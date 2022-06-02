«Джо Байден, освободите Бриттни Грайнер». 100 дней американской звезды в российской тюрьме

Скандальная история Бриттни Грайнер началась 17 февраля 2022 года. Американскую баскетболистку, возвращавшуюся из США, задержали в Шереметьево. В чемодане сотрудники таможенной службы обнаружили запрещённые вещества. С того времени звезда женского баскетбола находится под стражей. Следственные действия продолжаются, но скоро (по всей видимости) дело наконец передадут в суд.
«Под окончание следственных действий на месяц была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу. Значит, можно ожидать, что скоро будет предъявлено окончательное обвинение и дело будет направляться в суд. Никаких жалоб на условия содержания в СИЗО у нашей подзащитной не было», — заявил адвокат Александр Бойков в конце мая, когда его подзащитную оставили ещё на месяц в СИЗО.
Бриттни Грайнер во время матча за УГМК
Фото: РИА Новости
С момента задержания Грайнер прошло уже больше 100 дней, и эта цифра стала триггером для американского общества. В начале мая Госдеп выступил с официальным заявлением, назвав задержание спортсменки неправомерным. А теперь волна общественной критики только усиливается в математической прогрессии.
Кажется, история Габби Петито повторяется. Петито — известный блогер в США, которая была убита своим женихом во время совместного отдыха. Поиски Габби начались после массовых выступлений в социальных сетях, и благодаря широкой огласке следствие всё-таки нашло тело девушки, начав параллельно активное расследование дела. В итоге убийца был найден.
Теперь общественность в США пытается достучаться до президента страны, чтобы он помог разрешить ситуацию. Многие уверены, что Байден — единственный человек, способный на это.
«Есть один человек, который способен вернуть её домой. Это президент США. У него есть эта сила. Я постоянно слышу, что у него есть власть. Бриттни Грайнер — политическая пешка. Если её держат под стражей, потому что хотят совершить политический обмен, то я прошу вас содействовать её возвращению на родину», — заявила жена Бриттни Черелл.
«Джо Байден, освободите Бриттни Грайнер», — написал игрок НБА Демаркус Казинс в «Твиттере», отметив аккаунт президента США.
К Казинсу также присоединился Кайри Ирвинг. Защитник «Бруклина» призвал Белый дом сделать всё, чтобы немедленно вернуть Грайнер.
«Бриттни Грайнер незаконно удерживается в России с 17 февраля 2022 года. Я призываю Белый дом немедленно сделать приоритетом безопасное возвращение Бриттни домой», — написал Ирвинг в социальных сетях.
«Наш игрок, выступавший в российском чемпионате, сидит в тюрьме в России! Все должны говорить об этом! Если бы это был игрок мужской НБА, то он бы уже был дома», — сказала главный тренер «Финикс Меркури» Ванесса Найгорд.
Бриттни Грайнер в женской НБА играет за «Финикс Меркури»
Фото: Christian Petersen/Getty Images
«Бриттни Грайнер – наш партнёр, друг и наша сестра. Она рекордсменка, победитель Олимпийских игр, жена, дочь, чемпионка, пример для подражания, звезда и многое другое. Прямо сейчас она является американским гражданином, неправомерно задержанным в России на 100 дней. Мы уверены, что, выступая вместе, коллективно, мы играем, живём и меняем мир», – говорится в заявлении профсоюза женской НБА в «Твиттере».
«Твиттер» Белого дома ежедневно упоминается ещё и в аккаунте Брианны Стюарт, игравшей много лет в России и заработавшей здесь миллионы долларов. Американская баскетболистка ведёт подсчёт дней, которые её подруга по УГМК провела в заключении.
«Прошло 104 дня с тех пор, как нашу подругу Бриттни Грайнер незаконно задержали в России. Ей пора домой. Белый дом, мы обращаем внимание и рассчитываем на вас», — пишет Стюарт.
В конце мая баскетболистки «Нью-Йорк Либерти» и «Сиэтл Шторм» провели акцию, приехав на матч в одежде с изображением Грайнер. Стюарт также была среди участниц перформанса.
В преддверии финальной серии НБА игрок «Бостон Селтикс» Грант Уильямс тоже появился в футболке с призывом освободить Грайнер. «Привезите Бриттни домой», — гласила надпись на спине игрока «Селтикс».
Статус Грайнер до сих пор не изменился. Она признала вину и находится под стражей, ожидая решения суда. По законам Российской Федерации ей грозит срок до 10 лет лишения свободы.
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