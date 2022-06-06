Тейтум не суперзвезда? «Бостон» был растоптан Стефом Карри

В нынешнем плей-офф «Голден Стэйт» ещё ни разу не проигрывал дважды подряд. Вот и сегодня подопечным Стива Керра удалось отомстить «Бостону» за разгром в первом матче. Команда из Сан-Франциско одержала уверенную победу во второй игре финальной серии со счётом 107:88.

Тейтума с Брауном хватило на две четверти

Главная звезда «Бостона» Джейсон Тейтум сегодня показал себя ощутимо лучше, чем в первом матче. Только за первую четверть он набрал больше очков (13), чем за всю предыдущую встречу (12).

Правда, в прошлый раз «Селтикс» удалось добыть победу и без его активного участия, а сегодня вся игра держалась их с Джейленом Брауном совместными усилиями. В первой половине 44 из 50 очков были набраны либо звёздным дуэтом «кельтов», либо с передачи одного из них.

Джейсон Тейтум пока не может подтвердить статус суперзвезды в финальной серии Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В результате Тейтум и Браун принесли своей команде 28 и 17 очков соответственно, то есть больше половины от итоговых 88. Это, кстати, худшая результативность «Селтикс» в нынешнем плей-офф. Эл Хорфорд и Маркус Смарт, в прошлом матче записавшие на свой счёт 44 очка на двоих, сегодня набрали в 11 раз меньше – четыре. Деррик Уайт кое-как набрал 12, оба Уильямса – восемь на двоих. Остальные очки между собой поделили резервисты.

Если в первом матче игру под свой контроль взяли резервисты, то сегодня звёзды «Селтикс» остались без поддержки. И запала Тейтума с Брауном хватило только на первую половину. В третьей четверти они набрали пять очков с игры на двоих, и команда проиграла отрезок со счётом 14:35. За 12 минут Стефен Карри в одиночку набрал столько же, сколько все игроки «Бостона» вместе взятые.



А в начале четвёртой звёздные напарники с чувством выполненного долга отправились на скамейку и больше на площадке не появлялись. Тейтум завершил матч с «-36» по показателю «плюс-минус» – это худший результат в истории финалов НБА.



«Джейсон Тейтум был хорош из-за дуги, но забросил всего 2 из 10 с игры. За 34 минуты игры он показал худший (на данный момент) «плюс-минус» – «-36». Суперзвезда???» – написал эксперт Скип Бэйлесс.

Фактор Стефа Карри

А вот к лидеру «Голден Стэйт» Стефену Карри нет никаких вопросов. Он набирает очки, делает передачи и перехваты, отрабатывает в обороне и стягивает на себя защиту соперника. В общем, полезность Стефа неоспорима. Сегодня он выдал 29 очков (пять из 12 из-за дуги), шесть подборов, четыре передачи, три перехвата и «+24» по показателю «плюс-минус». Сейчас суммарный «плюс-минус» Карри составляет «+118» – это четвёртый лучший результат в истории финалов НБА. Само собой, не обошлось и без рекордов по трёхочковым.



В ходе встречи Карри в пятый раз в карьере пересёк отметку в 70 точных дальних попаданий в одном плей-офф. Помимо него, за всю историю НБА лишь одному игроку удалось достичь подобного результата – дважды это удавалось напарнику Стефа Клэю Томпсону. Он также является единственным игроком, помимо Карри, который набирал 25+ очков и 5+ трёхочковых в матчах финальной серии. Правда, Стефен делал это трижды. В том числе сегодня.

Возвращение Пэйтона

Свой первый матч после длительного отсутствия провёл Гэри Пэйтон. Он выбыл из строя месяц назад, когда сломал локоть во втором матче серии с «Мемфисом». Сегодня защитник провёл на площадке 25 минут – больше, чем любой другой игрок скамейки «Уорриорз». Пэйтон набрал семь очков, три подбора и три передачи и доставил немало проблем в нападении и Тейтуму, и Брауну, и Уайту. Не без помощи Гэри «Селтикс» реализовали всего 37,5% с игры и допустили 18 потерь.

Гэри Пэйтон атакует кольцо «Бостона» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Нам не хватало его в предыдущей серии и в первой игре, так что его возвращение на площадку – это здорово. Он привносит в нашу игру то, чего у нас нет», – сказал центровой Кевон Луни.

Сумасшедший баззер Пула

Второй звездой «Голден Стэйт» в нападении сегодня стал 22-летний Джордан Пул. Он набрал 17 очков, став вторым после Карри по результативности. Защитник пулял из-за дуги и оформил аж пять дальних попаданий, став самым молодым игроком, кому удалось это сделать в финале НБА. А его сумасшедший баззер-битер с 12 метров в третьей четверти фактически поставил точку в этом матче.

Привет, да. Права на видео принадлежат NBA Media Ventures, LLC. Видео доступно на канале NBA в YouTube.

«Произведение искусства», – так этот бросок описали в официальном аккаунте НБА.