский Кубок мира

Мужской Кубок мира (2023)

Первенство мира среди юниорок (U17)

Кубок мира 3х3

Лига наций U23 по баскетболу 3х3

Кубок Европы 3х3

Кубок Европы U17 3х3

Кубок мира U18 3х3

Все клубные соревнования 3х3

В феврале женская сборная России не без труда завоевала путёвку на Кубок мира, но на него в итоге не поедет Фото: РФБ

Международная федерация также рекомендовала (читай — приказала) своей европейской структуре ФИБА-Европа отстранить все российские сборные и клубы. Это значит, что в следующем сезоне наши команды останутся без женской Евролиги и Кубка Европы, а мужские — без Лиги чемпионов.

Ещё один важный вопрос — мужская Евролига. Чисто юридически это коммерческий турнир, который не подчиняется федерации баскетбола. Более того, у двух организации давний серьёзный конфликт. Но в вопросе санкций, кажется, там тоже пойдут на радикальные меры. И это несмотря на то, что ЦСКА является одним из учредителей.

Мужская сборная России уверенно шла по отборочному турниру Кубка мира — 2023 Фото: РФБ

«О том, что ждёт ЦСКА в будущем, думать можно и нужно сейчас, но говорить об этом преждевременно. Безусловно, фактор неопределённости здорово давит, однако мы стараемся держать спину прямо. Готовы реагировать на любые события. Одно могу сказать с уверенностью — цель будет важнее решения. Правильная постановка задачи в нынешних условиях — главнейший показатель квалификации менеджмента. Прежнего обилия денег ни у кого не будет, потому архиважно определиться с верными целями.

Наш баскетбол переживает новые для себя времена. Это касается абсолютно всех: федерации, лиги, клубы, игроки, тренеры, менеджеры и все остальные вынуждены перестраивать работу, календари и планы, бюджеты и составы, корректировать амбиции. Но если где-то убыло, то где-то и прибыло. Говорю про дополнительную ответственность, которая легла на плечи тех, кто теперь работает «за себя и за того парня», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Российская федерация баскетбола, которой руководит Андрей Кириленко, отреагировала спокойно. Напротив — президент РФБ попытался найти плюсы в сложившейся ситуации.

«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряженности снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьёзную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны.

При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых – из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача – организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьезными соперниками.

На протяжении последних лет у нас установился отличный диалог с ФИБА. Та ситуация, которая сложилась сейчас во всех видах спорта, требует постоянного контакта. Международная федерация баскетбола всегда была готова пойти нам навстречу – в частности, во многом благодаря её усилиям женская сборная России смогла принять участие в отборочном турнире женского Кубка мира, матчи которого с участием нашей команды были перенесены из США в Доминиканскую Республику. Сейчас огромное давление испытывают не только российские, но и многие международные организации. Важно, что в отношении российских представителей баскетбола никто не поддается истерии. Баскетбол, как и весь спорт в целом, должен быть вне политики», — сказал Кириленко.

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что даже при возможности ехать на соревнования это было бы небезопасно для команд.

«Мы знали об этом, обсуждали данный вопрос и даже приняли решения, которые давали возможность, чтобы юношеские команды нигде не выступали. Это дети, и я вам скажу как родитель, дедушка, что никогда бы свою внучку не отпустил на соревнования при такой обстановке в мире.

Я не думаю, что мы скоро вернёмся на международную арену. Вспомните Сербию, которая нигде не участвовала четыре года. Я думаю, что данные отстранения пойдут нам на пользу. Во-первых, мы сейчас увидим вопросы, которые связаны с тренерскими кадрами. Во-вторых, это вопрос игроков. Игроки не могли выступать из-за занятых иностранными игроками вакансий. Это большие вопросы, которые надо будет решить. Я не думаю, что спонсоры уйдут, кто-то останется, останутся те люди, которые любят баскетбол. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Мы от этих решений только выиграем», — сказал Елевич.

Очень важный момент, который подчёркивается нашей федерацией баскетбола — Россию не полностью дисквалифицировали (как во многих других видах спорта), а лишь запретили выступать в соревнованиях до конца года. Это даёт пусть и небольшой, но шанс на изменения. Сайт РФБ обращал особенное внимание на взаимодействие с ФИБА: «Руководство Российской федерации баскетбола находится в постоянном контакте с представителями Международной федерации баскетбола».

«Они принимали решение не так быстро, потому что пытались найти какие-нибудь варианты выхода. Почему ожидаемо? Прежде всего, трудности с логистикой и безопасностью. Баскетбольная Россия достаточно много теряет, также как и ФИБА. Мужская сборная под руководством Зорана Лукича, составленная из игроков Единой лиги ВТБ, успешно выступала в отборе на Кубок мира – 2023. Теперь, к сожалению, продолжить отборочный турнир мы не сможем. Напомню, что мы подали заявку на проведение чемпионата Европы – 2025. Заявка была одной из лучших: Москва и Пермь готовы были принять матчи чемпионата Европы. Всё это – неспортивная история», — сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Как минимум на год российский баскетбол остаётся один на один с самим собой. Шансов на участие ЦСКА в Евролиге (несмотря на особенный статус в этом турнире) — откровенно мало. Сложно представить, что европейские клубы возьмут и проголосуют за соревнование с красно-синими, которых они совсем недавно так удачно оставили без плей-офф вместе с УНИКСом и «Зенитом».