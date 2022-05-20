«Мы от этих решений только выиграем». Россия осталась без международного баскетбола

18 мая официальный сайт международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовал новость, в существование которой по-прежнему больно верить. Сборные России отстранены от всех турниров в 2022 году. Это касается не только 5х5, но и 3х3. Причём вне зависимости от возраста.
Какие турниры пройдут без участия сборной России?
- Женский Кубок мира
- Мужской Кубок мира (2023)
- Первенство мира среди юниорок (U17)
- Кубок мира 3х3
- Лига наций U23 по баскетболу 3х3
- Кубок Европы 3х3
- Кубок Европы U17 3х3
- Кубок мира U18 3х3
- Все клубные соревнования 3х3
В феврале женская сборная России не без труда завоевала путёвку на Кубок мира, но на него в итоге не поедет
Фото: РФБ
Международная федерация также рекомендовала (читай — приказала) своей европейской структуре ФИБА-Европа отстранить все российские сборные и клубы. Это значит, что в следующем сезоне наши команды останутся без женской Евролиги и Кубка Европы, а мужские — без Лиги чемпионов.
Ещё один важный вопрос — мужская Евролига. Чисто юридически это коммерческий турнир, который не подчиняется федерации баскетбола. Более того, у двух организации давний серьёзный конфликт. Но в вопросе санкций, кажется, там тоже пойдут на радикальные меры. И это несмотря на то, что ЦСКА является одним из учредителей.
Мужская сборная России уверенно шла по отборочному турниру Кубка мира — 2023
Фото: РФБ
«О том, что ждёт ЦСКА в будущем, думать можно и нужно сейчас, но говорить об этом преждевременно. Безусловно, фактор неопределённости здорово давит, однако мы стараемся держать спину прямо. Готовы реагировать на любые события. Одно могу сказать с уверенностью — цель будет важнее решения. Правильная постановка задачи в нынешних условиях — главнейший показатель квалификации менеджмента. Прежнего обилия денег ни у кого не будет, потому архиважно определиться с верными целями.
Наш баскетбол переживает новые для себя времена. Это касается абсолютно всех: федерации, лиги, клубы, игроки, тренеры, менеджеры и все остальные вынуждены перестраивать работу, календари и планы, бюджеты и составы, корректировать амбиции. Но если где-то убыло, то где-то и прибыло. Говорю про дополнительную ответственность, которая легла на плечи тех, кто теперь работает «за себя и за того парня», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.
Российская федерация баскетбола, которой руководит Андрей Кириленко, отреагировала спокойно. Напротив — президент РФБ попытался найти плюсы в сложившейся ситуации.
«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряженности снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьёзную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны.
При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых – из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача – организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьезными соперниками.
На протяжении последних лет у нас установился отличный диалог с ФИБА. Та ситуация, которая сложилась сейчас во всех видах спорта, требует постоянного контакта. Международная федерация баскетбола всегда была готова пойти нам навстречу – в частности, во многом благодаря её усилиям женская сборная России смогла принять участие в отборочном турнире женского Кубка мира, матчи которого с участием нашей команды были перенесены из США в Доминиканскую Республику. Сейчас огромное давление испытывают не только российские, но и многие международные организации. Важно, что в отношении российских представителей баскетбола никто не поддается истерии. Баскетбол, как и весь спорт в целом, должен быть вне политики», — сказал Кириленко.
Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что даже при возможности ехать на соревнования это было бы небезопасно для команд.
«Мы знали об этом, обсуждали данный вопрос и даже приняли решения, которые давали возможность, чтобы юношеские команды нигде не выступали. Это дети, и я вам скажу как родитель, дедушка, что никогда бы свою внучку не отпустил на соревнования при такой обстановке в мире.
Я не думаю, что мы скоро вернёмся на международную арену. Вспомните Сербию, которая нигде не участвовала четыре года. Я думаю, что данные отстранения пойдут нам на пользу. Во-первых, мы сейчас увидим вопросы, которые связаны с тренерскими кадрами. Во-вторых, это вопрос игроков. Игроки не могли выступать из-за занятых иностранными игроками вакансий. Это большие вопросы, которые надо будет решить. Я не думаю, что спонсоры уйдут, кто-то останется, останутся те люди, которые любят баскетбол. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Мы от этих решений только выиграем», — сказал Елевич.
Очень важный момент, который подчёркивается нашей федерацией баскетбола — Россию не полностью дисквалифицировали (как во многих других видах спорта), а лишь запретили выступать в соревнованиях до конца года. Это даёт пусть и небольшой, но шанс на изменения. Сайт РФБ обращал особенное внимание на взаимодействие с ФИБА: «Руководство Российской федерации баскетбола находится в постоянном контакте с представителями Международной федерации баскетбола».
«Они принимали решение не так быстро, потому что пытались найти какие-нибудь варианты выхода. Почему ожидаемо? Прежде всего, трудности с логистикой и безопасностью. Баскетбольная Россия достаточно много теряет, также как и ФИБА. Мужская сборная под руководством Зорана Лукича, составленная из игроков Единой лиги ВТБ, успешно выступала в отборе на Кубок мира – 2023. Теперь, к сожалению, продолжить отборочный турнир мы не сможем. Напомню, что мы подали заявку на проведение чемпионата Европы – 2025. Заявка была одной из лучших: Москва и Пермь готовы были принять матчи чемпионата Европы. Всё это – неспортивная история», — сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Как минимум на год российский баскетбол остаётся один на один с самим собой. Шансов на участие ЦСКА в Евролиге (несмотря на особенный статус в этом турнире) — откровенно мало. Сложно представить, что европейские клубы возьмут и проголосуют за соревнование с красно-синими, которых они совсем недавно так удачно оставили без плей-офф вместе с УНИКСом и «Зенитом».
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