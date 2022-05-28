По стопам Леброна. Неудержимый Джимми Батлер перевёл серию с «Бостоном» в седьмой матч

Финал Западной конференции оказался лёгкой прогулкой для «Голден Стэйт» – подопечные Стива Керра одолели «Даллас» со счётом 4-1. А вот на Востоке заруба между «Майами» и «Бостоном» продолжается. «Хит» удалось вырвать победу в тяжелейшем шестом матче, и теперь исход серии будет определён в решающей седьмой игре.

По большей части матч, конечно, проходил под диктовку «Майами», но «Бостон» то и дело приближался к сопернику. Вот и за две минуты до конца встречи на табло был ничейный счёт – 99:99. Но у Джимми Батлера всё было под контролем. Защитник не только зарешал в концовке, но и стал настоящей звездой встречи, записав на свой счёт 47 очков, 9 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 16 из 29 с игры и 11 из 11 с линии.

Кайл Лоури пришёл в себя и оформил дабл-дабл из 10 передач и 18 очков (лучший результат в нынешнем плей-офф), хоть и был удалён с площадки за перебор фолов. А вот лидеры «Селтикс» – Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – сегодня на площадке потерялись. Во второй половине набрали всего 11 очков на двоих, а попаданий со штрафной и усилий внезапно разыгравшегося Деррика Уайта оказалось недостаточно.

Кайл Лоури набрал 18 очков в шестом матче Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В общем, все лавры – Батлеру. В этой серии он уже преодолевал отметку в 40 набранных очков – в первом матче. Правда, в третьей, четвёртой и пятой встречах защитник суммарно набрал всего 27 очков, реализовав всего 10 бросков с игры при 40 попытках. Казалось, что «Селтикс» всё же нашли способ остановить невероятного Джимми. Но не тут-то было.

47 очков – не только рекорд самого Батлера по результативности в плей-офф, но и седьмой результат в истории лиги среди игроков, находившихся на грани вылета. Только Уилт Чемберлен (трижды), Слипи Флойд, Кевин Дюрант, Хаким Оладжьювон и Джамал Маррей набирали больше в матчах на выбывание.

Немного позади Батлера в этом списке числится и Леброн Джеймс, который, кстати, по сей день удерживает рекорд «Хит» по результативности в плей-офф – 49 очков. 10 лет назад именно он спас «Майами» в до боли знакомой ситуации. Тогда «Хит» также встречались с «Бостоном» в финале Восточной конференции, и также уступали со счётом 2-3 после пяти встреч. В шестом матче Король набрал 45 очков и принёс коллективу важнейшую победу. А потом клуб из Флориды выиграл и седьмую встречу, и финальную серию, забрав чемпионский титул сезона-2011/2012.

Сегодня чудо совершил Батлер. Уверенно и с гордо поднятой головой.

«Мы знали, что выиграем этот матч. Выиграем и следующий», – сказал форвард.

На удивление боевой настрой для команды, у которой в списке травмированных перед матчем значились четверо ключевых игроков. Лучший запасной сезона Тайлер Хирроу пропустил три матча подряд из-за растяжения паховых мышц. Кайл Лоури продолжал играть, несмотря на травму подколенного сухожилия, полученную ещё месяц назад в третьем матче серии с «Атлантой». Аналогичное повреждение было и у Макса Страса, да и Батлер с Пи Джей Такером намучились с коленями. В общем, пострадали четверо из пяти игроков стартовой пятёрки и шестой. Но это только добавляет уважения «Майами».

Джейсон Тейтум не смог обеспечить выход в финал в шестой игре Фото: Kathryn Riley/Getty Images

Седьмая встреча состоится в ночь на 30 мая в Майами. Коллектив Эрика Споэльстры не сдаётся, несмотря ни на что, и ещё как поборется за домашнюю победу. Правда, кто бы ни вышел победителем этого противостояния, против «Голден Стэйт» им придётся крайне тяжело. На подготовку к первому матчу финала у представителей Востока будет всего три дня.