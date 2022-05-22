«Чёртова политика». «Эфес» — снова чемпион Евролиги! Но благодаря российским клубам

Сезон Евролиги подошёл к концу – на «Штарк Арене» в Белграде был определён победитель «Финала четырёх». Турецкий «Анадолу Эфес» во второй раз подряд стал чемпионом, обыграв мадридский «Реал». И это настоящая сенсация. Ведь ещё пару месяцев назад мало кто мог представить, что подопечные Эргина Атамана удержатся на троне королей Европы.

В этом году «Эфес» с горем пополам вышел в финал: в заключительную стадию их вывел Василие Мицич, оформивший невероятное дальнее попадание на последней секунде матча с «Олимпиакосом» (77:74). Сербский защитник, кстати, набрал 23 очка в игре с «Реалом» и по её окончании был признан MVP «Финала четырёх».

Усилиями Мицича, Ларкина и компании «Эфесу» удалось стать чемпионом Евролиги во второй раз подряд. В прошлогоднем «Финале четырёх» турецкий клуб прошёл ЦСКА (89:86), а потом и «Барселону» (86:81). В последний раз взять титул два раза подряд удалось «Олимпиакосу» в 2012 и 2013 годах.

Василие Мицич тащил — главная звезда «Эфеса» Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Однако в этот раз победа в Евролиге – скорее провал «Реала», нежели заслуга самого «Эфеса». Мадридцы навязали борьбу под кольцом и выиграли подбор на чужом щите, но этого было недостаточно. Тавареш пускай и оформил дабл-дабл (14 очков + 11 подборов), но отыграл всего 21 минуту из-за перебора фолов. Серхио Льюль набрал всего 9 очков, Руди Фернандес – 2, а французское трио Пуарье, Козёр и Ябуселе – 11 на троих. В третьей четверти «сливочные» вели с преимуществом «+9», а потом свели всю игру к бросанию поспешных трёхочковых, промазав 13 из 15.

При этом у испанцев был шанс переломить ход встречи на последних секундах. За 17 секунд до финальной сирены «Эфес» начал заключительную атаку, имея 14 секунд на владение. И подопечные Пабло Ласо не рискнули нарушить правила. В итоге сопернику удалось удержать мяч, атаковать кольцо, ещё и побороться с «Реалом» за подбор. А потом прозвучала финальная сирена, ставшая для мадридского клуба приговором. «Анадолу» одержал победу со счётом 58:57 – это самый малорезультативный финал в истории.

«Наверное, я буду думать, что мы проиграли матч в последний момент. Должны были фолить или не должны – подбор не был получен. Мы могли взять этот подбор и совершить последний бросок, но нам не удалось забрать чистый отскок», – сказал по этому поводу наставник «Реала».

«Реал» не смог в полной мере воспользоваться своим преимуществом в габаритах Фото: Pau Barrena/Getty Images

«Эфес» к такому давлению оказался более чем готов. Турки боролись за каждое очко, самоотверженно защищались и раскрыли Тибора Пляйсса, зарешавшего в концовке. Но чемпионства стамбульского клуба в нынешнем сезоне, прямо скажем, мало кто ожидал.

По итогам регулярного чемпионата клуб занял только шестое место, на одну победу опередив «Монако», и на две – мюнхенскую «Баварию». Да и если бы российские коллективы не были отстранены от соревнований, команда Эргина Атамана скорее всего вообще осталась бы без «Финала четырёх».

Но дисквалификация россиян только сыграла на руку турецкой команде – проиграв четыре из шести матчей, в «Анадолу» голосовали за аннулирование результатов встреч с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом. А голос москвичей (да, армейцы тоже принимали участие в вопросе своего отстранения на правах учредителей туринра), между прочим, в этом вопросе стал решающим. Руководство армейцев также выступило за обнуление сыгранных матчей, когда шесть коллективов проголосовали «за», и столько же – «против». Так что «Эфесу» стоит сказать красно-синим большое спасибо. И об этом после победы высказался главный тренер турецкого коллектива Эргин Атаман.

«Мне очень жаль. Я живу в Турции с турецким народом и мы все расстроены тем, что произошло в этом веке, в 2022 году в Украине. Мне очень жаль моих друзей, которые работают в российских клубах, об этом сейчас никто не говорит. Я чувствую себя плохо из-за моих трёх коллег. Это всё чёртова политика. Я надеюсь, что человечество победит эту ситуацию, как мы победили коронавирус. Оптимистично настроен, что мы также сможем решить эту проблему», — сказал Атаман.

Но таким уж получился «Финал четырёх». Команда, от которой этого ожидали меньше всего, стала победителем Евролиги, защитив чемпионский титул. Европейский баскетбол уходит на перерыв, «Эфес» остаётся сильнейшей командой чемпионата. Уедет ли Мицич в НБА? Или, может, туда отправится Атаман? Узнаем уже этим летом.