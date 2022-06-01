Стеф Карри против наследника Коби. Кто победит в финале НБА?

Решающая серия НБА начнётся уже 3 июня по московскому времени. «Селтикс» и «Уорриорз» прошли разный путь до финала, абсолютно непохожи в плане тактики, а потому определить фаворита крайне затруднительно.

«Бостон» вышел победителем в затяжной серии с «Майами». Команда Име Удоки – настоящее открытие нынешнего сезона. Но в финале им придётся совсем не просто.

В нынешнем плей-офф «Голден Стэйт» прошли «Денвер» (в пяти матчах), «Мемфис» (в шести) и «Даллас» (в пяти). «Бостон» одолел «Бруклин» (в четырёх), «Милуоки» и «Майами» – оба раза в семи. В этом и заключается главное и самое очевидное преимущество «Уорриорз». Более слабые соперники, ослабленные травмами. Менее продолжительные серии. У команды Стива Керра почти целая неделя на подготовку к первому матчу финала. Их победная пятая встреча с «Маверикс» состоялась ещё 27 мая. А вот у «Бостона», который только-только провёл тяжелейшую серию с «Хит», будет всего три дня.

Клэй Томпсон завершает атаку своей команды Фото: Getty Images

Хотя сам Керр не считает, что это гарантированно пойдёт на руку «Уорриорз»:



«Зачастую бывает так, что, преодолев трудности, выходишь из этого более сильным. Ты сделал что-то, а затем начинается что-то новое. Поэтому предыдущие сложности уже не имеют значения. Вы находитесь рядом с целью и ставите всё на кон».

Справедливости ради, в заключительных матчах с «Майами» «Бостон» всё-таки выглядел уставшим. Радует, что Маркус Смарт и Роберт Уильямс вернулись на площадку в седьмой встрече, пускай и не в оптимальной форме. Но даже с ними вся ротация «Бостона» – это восемь человек. Крайне замотивированные, но вымотанные восемь человек.

У «воинов» тоже имеются кадровые потери. На данный момент это Гэри Пэйтон (перелом локтя, полученный в игре с «Мемфисом»), Андре Игудала (шея) и Отто Портер (голеностоп). Они тренируются с командой, но в двухсторонках участия не принимают. Однако к финальной серии все трое могут успеть восстановиться. И об их готовности станет известно уже на этой неделе.

В общем, глубина запаса и разница в кондициях уже делают «Уорриорз» фаворитом. Но это не всё, чем они «обрадуют» соперника в финале. Коллектив из Сан-Франциско располагает куда более сильным нападением, чем любая из команд, с которой «Бостон» встречался в ходе нынешнего плей-офф. И это станет первой серьёзной проверкой для хвалёной обороны «кельтов». Так ли они хороши, чтобы выстоять против лучшей атакующей команды постсезона?

35-летний Эл Хорфорд мечтает выиграть свой первый титул чемпиона НБА Фото: Getty Images

Защита у самих «воинов» тоже на уровне – уж точно не хуже, чем у «Майами» с их поломанной стартовой пятёркой. А с «Хит» команда Име Удоки намучилась. Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна «воинам», конечно, стоит опасаться. Молодые, быстрые, стабильно результативные, способные забивать откуда угодно и доставить сопернику немало проблем. Посмотрим, что против них придумает Стив Керр.



«Тейтум – один из лучших в лиге, это точно. Он может обыграть вас множеством различных способов и обладает сочетанием габаритов, мастерства и скорости, что бывает очень редко. Очевидно, что он ключевой игрок в своей команде», – сказал специалист.



Тейтум провёл заключительный матч с «Майами» на высочайшем уровне, остановившись в нескольких шагах от трипл-дабла. Но всех он удивил отправленным сообщением на номер покойного кумира и звезды «Лейкерс» Коби Брайанта. «Сделаю это для тебя», — написал игрок «Бостона», добавив к этому ещё надетый на решающий матч напульсник с 24-м номером. «Наследник» Коби вышел в свой первый финал, где от него точно нужны будут подвиги.

«Бостон» — «Майами» Фото: Getty Images

Подвигов ждут даже от Стефа Карри, который, несмотря на гигантский опыт выступления в решающих матчах, так до сих пор и не имеет титула MVP финальной серии. Первый раз награду отдали Игуодале, который смог закрыть Леброна. А второй и третий раз главный индивидуальный приз получал Кевин Дюрант.



Хотя «Голден Стэйт» и является фаворитом, «Бостон» умеет преподносить сюрпризы, что мы могли наблюдать в ходе нынешнего сезона. В январе команда занимала 11-е место в конференции, болтаясь где-то в третьем десятке по атакующему рейтингу. А потом «Селтикс» вдруг выдали серию 28-7, к тому же имея лучшие защитный и атакующий рейтинги в лиге, и финишировали на втором месте в конференции. Такого от Име Удоки, проводящего свой первый сезон в качестве главного тренера, точно никто не ожидал.



Теперь у его команды есть шансы на чемпионство. Удастся ли «Бостону» обыграть фаворита на его площадке, ещё и в открывающей встрече? Узнаем уже на этой неделе. Первый матч финальной серии состоится в Сан-Франциско в ночь на 3 июня. Начало – в 4:00 мск.

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