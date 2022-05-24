Так плох «Майами» не был 50 лет! «Бостон» выиграл матч за 8 минут

В Бостоне состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции. «Селтикс» принимали «Майами Хит», которому после трёх встреч уступали со счётом 1-2. Но обыграть подопечных Име Удоки два раза подряд в этом плей-офф пока никому не удавалось.

«Хит» в четвёртом матче – это катастрофа. Фактически они проиграли встречу ещё до того, как закончилась первая четверть. За первые восемь минут игроки «Майами» набрали всего одно очко (против 18 у «Бостона»), не реализовав ни одного из 14 бросков с игры. Это худший старт в лиге за последние 25 лет!

Игроки «Хит» постараются забыть начало четвёртого матча Фото: Elsa/Getty Images

Что произошло в оставшиеся четыре минуты? Ничего, что могло быть хоть как-то повлиять на ход игры. Виктор Оладипо забросил из-за дуги, дважды кольцо поразил Джимми Батлер. В итоге «Хит» набрали свои 11 очков за четверть, установив антирекорд франшизы в плей-офф. Для сравнения, один Джейсон Тейтум в стартовом отрезке записал на свой счёт 12 очков.

«Думаю, больше всего нас подкосило собственное нападение в самом начале. Мы просто не могли добиться той реализации, которая необходима на выезде. За счёт этого они смогли выйти вперёд и заработали много штрафных бросков. Они вырвались вперёд, и так продолжалось до конца игры. Мы не собираемся оправдываться. Сегодня они нас точно переиграли.

Мы никак не могли взять игру в свои руки. Если отбросить эту сумасшедшую разницу в счёте, есть две действительно конкурентоспособные команды. Счёт и тому подобные вещи не дают истинного представления о том, насколько они конкурентоспособны. Игра может уйти от любой команды в любой момент. Именно это вы и увидели сегодня», – прокомментировал тренер «Хит» Эрик Спольэстра.



Поподробнее о подкосившем «Майами» нападении. Игроки стартового состава «Хит» на пятерых набрали всего 18 очков. Меньше, чем в одиночку набрали Тейтум (31) и Оладипо (23). И это, как вы думаете, что? Правильно, ещё один антирекорд в копилку команды – худший результат в плей-офф с 1970 года.

Джимми Батлер общается с арбитром во время матча Фото: Winslow Townson/Getty Images

Бэм Адебайо записал на свой счёт девять очков, Джимми Батлер – шесть, Кайл Лоури – три, Пи Джей Такер – ноль. У Макса Страса – гордые нули аж по пяти показателям. Ни одного очка, подбора, передачи, перехвата или блок-шота за 15 сыгранных минут. Зато три фола и «-33» по показателю «плюс-минус».

И раз уж стартовая пятёрка набрала всего 18 очков, остальные 64 пришлись на игроков запаса. Это при том, что лучший шестой игрок сезона Тайлер Хирроу, к сожалению для «Майами», пропустил встречу из-за травмы паховых мышц. Спасти команду в его отсутствие попытался Оладипо, 14 очков добавил Данкан Робинсон, реализовавший четыре дальних броска – больше, чем в последних девяти матчах. Ещё 12 очков набрал Калеб Мартин. Это, в принципе, всё.

Не сказать, что «Бостон» при этом отметился какой-то невероятной результативностью. «Селтикс» реализовали чуть меньше 40% бросков с игры и всего 8 из 34 трёхочковых (23,5%). Однако команда набрала аж на 24 очка больше со штрафной линии – 32 против 8. К тому же «Селтикс» достойно отоборонялись, в частности под кольцом, сделав 46 подборов в защите и 11 блок-шотов. При этом на игре в защите никак не сказалось отсутствие лучшего оборонительного игрока сезона – Маркуса Смарта. Он пропустил встречу из-за растяжения связок голеностопа.

Главный тренер «Бостона» Име Удока во время матча Фото: Elsa/Getty Images

Ещё один залог успеха «Бостона» – отсутствие потерь. Если в третьем матче их было аж 23, то в четвёртом – всего девять. В нынешнем плей-офф «кельты» выиграли 10 из 12 встреч, в которых допускали менее 15 потерь. При этом все три матча, в которых подопечные Име Удоки теряли мяч чаще 15 раз, они проиграли.



Помимо прочего, в нынешнем плей-офф «Бостон» ни разу не проигрывал два раза подряд. Команда выиграла все пять матчей, следовавших за поражениями.



«Нам нужно выдавать ту же энергию и после поражений, и после побед. Теперь это серия из трёх игр. И не всегда можно просто переключиться, когда мы проигрываем и слегка отчаиваемся», – сказал Удока.



Пятая встреча между «Бостоном» и «Майами» состоится в ночь на 26 мая во Флориде. И кто станет победителем этой серии, предугадать невозможно. В отличие от Западной конференции, на Востоке остаётся интрига. Смогут ли «Селтикс» забрать вторую встречу подряд или нас ждёт очередной неожиданный разгром?