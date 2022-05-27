«Париж, мы идём!» Леброн против Дончича в финале Лиги чемпионов

Совсем скоро случится одно из главных событий спортивного мира — финал Лиги чемпионов. Всё внимание будет направлено на парижский «Стад де Франс», где друг с другом сыграют мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Команды из Испании и Англии дошли до финала главного европейского турнира и, наверное, могут назвать свои сезоны успешными. Но если «Реал» выиграл ещё и внутренний чемпионат, то «Ливерпуль» упустил чемпионство, которое уплыло в руки «Манчестер Сити».

Одна из главных общих черт соперников по финалу — болельщики. Точнее, их количество. «Реал» и «Ливерпуль» имеют чуть ли не самые большие фанатские сети по всему миру, и в субботу кто-то из них будет праздновать победу, а кто-то переживать из-за поражения.

Среди болельщиков есть и особенные поклонники. К примеру, Леброн Джеймс точно будет поддерживать «Ливерпуль». Не секрет, что уже более 10 лет звезда НБА владеет 2% акций английской команды. Поговаривают, что за время пребывания в качестве миноритарного владельца клуба портфель игрока «Лейкерс» увеличился в несколько раз и теперь составляет гораздо больше $ 6,5 млн за которые были куплены акции — $ 43 млн.

Леброн Джеймс в клубном магазине «Ливерпуля» Фото: Andrew Powell/Getty Images

Леброн внимательно следит за успехами своей команды. Даже несмотря на разницу во времени. Сразу после выхода «Ливерпуля» в финал баскетболист написал в «Твиттере»: «Париж, мы идём!»

Джеймс пришёл в клуб в правильное время. После покупки акций дела «Ливерпуля» пошли в гору. Команда начала побеждать, трансформируясь в один из самых могущественных клубов мира.

Леброн с кубком Лиги чемпионов Фото: Andrew Powell/Getty Images

Несмотря на статус миноритарного владельца, Леброн по-настоящему участвует в жизни клуба. Он популярен и хорошо знаком со многими футболистами. Поэтому порой ему приходится лично влиять на потенциальных новичков или давать бизнес-советы тем, кто уже выступает в команде.

«Ливерпуль» для Короля — только один из многочисленных проектов. Но к футбольному клубу баскетболист всегда относится с большим уважением. Поэтому нет никаких сомнений, что в субботу Леброн будет яростно поддерживать свою (во всех смыслах) команду. Игрок «Лейкерс» даже сделал прогноз на точный счёт. По мнению Леброна «Ливерпуль» победит 4:3.

У «Реала» также будет хорошая поддержка. Многие звёзды спорта давно поддерживают футбольную команду. Игроки НБА не исключение. К примеру, центровой Джоэл Эмбиид почти всегда находит время для просмотра матчей «сливочных», но главный представитель мадридского клуба в НБА всё-таки Лука Дончич.

Лука и «Реал» — это история больших и долгих отношений. В 13 лет словенский мальчик перебрался в академию «Королевского клуба» и в ней стал главной звездой европейского баскетбола. Фактически Мадрид — второй родной город для Дончича. К 19 годам он не только стал суперзвездой основной команды, но ещё и выиграл с ней несколько чемпионатов Испании и Евролигу, получив приз самого ценного игрока сильнейшего турнира Старого Света.

Лука Дончич радуется победе в Евролиге в составе «Реала» Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

Дончич не скрывает, что «Реал» всё ещё главная команда его жизни. Он всем сердцем поддерживает баскетбольный и футбольный клубы, которые тренируются на общей базе и часто пересекаются. Сейчас довольно забавно смотреть общие фотографии Дончича и звёзд «Реала». На тот момент Луке было всего 16 и он только начинал свой путь в элиту мирового спорта.

«Мне было 16, когда мы встретились с Криштиану на мероприятии. Тогда я сильно нервничал и практически ничего не говорил. Даже ничего не спросил у него тогда», — признавался Дончич.

Марсело, Роналду и Дончич Фото: twitter.com/TheCristianoFan

Совсем недавно в Белграде завершился «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги. Баскетболистам и тренеру «Реала» задавали много вопросов про Луку, хотя он уже несколько лет не играет в команде. Удивительно, но со многими партнёрами Дончич поддерживает отношения, переживая за организацию, которая дала ему путёвку в большой баскетбол.

Финал Лиги чемпионов вновь развёл по разным углам двух звёзд НБА. Леброн против Луки — это всегда интересно. Пусть даже в качестве болельщиков двух участников финала Лиги чемпионов. Любопытная деталь. В сезоне-2018/2019 «Лейкерс» не вышли в плей-офф, но «Ливерпуль» скрасил неудачный сезон Джеймса своим трофеем. Нынешний сезон также получился для «Лейкерс» провальным. Удастся ли английской команде порадовать своего владельца и в этот раз?