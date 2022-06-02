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«Зенит» победил ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги ВТБ, шестой матч, обзор

«Зенит» вытащил серию в седьмой матч! ЦСКА хватило лишь на 15 минут
Арина Ершова
«Зенит» сравнял счёт в финале ЕЛ с ЦСКА
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Чемпион Единой лиги ВТБ определится 5 июня.

В Санкт-Петербурге состоялся шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Игра, которая могла оказаться чемпионской для армейцев, завершилась в пользу соперника. Теперь победителя серии определит решающая седьмая встреча.

К сегодняшней встрече красно-синие подходили в качестве лидеров, ведя в серии со счётом 3-2. Они забрали первый, второй и четвёртый матчи, а «Зенит» – третий и пятый соответственно. Три дня назад подопечные Хавьера Паскуаля одолели соперника на выезде, на «Мегаспорте», и московский коллектив жаждал реванша.

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«Готовимся серьёзно, как всегда. Это финал, в нём встречаются две классные команды, которые хотели добраться до этой стадии. Знаем, что будет трудно, соперники провели лучше нас пятый матч, потому нужно улучшить кое-что на обеих половинах площадки, быть готовыми физически и психологически», – заявил главный тренер команды Димитрис Итудис.

Сегодня в стартовой пятёрке армейцев на площадку вышли Каспер Уэйр, Семён Антонов, Никита Курбанов, Никола Милутинов и Алексей Швед. С первой минуты им противостояли Тайсон Картер, Эрик Бакнер, Сергей Карасёв, Джордан Лойд и Джордан Мики.

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В самом начале матча «Зениту» удалось выйти вперёд, но ЦСКА мгновенно нашёл ответ. Один Алексей Швед за четыре минуты набрал восемь очков – столько же, сколько все игроки соперника вместе взятые. К нему также подключились Семён Антонов с Николой Милутиновым. Среди сине-бело-голубых выделились Джордан Мики и Сергей Карасёв, забросивший два трёхочковых. Команды обменялись рывками 10:0 и 8:0, но первая четверть всё-таки осталась за ЦСКА – 21:16.

А вот во втором отрезке «Зенит» начал преображаться. Хозяева проводили интересные комбинации в нападении и вынуждали соперника фолить, набирая дополнительные очки со штрафной линии. Игроки ЦСКА, в свою очередь, много бросали с игры, но попали всего 4 из 14. Вперёд петербуржцев вывел трёхочковый Билли Бэрона из угла. И с тех пор подопечные Хавьера Паскуаля не уступали в счёте – на большой перерыв команды уходили со счётом 33:39. Вторую десятиминутку хозяева, кстати, выиграли со счётом 23:12.

А уже в начале третьей четверти «Зенит» довёл преимущество до двузначного, выдав рывок 10:2. Команда Паскуаля в целом задавила соперника. Петербуржцы перестали проигрывать подбор, качественно отоборонялись, хоть и много фолили. В итоге армейцы были вынуждены бросать из непростых позиций. Но даже открытые броски они то и дело не попадали. А вот у хозяев очки набирала почти вся команда, да и вколотившего несколько данков Мики и лупившего из-за дуги Бэрона было не остановить. В итоге третья четверть также осталась за «Зенитом», и к заключительному отрезку они подходили с преимуществом в 11 очков – 59:48.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на странице Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте».

В четвёртой четверти петербуржцы вынесли оппоненту приговор. У ЦСКА ничего не получалось, а ближе к финальной сирене гости просто перестали бороться. В итоге на последней минуте разница в счёте достигла отметки в 19 очков. Итог – победа «Зенита» со счётом 82:63.

Игроки ЦСКА после финальной сирены

Игроки ЦСКА после финальной сирены

Фото: cskabasket.ru

Самым результативным игроком матча стал Джордан Мики. На его счету 17 очков. 11 очков команде принёс Билли Бэрон, ещё 10 – Тайсон Картер. В составе ЦСКА больше всех набрали Алексей Швед (14 очков + 6 подборов + 6 передач) и Никола Милутинов (14 очков + 8 подборов).

Единая лига ВТБ. Финал
02 июня 2022, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
82 : 63
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Мики - 17, Бэрон - 11, Картер - 10, Карасёв - 9, Лойд - 9, Пойтресс - 8, Захаров - 6, Фридзон - 6, Зубков - 3, Бакнер - 2, Моня - 1, Вяльцев
ЦСКА: Милутинов - 14, Швед - 14, Антонов - 10, Клайберн - 9, Уэйр - 9, Фримен - 5, Ухов - 2, Йеребко, Колесников, Курбанов, Лопатин, Хоменко

«Зенит» сумел героически отыграться с 1-3 и по-прежнему имеет все шансы на победу. Теперь чемпион Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022 будет определён в седьмом матче финальной серии. Решающая игра состоится в Москве 5 июня. Начало – в 14:00 мск.

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