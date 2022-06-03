«Парни играют только на меня». Ветеран «Бостона» ярко ворвался в свой первый финал

В НБА состоялся первый матч финальной стадии. «Голден Стэйт» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем плей-офф, уступив «Бостону» со счётом 108:120. Хотя такого исхода, кажется, до последнего никто не ожидал.

Прорыв «Бостона» в четвёртой четверти

По итогам третьей четверти «Селтикс» уступали сопернику в счёте с разницей в 12 очков. Но то, что произошло в четвёртом отрезке, стало настоящим сюрпризом. «Воины» как будто испарились с площадки: пропустили рывок 0:17, не набрав ни одного очка за пять минут игрового времени. И в итоге «Бостон» выиграл отрезок с унизительно разгромным счётом – 40:16.

Эл Хорфорд и Джейлен Браун в четвёртой четверти на двоих набрали 21 очко. Но если бы они не набрали ни одного, «кельты» всё равно бы выиграли решающую двенадцатиминутку. Вот до такой степени был плох «Голден Стэйт». У Брауна, кстати, в нынешнем плей-офф отменная статистика в заключительных четвертях: 66,7% реализации с игры и 64,5% – из-за дуги. Это лучший показатель среди всех игроков лиги.

Так «Бостон» стал первой командой в истории НБА, которой удалось выиграть матч финальной серии с двузначным преимуществом, уступая больше 10 очков по итогам третьей четверти.

Тейтум — плеймейкер

Первым по результативности у «Бостона» стал именинник Эл Хорфорд, которому стукнуло 36 лет (26 очков), вторым – Джейлен Браун (24), третьим – Деррик Уайт (21), четвёртым – Маркус Смарт (18)… Погодите-ка, а где же лидер команды Джейсон Тейтум? Нет, он не пропустил открывающую встречу финала. Наоборот, провёл на площадке больше всех минут.

Джейсон Тейтум атакует кольцо «Голден Стэйт» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Правда, за всё это время звезда «Бостона» набрал всего 12 очков, реализовав лишь три из 17 бросков с игры. В общем, сегодня у Джейсона не летело. Зато он раскрылся в неожиданном для себя амплуа: форвард сделал аж 13 результативных передач. Это является не только его карьерным максимумом, но и рекордом среди дебютантов плей-офф.

«Вряд ли снова столько промахнусь, но если это означает, что мы продолжим побеждать, я не против», – сказал Джейсон.

«Мне казалось, что парни играют только на меня, всё время создают для меня возможности. Стоит ещё отметить Деррика Уайта, он тоже исполнил несколько сложных бросков.

Партнёры выводили меня на бросок, я попадал. Так это было», – сказал герой первого матча финала Эл Хорфорд.

Феерия трёхочковых

В первом матче команды реализовали 82 броска с игры, почти половина из которых пришлась на трёхочковые. Сначала «Бостон» и «Голден Стэйт» установили рекорд финалов НБА по дальним броскам за половину – 20. Во второй половине коллективы удвоили этот показатель и преодолели отметку в 40 мячей из-за дуги – это также является лучшим результатом в истории финальных серий. Предыдущий рекорд «Уорриорз» делили с «Кливлендом». В 2017 году, в четвёртом матче финальной стадии эти команды на двоих забросили 35 «трёшек».

Стеф Карри набрал 34 очка в первом матче финальной серии Фото: Ezra Shaw/Getty Images

…не без участия Стефа Карри

В первой четверти Стефен Карри делал то, что умеет лучше всего – бросал трёхочковые. Лидер «Уорриорз» разошёлся настолько, что установил очередной рекорд НБА по дальним броскам. За 12 минут он реализовал шесть попыток из-за дуги, что является лучшим результатом в истории финальных серий. Правда, весь запас точности на этом, кажется, и был израсходован. В следующих трёх четвертях Стеф оформил одно-единственное дальнее попадание.

Следующий матч состоится 6 июня в 3:00 мск также на площадке «Уорриорз».