«В детстве сказали, что у меня хороший слух». Лучшая баскетболистка России теперь поёт

Капитан УГМК и женской сборной Мария Вадеева сейчас в отпуске. Остаётся в Екатеринбурге, посещает спортивные и светские мероприятия, но впервые за долгое время не готовится к какому-либо крупному турниру. Женская сборная ещё зимой пробилась на Кубок мира, но не так давно Международная федерация баскетбола отменила участие нашей команды. Теперь у лучшей баскетболистки России есть время заняться собой.

— Мария, расскажите, как вы проводите время. Как проходит ваш отпуск, если можно его так назвать?

— Сейчас в Екатеринбурге, много чем занимаюсь. Пошла на вокал, сейчас учусь петь. У меня всегда была мечта такая, и я вот решила пойти, пока есть такое большое количество времени на отдых. Также я рисую, хожу, например, на волейбол, когда был финал у девушек. У нас в Екатеринбурге как раз «Уралочка» заняла второе место, очень интересная серия была. Ходила на футбол — «Урал» тут играет. Они боролись, чтобы не попасть в ФНЛ. Выиграли, так что я приношу удачу (смеётся). И на финале АСБ была. Так что что-то делаю, что-то нахожу, дела какие-то. На фотосессии хожу разные, для себя.

Олимпийская чемпионка Светлана Антипова и Мария Вадеева Фото: Из личного архива Марии Вадеевой

— Вы никогда не рассказывали, что мечтаете научиться петь. Как к этому пришли?

— Мечт бывает много, как говорится. Их у меня очень много. В детстве мне в школе сказали, что у меня хороший слух, однако дальше я не пошла, потому что выбрала баскетбол. Но мне всё время было интересно чем-то таким заняться. Интересно в соцсетях смотреть, когда кто-то красиво поёт какие-нибудь каверы.

И мне каждый раз хотелось самой этим заняться. В Екатеринбурге есть девочка, она участвовала в проекте «Голос». Флора её зовут. Она попала к Дмитрию Билану, и я как раз смотрела этот выпуск. Зашла к ней на страницу, смотрю, а она преподаёт. Она из Екатеринбурга, и я была на её небольших концертах. Подумала, что это, наверное, знак. И она на меня подписалась ещё… Решила написать. Ну и всё. Как-то так всё закрутилось, завертелось. И вот уже три недели занимаюсь вокалом.

Мария Вадеева в отпуске осваивает то, на что не хватает времени в сезоне Фото: Из личного архива Марии Вадеевой

— Что самое тяжёлое в тренировках по пению?

— Ну, конечно же, это высокие ноты. На самом деле, мне повезло с преподавателем. Она говорит, что каждый человек может петь. Неважно, какой у него там голос. Каждый может петь, просто некоторые стесняются. У человека могут быть какие-то зажимы, с детства или приобретённые. Она сказала: «По тебе видно было на первом уроке, что ты стесняешься, переживаешь, голос дрожит, и боишься всё время брать высокие ноты». И первое задание у меня было прокричаться: в машине, в душе… Именно прокричаться, чтобы мой голос стал звонче. Вот так вот. Интересно, мне нравится.

— Есть ли пример, на который хочется равняться в плане творчества?

— У меня нет прям такого явного, яркого примера. Мне нравится, когда приходишь, допустим, в то же караоке, и там есть девочки, которые помогают петь. Мне нравится, когда люди красиво поют. Мне тоже хочется петь красиво. Чтобы это было изнутри. Не то что так, что ноты берёшь, а именно чувственно, глубоко.

— А стиль какой ближе?

— Попса (смеётся). Мне нравится допустим тот же Билан, Полина Гагарина, Мария Крамбери. Мне нравится Мот. Пугачёва — великая! Агутин, Меладзе. Мне нравится такая душевная музыка. Все разные, от Пугачёвой до Крамбери – небо и земля. Нравятся разные стили.

Помимо пения, Мария Вадеева ещё начала и рисовать Фото: Из личного архива Марии Вадеевой

— Как оцените сезон, если уж вернуться к баскетболу?

— Скажу так – сезон, конечно же, необычный. Каждый год что-то происходит у нас в последнее время. Понятное дело, уехали иностранки, и УГМК оказался в такой ситуации, что остались только пять основных российских игроков. Было не то что нелегко, наоборот, мы собрались. Мы договорились, что играем, что продолжаем, что мы хотим завершать сезон сейчас, хотим играть, потому что мы всё можем.

Конечно же, было сложно в плане того, что структура полностью меняется. Мы весь сезон играли под одной структурой, тут приходят новый тренер, новые игроки. Надо всё перестраивать, и, конечно же, сначала мы были как ёжики. Потому что привыкли к одному, а тут всё другое. Потом уже более-менее влились, но заняли всё-таки второе место. Конечно же, хотелось первое. Большое уважение курскому «Динамо» за то, что они показали такой хороший баскетбол. Василию Николаевичу Карасёву большое уважение за то, что так команду собрал, расставил всех игроков в нужные места и правильно всё сделал.

Мария Вадеева в матче полуфинальной серии Премьер-лиги с «Никой» Фото: БК УГМК

— Что было в голове, когда поняли, что всё изменится после отъезда иностранок?

— На самом деле, в голове было всё как в детстве – я сейчас возьму мяч, буду рвать и метать, отдаваться на все сто. Эмоции были такие, как будто это молодёжка. Все те же игроки, что были в молодёжке. Для меня это был как будто молодёжный чемпионат, но все повзрослели. Эмоции были такие: я лидер, мне хочется, чтобы моя команда выиграла, на мне сейчас большая ответственность лежит, хочется вывести команду вперёд и занять первое место.

Я была очень заряженная. Хотелось, чтобы мы с каждой игрой прибавляли. В принципе, я довольна этим сезоном. Хоть мы и заняли второе место, но я так горжусь девчонками, которым было правда последние два месяца нелегко из-за смены обстановки. Ксюша Тихоненко, Альбина Ражева, которые приехали из других стран к нам. Для них это новая структура, перестройка. Мы-то хоть были здесь, а они приехали. Для них всё новое, вещи перевозить, переезжать и вот это всё. Хочу благодарность выразить всем девчонкам. Я так горжусь всеми. Мы показали характер, не сдались и всё равно были в финале. Это тоже очень достойно.

Мария Вадеева меняет Ксению Тихоненко в матче со «Спартой энд К» Фото: БК УГМК

— В плей-офф вы начали довольно неожиданно, уступив «Спарте». Фактически были на краю пропасти. Что в этот момент почувствовали?

— Конечно же, мне всегда тяжело играть против папы. И папы (Алексей Вадеев — тренер «Спарты энд К».— Прим. «Чемпионата»), и «Спарты», всё вместе. Когда играешь против папы, тренера, который тебя воспитывал и знает с пелёнок, конечно, тяжело. Нельзя подвести. Для меня это большая ответственность. Я представляю УГМК, но в тоже время ещё и «Спарту энд К». Я их воспитанница, и мне нужно выглядеть ещё лучше, намного сильнее и показывать в каждом матче со «Спартой» самую лучшую игру.

Возможно, я себя немножко накручиваю, и поэтому мне тяжело. Насчёт того, что они у нас выиграли – это как недавняя игра ЦСКА с «Зенитом». «Зенит» вроде уже выиграл игру, полторы минуты до конца, они ведут пять очков. Чуть раньше расслабились и это привело к поражению. Так было в первой игре со «Спартой».

— Как приняли свою роль? Вам пришлось совмещать несколько позиций.

— У меня не было какого-то страха. Я, может, гибкий игрок. Наоборот, понимала, что сейчас нам надо всё взять в свои руки и показывать самые лучшие наши игры. Потому что мы тут лидеры. Мы играем главную роль. Понятное дело, когда были иностранки, доверия было меньше к русским игрокам. Не то что доверия… Например, Джонквел Джонс или Бриттни Грайнер – понятное дело, что испанский тренер Мигель Мендес доверяет больше им, чем мне. Потому что я по сравнению с ними ещё молодая. Хотя Мигель давал мне хорошее игровое время – по 20 минут я играла в Премьер-лиге. Когда ушли иностранки, у меня не было такого, что бац – и надо фигачить. Было так, что я беру ответственность, хочу играть, показывать себя и доказывать, что мы неплохи и не хуже, чем иностранки.

После отъезда иностранок состав УГМК сильно изменился Фото: БК УГМК

— Было ли такое, что во время отъезда иностранок вас кто-то приятно удивил? Или, наоборот, уехал не попрощавшись.

— На самом деле, это всё было неожиданно. Конечно же, девчонки испугались. Наверное, если бы была на их месте и если бы была одна в другой стране, я бы приняла такое же решение, как и они. Потому что ты не чувствуешь себя защищённой, если ты одна. Если бы был кто-нибудь из близких и родных, то, наверное, я бы осталась. Но я бы сделала не так, как они. Я бы попросила уехать на две недели, посмотрела обстановку, а потом вернулась. Как было у армейцев, «Зенита» и УНИКСа. Меня удивил этот момент, что все девчонки взяли и уехали. Даже не вернулись, не попытались и не хотели.

— Ходят слухи, что не возвращаются из-за запрета женской НБА. Чем это мотивировали девчонки? Мужики-то возвращаются.

— Я тонкостей не знаю, возможно, у них это и было. Не могу сказать. Возможно, кто-то из сборных сказал, чтобы ни в коем случае не возвращались в Россию. Я тонкостей не знаю, поэтому не буду какие-то слухи разводить. Нам никто ничего не сообщал.

— То, что вы сейчас не в женской НБА, это никак не связано с политикой?

— У меня, наверное, есть какая-то чуйка. Я знала как будто, что что-то произойдёт. До этого я уже сказала, что не поеду, потому что должен был быть чемпионат мира. Я сказала, что не поеду в Америку, потому что хочу хорошо подготовиться, пройти сборы и всё такое. Также есть другая причина – визу очень тяжело сделать. И ещё я не хочу ехать туда одна. Я хочу поехать с молодым человеком или с братом, с кем-нибудь, чтобы кто-то со мной находился. Мне тяжело одной находиться в другой стране.

— В феврале сборная вышла на Кубок мира. Как вы смотрели за сборной?

— Я заболела коронавирусом. У нас выезд должен был быть в Испании, в Евролиге, и после этого мы должны были ехать по сборным. И так случилось, что мне приходит результат теста. Сначала у нас у Альбы Торренс пришёл положительный тест. Мы должны были вылетать в тот день, когда у Альбы пришёл тест. Максим Николаевич Рябков сказал, что мы не летим, сдаём ещё один тест, мало ли что.

Мы сдаём тест, и мне приходит положительный результат. Я, конечно же, в шоке. Чувствовала себя в первые дни вообще прекрасно, я не понимала. У меня было такое, что приходил сначала положительный, а потом отрицательный. Я думала, что это фейк какой-нибудь. Сдаю второй тест. Приходит опять положительный. Потом у меня уже начались температура, насморк, я немножко кашляла. Потом четыре-пять тестов опять приходили положительные. И мы с главным тренером решили, что я не поеду. Там всё-таки другой часовой пояс, климат, у нас зима, у них там лето. И это будет ещё хуже для организма, и мало ли что там произойдёт.

Когда смотрела, у нас всё время была ночь. Я всегда ставила будильник и просыпалась на удивление хорошо, не засыпала. Первую игру девчонки играли с Бельгией, немножко я подрасстроилась, что они проиграли. Хотелось, чтобы была хотя бы заруба. Но всё равно девчонки молодцы. Я знаю, как тяжело играть первую игру, особенно когда Бельгия та же уже играла. Они уже почувствовали, поиграли и приехали на следующую игру готовые, заряженные. А наши девчонки, получается, только тренировались. Я, конечно, понимаю, что это было тяжело. Но они молодцы, хорошо быстро собрались и после игры с Бельгией выиграли у Пуэрто-Рико. Спокойно, хорошо, и все выдохнули. Я тоже выдохнула, была очень рада, когда девчонки выиграли.

Мария Вадеева во время пробития штрафных бросков Фото: БК УГМК

— Как вы переживаете то, что наша сборная осталась без международных турниров?

— Конечно, я расстроилась. Но у меня как будто реально есть какая-то чуйка. Организм мне тогда сказал: «Не лети, не надо, вы всё равно не поедете». Это грубо, конечно. Когда начали первых спортсменов дисквалифицировать, тех же хоккеистов, я поняла, что нас, скорее всего, тоже исключат. Когда иностранки уезжали, Эмма Мессеман ко мне подходит и говорит: «Ну что, всё, увидимся в Австралии?». Я говорю: «Скорее всего, нет». Потому что уже понимала, что это всё. И мы в этом году уже никуда не поедем.

Мне обидно, что вот так всё происходит. Как говорят, спорт без политики, но он с политикой. Но я не буду давать комментарии насчёт политики. Конечно, обидно. Хотелось, и давно мы не выходили никуда. И тут мы наконец-то вышли на чемпионат мира. Тут уже можно поиграть не только с Европой, но и с миром, с Китаем, с Америкой, с Африкой, с Австралией. Поехать в Австралию, посмотреть кенгуру (смеётся). Конечно, мы расстроились. Хотелось, чтоб мы там были. Но я себя успокоила. Это жизнь, и всегда что-то происходит. Главное – продолжать и радоваться тому, что у тебя есть, что тебе ценно. То, чем мы занимаемся, всё равно остаётся в сердце.

— Какие планы на лето, помимо тренировок и пения?

— Буду делать операцию на вены в начале июня, но она лёгкая. Есть время, чтобы восстановиться. У меня свадьба у лучших друзей будет, поеду на свадьбу. Пока конкретных планов нет, но, возможно, поеду в Сочи. Потому что за границу пока не хочу, мало ли что, закроется опять. Поеду в Москву, побуду дома, с семьёй. В принципе, заняться есть чем. Скорее всего, буду присутствовать на лагере РФБ.

— Расскажите про свои социальные сети. Ведёте их очень активно. Они отличаются от соцсетей остальных игроков.

— С социальными сетями мне помогает девочка Татьяна. Фотографии выбираем вместе, говорю всё я, но пишет она. Все мои мысли она записывает в блокнот, и потом редактируем. Мне кажется, это здорово, когда есть человек, который тебе помогает развиваться в соцсетях, заставляет тебя что-то делать, фоткать и всё-всё-всё.