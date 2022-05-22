«Зенит» расстроил Овечкина. У ЦСКА появилось неожиданное усиление

От первого матча финальной серии многие ожидали огня. Не получилось. ЦСКА с помощью 178-сантиметрового Каспера Уэйра уверенно забрал стартовую игру, но всех интриг в серии это, конечно, не сняло.
Во-первых, серия теперь идёт до четырёх побед, и 0:1 в ней далеко не такое большое преимущество, нежели в серии до трёх (как это было в предыдущих стадиях плей-офф). Во-вторых, первый матч в предыдущей серии «Зенит» также проиграл по всем статьям, после чего преобразился и обыграл УНИКС во всех последующих матчах.
Поэтому вторая игра в Москве была важна стратегически со всех точек зрения. Понятно, что армейцы очень хотели бы поехать в Санкт-Петербург при счёте 2:0 в серии, а их соперник был готов отобрать преимущество паркета и сравняться по количеству побед.
Если 25 очков Уэйра в первой игре — неожиданность, то дабл-дабл от Николы Милутинова (18 очков + 10 подборов) – уже рабочая норма. Петербуржцы не справились с опекой серба и были вынуждены 10 раз нарушать на нём правила. А тот ещё удивил шестью результативными передачами.
Никола Милутинов завершает очередную атаку
Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА
Под опеку Милутинова с первых минут второго матча Хави Паскуаль выпустил Эрика Бакнера, и это принесло пользу: гости были точны при выполнении дальних бросков, а ЦСКА никак не мог довести мяч своему центровому. Трёха Кулагина и два дальних выстрела от Джордана Мики вывели петербуржцев вперёд — 11:8.
И это разбудило парней Итудиса. Швед всё-таки активировал своего бигмена с помощью красивейшего алей-упа. Тот случай, когда не только попадаешь в хайлайты, но и даёшь энергии и уверенности своему центровому.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Хозяева «Мегаспорта» выиграли первую четверть 22:17, но «Зенит» нашёл дополнительный источник мотивации. За Виталия Фридзона пришёл болеть его близкий друг Александр Овечкин. Звезда хоккея радостно встретил попадание своего товарища, мгновенно вскочив с места.
Александр Овечкин на матче ЦСКА — «Зенит»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Концовка второй четверти получилась горячей. За две минуты до конца Джордан Лойд выполнял дальний бросок через Николу Милутинова и уже после броска приземлился на ногу центрового ЦСКА. Несмотря на боль, американский защитник нашёл силы и эмоции высказать всё Димитрису Итудису, спровоцировав небольшую потасовку. Милутинову после просмотра дали в итоге неспортивный фол.
«Зенит» цеплялся, боролся и не отпускал действующего чемпиона. Но только до третьей четверти. После большого перерыва хозяева действовали активнее и смогли переломить ход равного матча в середине третьей десятиминутки. За 5:25 до конца четверти Пойтресс получил блок-шот, с которым были не согласны игроки «Зенита». Технический фол Лойду реализовал Швед, а в следующей же атаке издали попал Уэйр — 53:44.
И на этом армейцы не остановились. Милутинов после подбора выдал передачу в отрыв на Каспера Уэйра, который спокойно забил из-под кольца, продолжив рывок москвичей 9:0. ЦСКА резко оторвался в счёте и ушёл на перерыв, и вовсе имея «+19». В это время Овечкина уже не было на своём месте. Кажется, звезда НХЛ всё понял и решил покинуть арену, чтобы не сильно расстроиться за друга.
Главная особенность ЦСКА в финальной серии — «новый» разыгрывающий. Никола Милутинов не только занимается своей привычной работой, собирая отскоки и фолы на себе, но и ассистирует партнёрам. Шесть передач в матче №1 и столько же во второй игре. Такого выступления от Николы точно не ожидали. Прямо сейчас сербский центровой выступает в стиле своего соотечественника Николы Йокича из «Денвера», удивляющего своей игрой всю НБА уже не один год.
«Всё начинается с Алекса. Соперники фокусируются на защите против Шведа, опекают его вдвоем. Тогда у меня становится больше пространства для передачи. Так что всё начинается с Алекса — он всегда находит правильное решение и пасует в нужное время, сильно облегчая мне жизнь на паркете», — сказал после игры Милутинов.
«Зенит» с помощью дальних бросков сократил отставание до девяти очков, но назвать это камбэком вряд ли получится. Игра сине-бело-голубых пока далека от идеала, но теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, где состоятся следующие две игры.
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