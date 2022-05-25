Кольцо «примагнитило» мяч. Фантастический промах игрока НБА

Серия между «Голден Стэйт» и «Далласом» пока не оправдывает ожиданий. Стеф Карри и его партнёры буквально перекрыли кислород сопернику, который никак не мог придумать работающий план для победы хотя бы в одном из первых трёх матчей. И это несмотря на феноменальную игру звезды «Маверикс» Луки Дончича. Словенский баскетболист набрал 20 очков в первой игре, после чего повысил результативность в два раза — 42 и 40 очков соответственно. Но на итоговый результат это никак не повлияло.

Исключением стала четвёртая игра, которая вполне могла быть последней в серии. По крайней мере, Стеф Карри давал обещания завершить всё именно в Далласе.

«Когда ты ведёшь 2-0 и на выезде добиваешься победы, это очень важно. Мы, конечно, знаем, что работа ещё не закончена, но это хорошее чувство — знать, что мы приехали и победили. Теперь мы можем поставить деньги на вторник, где завершим это», — заявил лидер «Уорриорз».

Первые три матча серии «Уорриорз» — «Даллас» прошли по одному сценарию Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Не вышло! «Даллас» всё-таки прорвало, и они бросали трёхочковые с невероятным процентом, реализовав за матч сразу 20 попаданий. Особенно хорош был Реджи Баллок, попавший шесть раз из 10 попыток. Но всё самое интересное началось сразу после большого перерыва.

Перерыв действительно получился больше обычного, поскольку с крыши арены начала литься вода прямо на угол паркета рядом со скамейкой гостей. Техническому персоналу пришлось изрядно потрудиться, чтобы устранить неполадку, а лицо владельца «Маверикс» Марка Кьюбана говорило о непонимании происходящего.

Но самый запоминающийся момент матча состоялся в середине третьей четверти, когда Дрэймонд Грин встал на линию штрафного броска. К тому моменту хозяевам удалось прилично оторваться, а разница в счёте составляла 25 очков. И Грину удалось удивить не только всю арену, а всех, кто смотрел этот матч во всём мире.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грин исполнял обычный бросок, который пришёлся на переднюю дужку кольца и отскочил на дальнюю. В таких случаях часто мяч всё-таки проваливается в кольцо. Но в ситуации с Дрэймондом всё пошло не так, как обычно. В итоге мяч начал скакать по кольцу и после многочисленных ударов о дужку всё-таки замер. Арена радостно встретила подобный исход.



Кажется, никто не остался равнодушен. Игроки «Далласа» (особенно запасные) хватались за голову и не верили своим глазам. А уж реакция Луки Дончича говорит сама за себя. Казалось бы, словенец сам творит магию в каждой игре, попадая из невероятных ситуаций. Но этот момент даже он встретил с неподдельным удивлением.



Под видео сразу начали писать восторженные комментарии:



«Такое случается один раз на миллион».



«Это предчувствие первого в истории НБА камбэка с 0:3».



«Нравится, когда вижу, как игроки улыбаются, смеются и хорошо проводят время на паркете. Менталитет Мамбы и мировоззрение Майкла Джордана — это круто и всё такое, но также так приятно видеть, что эти игроки… люди».

Дончич и Грин часто играют против друг друга в этой серии Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Грин — не лучший исполнитель штрафных бросков. В плей-офф карьерный показатель форварда находится на 73-процентном значении. Для сравнения — его партнёр по команде Стеф Карри реализует 89 процентов. Но сможет ли кто-нибудь повторить бросок Дрэймонда из четвёртого матча? На это точно потребуется много попыток.



«Даллас» в итоге одержал победу, не дав сопернику закончить серию в четырёх играх. Шансы на победу в серии у команды Джейсона Кидда всё ещё невысокие, но лидер «Далласа» Лука Дончич верит в успех.



«Я всё ещё верю, что мы можем победить. Неважно, сколько матчей ты выиграл. Если в итоге ты проиграл серию, значит, ты проиграл. Мы должны двигаться от матча к матчу и верить до конца», — сказал лидер «Маверикс».