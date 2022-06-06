«Мы с ЦСКА решили пойти разными путями». Прощальная пресс-конференция Димитриса Итудиса

19 июня 2014 года греческий тренер Димитрис Итудис возглавил ЦСКА. Спустя почти 8 лет он ставит точку в отношениях с московской командой. С красно-синими он дважды побеждал в Евролиге, много раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Объявил о своём уходе Итудис на пресс-конференции после поражения от «Зенита» в седьмом матче финальной серии Лиги ВТБ. Решающий матч, как и встреча с журналистами, стал для него последним в качестве наставника ЦСКА.

Димитрис Итудис с Иваном Уховым и Каспером Уэйром Фото: Михаил Сербин ПБК ЦСКА

— Прежде всего, добрый вечер и поздравления «Зениту». Соперники победили в этой серии заслуженно, они играли лучше — особенно в последних матчах. Это была тяжелая серия, очень интересная для болельщиков, для тренеров и игроков. Много деталей, много хороших вещей… плохих тоже, но это часть игры. Игра — это всегда жизнь.

Не буду сильно углубляться в анализ игры — скажу лишь, что в этом сезоне мы столкнулись со многими препятствиями. Со своей стороны я, как и руководство, горжусь теми игроками, кто остался здесь. Россияне или иностранцы — не имеет значения. Они выразили позицию своими выступлением и поведением, я горжусь этим.



И в то же время благодарен возможности работать с такими отличными людьми, в отличном клубе. Также хочу поблагодарить болельщиков — за их любовь, за их понимание. Клуб проделал огромную работу, чтобы привлечь больше болельщиков на трибуны. ЦСКА на хорошем пути. Сегодня на трибунах было почти 13 тысяч зрителей — не знаю, может, и больше.

Димитрис Итудис и президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы в Единой лиге ВТБ в сезоне-2020/2021 Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Конечно, я так говорю, потому что мы с клубом решили пойти дальше разными путями. Но я не говорю «до свидания», а говорю «увидимся». ЦСКА — великолепный клуб с большими традициями и будущим. Подводя итог, скажу, что нам сегодня немного не повезло — помимо других преград, таких, как нехватка важных игроков. Клуб приложил большие усилия по укреплению состава, и я благодарен за возможность работать с ребятами с таким сильным характером и духом победителей.



Те, кто пришел, те, кто остался, те, кто провёл здесь пять, шесть, семь сезонов. Горжусь всеми и каждым, кто работал в этом великом клубе. Плюс ко всему во время матча мы потеряли Алексея Шведа. Надеюсь, он вернётся в строй как можно скорее — у него перелом кисти. К тому моменту мы вернулись в игру, и ещё одного созидателя в атаке нам определённо не хватило. Но я не пытаюсь найти оправдание, просто в тот важный момент мы повели с разницей в 6-7 очков и не смогли его использовать на площадке.



В целом — ещё раз поздравляю «Зенит». В жизни поражения или неудачи — это возможности. Это моё отношение, и всем стоит воспринимать неудачи именно так. Когда я говорю «возможности» — имею в виду, что падать нужно не назад, а вперёд. Выступаю за это как мужчина, как человек и, конечно, как тренер. Уверен, что клуб приложит все усилия, чтобы вернуться на вершину — своё заслуженное место.



Спасибо за эти 8 потрясающих лет — и вам, журналистам, тоже. У нас было много интервью. Не так много, как мне хотелось бы — а может, просто это вы не хотели так много? (улыбается)

Для меня было честью общаться с вами и обмениваться знаниями. Говорю вам, повторюсь, не «до свидания», а «увидимся». На связи, мы на связи. Это всё. Не хочу давать волю эмоциям. Спасибо большое!

Подпись: Димитрис Итудис во время выездного матча Евролиги против «Баварии» Фото: Михаил Сербин ПБК ЦСКА

— Тренер, вы можете сказать, где продолжите работу?

— Что я знаю точно — как только я вернусь в Грецию, меня ждет сборная страны. Это и есть мой следующий клуб. Мы начнём тренировки с теми игроками, для которых плей-офф завершился раньше.



30 июня нам предстоит официальный матч с Великобританией, который очень важен в отборе на Кубок мира. Вот что я пока знаю. Что мой следующий клуб — это сборная Греции. Если что-то произойдёт, об этом станет известно в ближайшем будущем.



Мы пришли к взаимопониманию с Андреем Ватутиным. Спасибо ему, спасибо «Норильскому никелю», всем спонсорам и болельщикам. Мы стали лучше. Я определённо стал лучше как тренер, как человек, как семьянин. Было отличной возможностью и отличным вызовом работать под таким давлением. Это бывает нужно в жизни. Я хотел этого давления, этого «должен».

Димитрис Итудис во время матча плей-офф Евролиги Фото: Татьяна Макеева, ПБК ЦСКА

— Есть ли самый яркий момент за эти 8 лет, который сейчас приходит вам в голову?

— Сейчас очень трудно выделить что-то одно. Было очень много хороших моментов. Включая трудные. Поражения делают нас более сильными, более жадными, более устремлёнными на поиск решений. И мы развивались вместе с системой.



Это первый финал, который мы не выиграли. Давайте не будем забывать, что в начале сезона мы выиграли у «Зенита» Суперкубок Единой лиги. По-моему, мы в этом сезоне сыграли с «Зенитом» 10 официальных матчей и 2 неофициальных? Что-то вроде этого. Я рос в них как человек и как тренер.



Как я уже сказал, это единственный финал, в котором мы участвовали, но не победили. Всё подряд выигрывать нельзя. Но: два титула в Евролиге, множество титулов в Единой лиге, плюс Суперкубок. Отличные матчи, серии плей-офф. Серии в Лиге ВТБ, великие рекорды, которые установила эта команда. И впереди больше!

Димитрис Итудис за работой в самолёте Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Команда была до меня, будет становиться сильнее и после меня, не сомневаюсь. Эта позиция очень важна. Если получаешь эту возможность, то можешь расти и развиваться как личность. Так что много памятных моментов. Включая неприятные. Мы же люди, в конце концов. А я обзавелся здесь отношениями. Поэтому глубоко в душе и без сомнений предпочел бы остаться. Это семья для меня!



— Сможете назвать игрока, работать с которым было особенно приятно?

— Много великолепных игроков, я не могу просто выбрать одного. При всём уважении к вашему вопросу, в баскетболе, как и во всех командных видах спорта, очень важна «химия». То, какие связи вы создадите между игроками. Как я уже сказал, это лестно и почетно для меня, и я рад, что работал с такой командой.



С 2014 года, когда я подписал первый контракт, и вплоть до 2022-го. Могу назвать всех и каждого. Особое значение имеет связь между игроками. Я был частью других великолепных команд: «Панатинаикос» в 2002-м, он же в 2009-м. Отличные команды, отличные характеры, отличные связи. Но ЦСКА-2019 находится на таком же уровне по контакту между игроками, по таланту и по жертвам, на которые они шли ради общей победы.