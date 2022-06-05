Великий ЦСКА повержен! Петербург — баскетбольная столица России

Когда лига ВТБ переформатировала плей-офф, многие удивились. Казалось, что затягивание сезона может получиться искусственным и обернётся уверенными победами фаворитов. Так оно и было в первом раунде. Да, «Нижний Новгород» дал бой ЦСКА, но всё равно не смог победить ни в одном матче.

Но президент лиги Сергей Кущенко ещё до старта плей-офф в интервью «Чемпионату» признавался: команды из «большой четвёрки» усилились за счёт тех, кто находится ниже. Разница в силе только увеличивалась. Босс лиги ВТБ предрекал суровую борьбу уже с полуфинальной стадии. Так оно и получилось.

«Локомотив» доставил немало проблем ЦСКА, заставив действующего чемпиона играть на полную катушку. И даже задержал красно-синих в Краснодаре на дополнительный матч. «Зенит» же проиграл УНИКСу стартовую игру дома, но после переломил серию, одержав три победы подряд.



Но на старте финальной серии активность петербуржцев куда-то испарилась. Они проиграли первые два матча в Москве, позволяя команде Димитриса Итудиса диктовать свои условия. Когда счёт стал 2-0 в пользу ЦСКА, в силу духа «Зенита» верилось с трудом. Вдобавок ко всему петербуржцы потеряли из-за травмы Дмитрия Кулагина, который был в основной ротации Хавьера Паскуаля.

Удивительно, но «Зенит» расцвёл дома. Настоящим икс-фактором стал Сергей Карасёв, который наконец-то нашёл свой бросок и стал попадать 60% дальних попыток. И это зарядило остальную команду. Каждый в «Зените» начал давать чуть больше, чем в первых двух встречах. Но и этого хватило лишь на то, чтобы взять одну из двух игр в Санкт-Петербурге.



Поражение в матче №4 получилось для «Зенита» особенно болезненным. В день города хозяева «Сибур Арены» сделали невозможное — каким-то чудом отыгрались на последних секундах основного матча и ушли в овертайм… потом ещё в один… и вот, когда казалось, что победа была уже в руках «Зенита», Каспер Уэйр попал невероятный мяч одновременно с финальной сиреной.

Каспер Уэйр перешёл в ЦСКА в конце регулярного чемпионата и стал одним из лидеров Фото: ПБК ЦСКА

С 1:3 отыграться очень сложно. Не верите — спросите у Леброна Джеймса, который смог это сделать со своим «Кливлендом» единственный раз в истории НБА. «Зенит» же смог одержать две победы подряд и приехать в Москву снова — на седьмой, самый главный матч сезона.



Сезона, который «Зенит» уже даже до начала решающего матча мог называть историческим. Во-первых, даже серебро — это тоже исторический результат для команды с берегов Невы. А во-вторых, в этом сезоне «Зенит» уже выиграл молодёжную лигу ВТБ и первенство России среди команд детско-юношеской баскетбольной лиги. Петербург пытается возвратить себе статус баскетбольной столицы, и это у сине-бело-голубых, кажется, получается.

ЦСКА не поддавался панике. Команда проиграла две встречи подряд, но выглядела бодро. Алексей Швед после проигранного матча в Санкт-Петербурге не стал закрываться от журналистов. Напротив, пришёл на пресс-конференцию и бодро отвечал на вопросы, удивив многих коллег своей открытостью.



Дополнительный фактор для ЦСКА — болельщики. Почти за сутки до матча в официальных группах армейцев появилась информация о том, что все билеты раскуплены. «Мегаспорт» ждал аншлаг. Лига ВТБ готовилась к рекорду посещаемости за всю историю плей-офф. Когда-то на игру «Жальгириса» в Литве собралось чуть больше 10 000 человек. Седьмая игра финала должна была преодолеть эту планку с серьёзным запасом.

Болельщики ЦСКА на матче №7 Фото: ПБК ЦСКА

И преодолела! Более 12 000 человек забили до отказа «Мегаспорт», а от количества vip-гостей разбегались глаза. Андрей Кириленко, Алексей Яшин, Александр Овечкин, Леван Горозия, Станислав Поздняков — и это только меньшая часть фамилий из первого ряда.



«Зенит» начал очень бодро. Казалось, парни Хави Паскуаля совсем не испытывают давления решающего матча сезона. Они повели в счёте даже без обилия излюбленных дальних бросков. Неудивительно, что первая четверть завершилась с их уверенным преимуществом 25:19.



Во второй десятиминутке гости рванули ещё. 17:8 за пару-тройку минут – и на табло загорелись тревожные для всех поклонников красно-синих «-15». Казалось, решающий матч вообще может завершиться без борьбы.



Но тайм-аут Итудиса взбодрил армейцев. Антонов и Швед забили издали, положив начало камбэку хозяев. Последнее попадание в первой половине осталось за ЦСКА — Уэйр на исходе владения бросил чуть ли не с середины площадки с серьёзным сопротивлением – и попал! Арена моментально отошла от уныния.

Хави Паскуаль перед удалением в решающем матче Единой лиги ВТБ Фото: ПБК ЦСКА

Действующий чемпион воспрял эмоционально. Вернувшееся лидерство придавало энергии москвичам и, напротив, убивало игроков «Зенита». Но не только игроков. За три минуты до конца четверти Паскуаль начал кричать на судей, получил «технарь», а следом – дисквалифицирующий фол. Рулевого гостей сопроводили в раздевалку. Белый флаг петербуржцев? Не тут-то было!

Правда, сразу стоит оговориться — ЦСКА также потерял боевую единицу. Алексей Швед оказался на скамейке, а через какое-то время на его бросковой руке появились лёд и повязка. Как выяснится позже — у лидера ЦСКА подозрение на перелом кисти.



Без Шведа нападение армейцев стало другим. Часто атаки захлёбывались, а отчаянные проходы раз за разом натыкались на подстраховку соперника. Это и был тот самый момент, когда сине-бело-голубые начали очередной рывок. Карасёв забил первый мяч с игры в самый важный момент матча, а следом за ним отличился Захаров. У Итудиса оставался всего один тайм-аут, чтобы попробовать внести коррективы.

ЦСКА предпринял погоню, которая удачно началась с дальнего попадания Уэйра — 78:75 в пользу «Зенита». Оставалось чуть меньше 30 секунд, но мяч в это время был у гостей. В итоге точные штрафные «Зенита», а финальная атака армейцев утонула в финальной сирене. Итоговый счёт — 81:75. «Зенит» — новый чемпион Единой лиги ВТБ, и как минимум на год Петербург можно объявлять столицей российского баскетбола!