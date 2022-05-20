Самый маленький игрок лиги обыграл «Зенит»! ЦСКА открывает счёт в финальной серии

Финал Единой лиги ВТБ! ЦСКА и «Зенит» в серии до четырёх побед. Такой сложный сезон должен завершиться ярко. Впервые за долгое время многократный чемпион подходит к решающим матчам не в статусе фаворита. Главный тренер красно-синих Димитрис Итудис подчёркивал — его команда перестроила состав, в то время как гости почти сохранили всех лидеров.
Уже за час до матча в «Мегаспорте» чувствовалась атмосфера большого баскетбольного праздника. И речь сейчас не про что-то конкретное: золотые кроссовки Уилла Клайберна, команда селебрити во главе с Гаком Харламовым, большие боссы обеих соперников. Но самое главное — болельщики. «Мегаспорт» заполнился почти до отказа, а особенный шарм ему придавал большой сектор фанатов «Зенита», приехавший из Санкт-Петербурга.
Обе команды ожидаемо начали с плотной защиты. «Зенит» открыл счёт, но ЦСКА быстро догнал за счёт штрафных Николы Милутинова. Активность сербского центрового вынудила трижды сфолить Сергея Моню, а первые очки с игры армейцы набрали через три с половиной минуты после начала матча — Каспер Уэйр в проходе мягко подвесил мяч, а следом Семён Антонов развил успех своей дальней «двушкой» — 8:3.
Семён Антонов и его эмоции после забитого броска
Фото: Единая Лига ВТБ
Активность Антонова привела к тому, что за 4 минуты до конца действующий чемпион оторвался на двухзначную разницу — 13:3. Но российский форвард ЦСКА не собирался останавливаться — следом от всё-таки забил издали, набрав восьмое очко для себя. Удивительно, но атака петербуржцев буксовала и в индивидуальном противостоянии с Антоновым не смогла победить — 8:8 по итогам первой десятиминутки и 20:8 в пользу москвичей.
После перерыва Хави Паскуаль всё-таки заставил своих парней играть в свой баскетбол. «Зенит» побежал, начал сокращать отставание. Главная проблема гостей заключалась в опеке Милутинова. Бигмен армейцев набрал первые 9 своих очков с линии штрафного, а соперник сфолил на нём 7 раз.
Никола Милутинов снова отметился дабл-даблом — 18 оков и 10 подборов
Фото: Единая Лига ВТБ
Сине-бело-голубым не хватало ярко выраженного лидера и в этот момент Дмитрий Кулагин взял инициативу на себя. Защитник набрал 7 очков подряд, став вдобавок ещё и лучшим в защитных действиях. Но только на фоне партнёров. Активности Дмитрия не хватало на то, чтобы закрыть слаженно действующую атаку армейцев.
Помимо проблемы Милутинова у «Зенита» появилась ещё ода — Каспер Уэйр. 178-сантиметровый баскетболист ЦСКА, перешедший по ходу сезона из красноярского «Енисея», включил режим супергероя: проходы чередовались с дальними выстрелами через руки высокорослого соперника. За первую половину защитник набрал 19 очков (3/3 трёхочковые) став самым результативным в составах обеих команд. А то как он закрыл вторую четверть достойно всевозможных подборок.
Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.
Команды отправились на перерыв при счёте 46:30. Казалось, что ЦСКА полностью взял все нити игры в свои руки, но сразу после 15-минутного гости преобразились. Рывок «Зенита» 6:0 вернул интригу, но картину матча не глобально не изменил. Атака столичной команды выглядела куда более организованной, в то время как локальные успехи соперник достигал с помощью индивидуальных действий.
В какой-то момент эмоции гостей всё-таки начали переполнять и это вылилось в несколько неоднозначных моментов. И если технический фол Паскуалю можно объяснить желанием разбудить своих парней. То неспортивный Джордана Лойда, когда американец крайне жестко встретил Никиту Курбанова в безобидной ситуации, казался жестом отчаяния.
Хави Паскуаль в первом матче получил технический фол
Фото: Единая Лига ВТБ
Матч потихоньку уплывал от «Зенита» и это несмотря на далеко не самую удачню бросковую серию хозяев. Швед никак не мог попасть издали, а всего армейцы реализовывали меньше 30 процентов бросков из-за дуги. Правда, гости бросали примерно также, допускав при этом гораздо больше потерь.
Четвёртую четверть открыл Клайберн, которому идеальную передачу отдал Швед, привычно стянувший на себя нескольких соперников в быстрой атаке. Разница впервые увеличилась до «+17», а уже после отличной защиты Юнас Йеребко довёл дело до 20-очковой разницы своим дальним попаданием. Оставалось играть восемь с половиной минут и многое в этой отельной взятой игре стало понятно.
Итоговый счёт 83:59 и счёт в серии до четырёх побед открывают армейцы. Следующий матч состоится 22 мая и он также как и первый пройдёт в Москве. После чего серия переедет в Санкт-Петербург.
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