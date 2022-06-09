Трибуны материли Грина, на паркете ломали Карри. «Голден Стэйт» проиграл третий матч!

В Бостоне состоялся третий матч финала НБА. «Селтикс» на своей площадке обыграли «Голден Стэйт» со счётом 116:110 и вышли вперёд в серии – 2:1. Подопечные Име Удоки так и не проиграли два матча подряд в нынешнем плей-офф и идут 7-0 после поражений.

Психологические штучки Бостона?

В финале НБА все средства хороши. Вот и сегодня игроки «Голден Стэйт», проводившие свой первый выездной матч в этой серии, почувствовали что-то неладное ещё до его начала. Кольцо, выделенное команде во время разминки, было расположено ощутимо выше, чем на положенных 10 футах. «Уорриорз» пришлось прервать разогрев, чтобы сотрудники арены произвели замер высоты кольца и исправили ситуацию. Казалось бы, небольшая оплошность, но произошла она как-никак перед важной встречей финала НБА. Совпадение?

Уже после начала матча подсобить своей команде решили болельщики «Селтикс» – с трибун начали доноситься оскорбительные кричалки. Не обошлось, само собой, и без нецензурных зарядов про Дрэймонда Грина в духе «Пошёл ты, Дрэймонд».

«Мы уже играли перед невоспитанными людьми. Материться, когда на трибунах дети? Очень достойно. Хорошая работа, Бостон», – сказал после матча Клэй Томпсон.

Джейсон Тейтум атакует кольцо в проходе Фото: Kyle Terada/Getty Images

Невероятное трио «Бостона» плюс один

Неизвестно, что там было с настроем на игру у «Уорриорз», но хозяева площадки точно были заряжены на борьбу. И ни один из лидеров в третьем матче из игры не выпал. Джейсон Тейтум, Джейлен Браун и Маркус Смарт на троих набрали аж 77 очков – это лучший результат для трио «Бостона» с 1987 года. В игре, состоявшейся четверть века назад, все пятеро игроков стартовой пятёрки набрали более 20 очков. Сегодня это сделали трое вышеупомянутых. Причём и Тейтум, и Браун, и Смарт преодолели отметку не только в 20 набранных очков, но и в пять подборов и пять передач. Такого в финале НБА не было с 1984-го.

Эмоции Джейлена Брауна в третьем матче Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Таким образом, Тейтум стал лидером нынешнего плей-офф по количеству набранных очков и передач. И после трёх игр «Селтикс» опережают соперника по очкам, подборам, передачам, блок-шотам, а также по процентам реализации с игры и из-за дуги. Сегодня весомый вклад в эту статистику внёс и Роберт Уильямс, выдавший что-то невероятное в обороне. Он записал на свой счёт четыре блока, три перехвата и 10 подборов за 26 минут и стал лучшим в своей команде по показателю «плюс-минус» – «+21».

Травма Стефа Карри

В четвёртой четверти лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал участником мясорубки под собственным кольцом. За подбор боролись так активно, что на паркете по очереди оказывались сразу несколько человек. И в этой напряжённой борьбе со Стефом приключился неприятный инцидент – на его проблемный левый голеностоп приземлился здоровенный Эл Хорфорд.

Сам Хорфорд объяснил, что просто бросился за мячом, и уж точно не намеревался нанести травму Карри. Справедливости ради умышленно грубая игра – это не про Эла. Да и всё вроде как обошлось без серьёзных повреждений. Арену двукратный MVP покидал не спеша и немного прихрамывая, но он рассчитывает, что не пропустит предстоящий четвёртый матч.

Эл Хорфорд пытается помешать броску Стефа Карри Фото: Elsa/Getty Images

«Со мной всё будет в порядке. Конечно, мне было немного больно, но я буду в порядке. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра, и будем готовиться к пятничной игре. Я не думаю, что пропущу её. Мы воспользуемся следующими 48 часами, чтобы подготовиться», – сказал Стефен.

Однако после матча лидер «Уорриорз» также заявил, что испытывает те же ощущения, что и в конце марта, когда он также пострадал от игрока «Бостона». Тогда левую голень Карри повредил в стычке с Маркусом Смартом и был вынужден пропустить оставшиеся игры регулярного сезона.

Сегодня Смарт, кстати, стал участником злополучного эпизода. Он вместе с Хорфордом навалился на Карри, за что получил толчок от почуявшего кровь Дрэймонда Грина. Форвард схлопотал шестой персональный фол, но попытался уберечь одноклубника от травмы.

«Я увидел, как на него набросились, и решил сфолить, оттолкнув Смарта, потому что Стеф кричал где-то под ними. Я получу фол, но уберу их с его ног», – сказал Грин.

Семь очков за владение

Эпизода с Хорфордом и Карри в третьем матче было два. В третьей четверти центровой «Бостона» заработал неспортивный фол, сбив Карри в прыжке, когда тот исполнял трёхочковый. Мяч залетел точно в кольцо, а лидер «Уорриорз» отправился на штрафную линию. Реализовав бонусный бросок, «воинам» было разрешено продолжить атаку, и Отто Портер вколотил ещё один мяч из-за дуги. Так «Голден Стэйт» стал первой за 25 лет командой, сумевшей набрать семь очков за одно владение.

Этот эпизод увенчал рывок «Голден Стэйт» 17:2. Подопечные Стива Керра снова оказались значительно лучше соперника в третьей четверти, отыграв отставание в «-14» и выйдя вперёд впервые со стартовой минуты встречи. Но в заключительном отрезке команда всё равно посыпалась – прямо как в первом матче. В этот раз преимущество «Селтикс» было не таким унизительным (как 40:16), но всё же очень весомым – 23:11.

Без трёхочковых Карри — никуда

Несмотря на всё сопротивление, которое встретил Стефен Карри, он опять стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко (шесть из 11 из-за дуги). В каждой из трёх прошедших встреч защитник оформлял более пяти дальних попаданий. Таким образом, он стал единственным игроком в истории НБА, кому удалось добиться подобного результата в финальной серии дважды. В 2016 году Стеф также выдавал более пяти точных трёхочковых с четвёртого по шестой матч финала.

Всего в своей карьере Карри провёл 15 матчей решающей серии, в которых оформлял пять и более точных бросков из-за дуги. На счету его ближайшего преследователя – одноклубника Клэя Томпсона – в три раза меньше.

Четвёртый матч серии состоится в Бостоне в ночь на 11 июня. Начало встречи – в 4:00 мск.