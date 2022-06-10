Чем Швед похож на Леброна и как потеря титула поможет ЦСКА. Большое интервью с Кириленко

Андрей Кириленко — спортивный чиновник нового формата. Открыт, общителен, современен. И это подкупает даже тех, кто по каким-то причинам не знаком с его достижениями на баскетбольной площадке.



Договорились об интервью быстро. Сразу после этого возникло удивление: за столько лет карьеры и работы на посту президента РФБ АК-47 ни разу не был в редакции «Чемпионата».



Встречу назначили на утро после седьмой игры финала Единой лиги ВТБ. Собственно, с этой темы и начали.

— Финал Лиги ВТБ получился невероятным по сюжету.

— Не то чтобы мы планировали, что всё вот так получится… Команды сами устроили зрителю прекрасный праздник и нам, собственно говоря, тоже. Мы огромное удовольствие получили от серии «Зенит» – ЦСКА, начиная от спортивной составляющей, качество игры и весь ажиотаж вокруг финальной серии просто запредельные. В Санкт-Петербурге — как и в Москве — зрителей не надо было уговаривать приходить на эти матчи. Полные залы – это отличный сигнал и отличный знак для баскетбола, для Единой лиги, для болельщика, для массового сегмента. Потому что всё равно Единая лига – это наш топовый чемпионат, он как маяк. На него ориентируются.

— На что вы обращали внимание по ходу серии?

— Мне понравились оба финалиста. Понравилось то, что с самого начала сезона эти две команды очень серьёзно зарекомендовали себя в чемпионате, обыгрывая друг друга в течение сезона. Плюс я бы добавил сюда и УНИКС, и «Локомотив», которые тоже отлично провели сезон. Четыре команды, которые были примерно на одном уровне и действительно показали очень хороший, качественный баскетбол. Собственно говоря, эти четыре команды и разыграли между собой места в первой четвёрке.

Что отрадно для меня – в серии до четырёх побед много матчей. И многие из них — крутые. Ты-то ожидаешь, что какие-то из игр будут лёгкими, но — кроме первых двух встреч — всё было очень драматично. Когда ты проигрываешь 0-2, вырываешь одну победу дома, потом драматически в двух овертаймах последним броском проигрываешь, уступаешь 1-3 в серии, возвращаешься… И такая концовка седьмого матча, когда у одной команды человек ломает руку, у другой — удаляют тренера, «Зенит» выцарапывает, вырывает этот титул… Это очень круто и говорит о характере команды.



Мне ещё очень приятно, что Санкт-Петербург — город, в котором я вырос — заслужил всё-таки увидеть баскетбольный трофей. И «украсть» его у ЦСКА, который бессменно владел титулом чемпиона России 19 лет подряд – это дорогого стоит. И ещё третий фактор туда же: Виталий Фридзон, Сергей Моня, Сергей Карасёв, Андрей Зубков – это мои друзья. При всём уважении к Антонову, Курбанову, Ухову – у них уже есть. А вот ребята другой команде принесли трофей. И заслуженно его вырвали, то есть это не какая-то случайность. Они действительно, проявив характер, выгрызли этот титул.

Президент РФБ Андрей Кириленко впервые побывал в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Действительно ли москвичам теперь станет легче? Теперь на них меньше давления.

— Слово «гегемон» с ними всё равно останется на следующие 10 лет. Когда ты из последних 50 сезонов выигрываешь 40 или 41, конечно, это звание и эта корона всё равно будут висеть. Но в любом случае сейчас открывается некое окно возможностей для других команд, для самого чемпионата на следующий год. Те же казанский УНИКС, Краснодар… У них есть идея, что всё-таки можно [стать чемпионом]. Да, это сложно, да, команду нужно строить конкретно, нужно внимательно подходить к своей селекции. Они и так хорошо подходят, но нужно формировать некий пул.



Очень важно, когда у тебя в клубе полная структура: детско-юношеские школы, молодёжка и основная команда. Тогда у тебя вся эта вертикаль складывается, и есть подпитка своих ребят. Есть поддержка с самого маленького уровня до самого верха. И «Зенит», надо отдать должное клубному руководству, в таком формате существует 4-5 лет. В Петербурге не стали уходить только в основную команду, что «вот, у нас команда, мы её построили и пытаемся видоизменить».

Награждение победителей Единой лиги ВТБ в «Мегаспорте» Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Очень много работают в Санкт-Петербурге и со школами. Там хороший материал, хорошие спортивные школы. Всех объединяют под эту, скажем так, шапку «Зенита». Потому что это многое даёт. Во-первых, это массовая история, у тебя появляется твой болельщик, который постоянно приходит на игры. У тебя появляются твои кадры, которые тебя потом дальше толкают вперёд. И, естественно, когда выстраивается вся эта линейка, у тебя есть некое ощущение полноты твоего клуба.



Так в «Самаре» произошло ещё шесть лет назад. С генеральным директором клуба Камо Погосяном я разговаривал как раз на эту тему. У него была профессиональная команда, он ею горел, болел за неё. Но это только одна команда. Я говорю: «Подожди, сделай полностью структуру». Сейчас там есть женская команда, мужская, 3x3, детские коллективы, молодёжные. И невозможно отказать такой структуре, потому что она объединяет огромное количество участников. Это целое спортивное ядро, которое есть в регионе, в Самарской области и Самаре. Естественно, тот же губернатор смотрит на это и понимает – это необходимость всей истории. Это детско-юношеская история, это маяк, который тащит весь регион в спортивном плане. Поэтому, конечно, когда появляются такие большие спортивные структуры и они в конце ещё и достигают результата, это огромный импульс для региона, для места, где базируется клуб.

Андрей Кириленко в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Победа в ДЮБЛ, в молодёжке, в Единой лиге ВТБ. Санкт-Петербург – действительно баскетбольная столица?

— Сейчас да. Абсолютно верно. Что я дальше вижу – тот же Краснодар. Там очень хорошую работу проводят с молодёжью. Думаю, что в ближайшие 5-7 лет и они пробьют этот потолок, когда у них молодёжь подрастёт и начнёт занимать эти позиции. Сейчас прекрасное время для того, чтобы как раз молодёжи получать игровое время. Потому что вся ситуация, которая сложилась вокруг баскетбола, она даёт огромное количество возможностей для молодых игроков заходить в основные составы.

— Каким вы видите следующий сезон?

— У нас вообще последние три сезона проходят под одним словом – беспрецедентные. Условия, в которых мы играем, начиная от коронавируса и до сегодняшней ситуации, — такого никогда не было. И, естественно, каждый сезон очень сложно планировать, что будет. Потому что ты не знаешь, что следующее. Я думаю, это во всех областях, не только в баскетболе. Огромное количество плюсов, огромное количество минусов. Во всяком случае будет что-то другое. С отсутствием Евролиги, с отсутствием международного опыта, сейчас будет огромное внимание и зрительское, и наше собственное — к внутреннему чемпионату. Что и хорошо. Я считаю, что для нас при всех минусах открывается окно возможностей.

Для многих игроков, особенно для молодых, это рабочие места, это время на площадке. Потому что действительно будет меньше иностранцев. Всё равно открывается возможность завоёвывать место на площадке и выполнять основные функции в своей команде. Это очень здорово. У нас есть большой пул молодых талантливых ребят, в которых нужно поверить — дать им возможность поошибаться какое-то время. Для того, чтобы они почувствовали взрослый баскетбол, чтобы они почувствовали наш самый высокий баскетбольный уровень, уровень Единой лиги.



Очень многое будет зависеть от менеджеров и тренеров, которые находятся во главе. Нужно просто пробовать. По-другому не работает: никто никогда не заиграет, если не давать время. Очень важно сейчас тренерам или владельцам команд потихонечку дать шансы. С точки зрения средств массовой информации, сейчас, при отсутствии международных турниров, каждый вид спорта на виду. Огромный ажиотаж есть. Зрители обращают своё внимание обратно внутрь чемпионата, ходят на игры, поддерживают.



— Что делать, чтобы отсутствие легионеров пошло на пользу?

— Мы иногда думаем, что присутствие сильных легионеров сразу же автоматически приведёт зрителя на трибуны. Или наоборот. Что не будет легионеров, и мы будем в едином порыве. Это очень комплексная история. У меня очень много было опыта — даже телевизор включаешь, смотришь, где-нибудь идёт турнир по бросанию мешочков. Огромное количество зрителей сидит, великолепно показывают. Сам процесс, который происходит на баскетбольном поле, он важен, но не настолько.

Поправьте меня, если я неправ. Когда я прихожу на любой вид спорта, меня в меньшей степени волнует качество. Мне нужна какая-то привязка. Или я прихожу на своего любимого игрока или на какое-то шоу вокруг, либо я прихожу из-за удобства, потому что мне удобно сидеть, кушать и какой-то кайф получать. Болельщик приходит для того, чтобы в едином порыве покричать, пошуметь, какой-то стресс выпустить. Понятно, что, чем выше качество, тем лучше. Несомненно. Но у тебя при этом должна быть какая-то привязка к той или иной команде, зачем ты за неё болеешь.



Сейчас, например, тот же «Зенит». Я не хожу болеть за иностранных игроков. Я прихожу за своих болеть. Даже при том, что там основную роль играют другие, я всё равно прихожу поддержать Виталия Фридзона, Моню, Зубкова, Карасёва. Это моя привязка личная. У кого-то есть другая привязка. Кто-то в своё время в ЦСКА приходил на Холдена, потому что он долго играл в команде, свой уже стал. Когда команда постоянно меняет игроков, очень сложно привязаться. Ты не понимаешь, зачем тебе болеть. Только потому, что команда из твоего региона? Ну да.

Андрей Зубков с кубком Сергея Белова Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

А, например, в этом сезоне тот же Хезонья в Казани появился. Это игрок, на которого ходят. То есть у тебя есть персонаж, который круто играет, и ты думаешь: «Я иду не на УНИКС, я иду на Хезонью смотреть». То же самое – Швед. Я прихожу на ЦСКА, потому что мне нравится, как Швед играет. Я за него болею персонально. Понятно, что ЦСКА – это мой родной клуб. При прочих равных, конечно, я буду болеть за ЦСКА. Но должна быть какая-то привязка, за что болеть. И в этом ключе спортивная составляющая немножко уходит в сторону.

Марио Хезонья — самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Фото: Федор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

Наша задача – создавать в клубах историю, почему ты должен прийти. А самый лучший способ из этого – это когда играют твои собственные воспитанники. Тогда те люди, которые живут в разных регионах, понимают: «Этот парень вышел из нашей академии. Я его видел с самого маленького возраста, и вот он на моих глазах вырос. Я с ним ходил на остановку, в магазине встречался, а вот здесь он ходил в школу со мной». И вот такие моменты очень важны, конечно.



— Почему Алексей Швед – крутой? Его много критикуют.

— Потому что он, на мой взгляд, лучший игрок в нашем баскетболе последние 7-8 лет уж точно. Критика – это нормальный процесс в любом виде спорта. Леброн Джеймс, который последние 20 лет лучший игрок в НБА, критикуется регулярно, в том числе топовыми телевизионными специалистами. Это стиль баскетбола, который кому-то нравится, кому-то не нравится. Это человек, который постоянно является лидером, тащит свою команду. Здесь я отталкиваюсь от качества игры и от того, что человек даёт клубу. Это несомненный лидер своих команд на протяжении десяти лет, где бы он ни играл.

Алексей Швед в атаке Фото: БК «Зенит»

— Переходим к женскому баскетболу. Он, в отличие мужского, иностранок потерял очень много.

— Вот и пример. Нам всем кажется, что мы потеряли в каком-то качестве, а по факту оказывается, что нет. Посмотрите, какой ажиотаж вокруг женского баскетбола. При том что уехали многие игроки, отличный сезон. Свои заиграли. Даже если вернуться к началу сезона, это, наверное, лучший сезон, который я видел. Потому что зашли несколько команд: из Самары, из Ростова наконец-то поднялась команда. Свои молодые талантливые девушки, которые играют, и у них есть великолепная конкуренция именно в середине таблицы. Я понимаю, что Курск и Екатеринбург немножко посильнее в нынешнем сезоне, но даже при этом появляются те, кто здорово с ними соперничает.



МБА второй сезон подряд выигрывает бронзовые медали чемпионата России – при этом выступает без легионеров. Клуб правильно развивается, и в нём как раз есть и мужская команда, и женская, и молодежные. И прогресс налицо.

Баскетболистки МБА в серии с «Никой» смогли отыграться с 0-2 и завоевать бронзовые медали Фото: Михаил Синицын

«Ника» из Сыктывкара. Команда появилась из ничего, из ниоткуда, но есть энтузиаст – владелец команды, фанат баскетбола, который уделяет огромное внимание своему клубу. Они, собственно говоря, стали серебряными в Кубке и здорово отыграли серию за бронзовые медали. Повели 2-0, но не смогли удержать, проиграв МБА.



В любом случае это команда-прорыв. Поэтому я вообще не беспокоюсь за будущее женского баскетбола. Шаг за шагом прибавляют, каждый сезон интереснее становится. И в этом сезоне и в мужском, и в женском чемпионатах России гегемоны, которые на протяжении многих лет доминировали, были свергнуты со своего трона. Но я уверен, что сейчас это для них ещё больший сигнал, что пора вернуть своё первое место. Поэтому будет интересно: смогут ли те, кто в этом году победил, провести ровный второй сезон? Я смотрю вперёд с оптимизмом.



— Кажется, в последние годы женская сборная испытывала больше проблем в плане результата.

— Погодите, мы приходили семь лет назад, когда сборная была 15-й в Европе. Потом седьмой. Сейчас мы бились со сборной Бельгии, одним броском проиграли. Вышли на чемпионат мира. Я не говорю, что это какие-то там победы, но шаг за шагом эта команда растёт и улучшается. Нельзя сказать, что она хуже стала. Это абсолютно неверно. Шаг за шагом эта команда прибавляет, при том что и резерв, в свою очередь, потихонечку двигается. 16-летние наши девушки до коронавируса выиграли чемпионат Европы. Сейчас эти девушки будут заходить в основные команды. Та же Анастасия Косу, которая играет в Курске, выиграла Суперлигу-1. Она как раз подписала контракт с Екатеринбургом. То есть молодые девушки прогрессируют. Наоборот, у мужской команды только сейчас переход начнётся. А в женской я вообще не сомневаюсь. Там полностью перестройка произошла, и она будет только расти.



— Просто женская сборная до 2011 года была супертопом. Потом ждали, пока Вадеева и Мусина вместе с командой чемпионок мира U19 сменят «золотое» поколение Корстин, Степановой и Абросимовой.

— Когда они выиграли чемпионат мира, им было по 19 лет. Какой возраст должен быть у девушек, чтобы они в свой прайм зашли? Это ж не 19 лет, правильно? Сейчас им 23-24. Мы же думаем, что сейчас они должны всех начать обыгрывать. Но посмотрите, как Маша и Рая великолепно выглядят в течение сезона. Раиса провела суперсезон с Сыктывкаром, Маша – отличный сезон с Екатеринбургом. Им есть куда расти. Но они потихоньку подходят к своему прайму, и по мере этого сборная обрастает мышцами.

Только Раю и Машу неправильно выделять, потому что есть и Лиза Комарова, и сёстры Фролкины сейчас очень здорово выглядят. Потихонечку игроки находят то правильное сочетание, которым они следующие 7-10 лет пройдут вместе. Они уже делают эти шаги: сборная России вышла на чемпионат мира впервые с 2010 года. Такой же рост ждёт мужскую сборную.



У нас с 2013 года до, наверное, 2017-го всё равно был этот провал в поколениях. Когда у тебя нет 10 игроков уровня национальной сборной, есть 1-2 очень ярких игрока, но как целого поколения их просто не было. Сейчас шаг за шагом эти молодые таланты появляются — что в женской, что в мужской сборных. Женская чуть раньше начала перестраиваться. Вот сейчас мы пришли к тому, что потихоньку начинаем возвращаться на уровень топовых турниров. Мы все надеемся, что у мужской команды это пройдёт безболезненно.



Тот же Зоран Лукич и начало квалификации мужского чемпионата мира показали, что мы можем перестраиваться менее болезненно. Три победы — по одной над каждым соперником в группе: Италией, Исландией и Нидерландами, чтобы квалифицироваться на Кубок мира. Всё для себя понимаем, что это состав, который потенциально пока ещё не на уровне топовых сборных. Всё равно должно пройти время. Но это не значит, что этот состав не может бороться.



— Сначала про Карасёвых. Сергей и Василий Николаевич в один год выиграли чемпионаты России. Один с «Динамо», другой – с «Зенитом».

— Не знаю, по какой причине Карасёв-старший выбрал женский баскетбол, наверное, хотел какой-то смены обстановки. Я считаю, что им проделана великолепная работа. И результат говорит сам за себя. У меня никогда не было сомнений, что он умеет и может тренировать. У него была великолепная команда – «Триумф» в Люберцах. Потом команда стала «Зенитом», переехав в Санкт-Петербург. А Сергей Карасёв как был ещё выпускником «Триумфа», так и стал чемпионом в команде, в которой он вырос. Так что все эти круги сейчас замкнулись.

Сергей Карасев был одним из лучших в своей команде по ходу финальной серии Фото: БК «Зенит»

— Про зарплаты. Правда ли, что идёт обсуждение с клубами касаемо потолка зарплат и других ограничительных мер?

— Начиная со следующего года и в первом дивизионе у мужчин, и в Премьер-лиге у женщин будет действовать потолок зарплат. Это решённое дело. Формат пока утверждается, но потолок точно будет введён со следующего сезона. Пока — в смягчённом виде: если контракты были заключены давно, естественно, мы не будем их трогать.



Думаю, что в течение двух-трёх лет потолок придёт к жёстким рамкам, когда будет контроль. Для того чтобы немножко уравнять шансы и поддержать те команды, которые в нижней части таблицы, у кого есть проблемы с финансированием. Они, может быть, в конкурентном смысле не всегда дотягивают. А есть, наоборот, клубы очень богатые, у которых есть возможности тратить деньги. Не то что мы хотим искусственно их уравнять. Но всё равно я считаю, что, если клубы могут очень много денег тратить и способны платить некий «налог на роскошь», они просто обязаны поддерживать те клубы, которые недотягивают, чтобы у нас чемпионат был более-менее конкурентоспособный.



Конечно, мы не хотим видеть драматическую разницу в уровне. Она всё равно есть сейчас, да. Но, может быть, одного-двух игроков талантливых команды из нижней части таблицы смогут на эти деньги подписать и немножко уравнять разницу. Или потратить, может быть, на детские академии. Развивать талантливых парней и девчонок для того, чтобы давать им игровое время. Или, может, улучшить свою инфраструктуру, свой зал. Всё равно это хорошая помощь. А у богатых клубов тоже появится повод дополнительно вложиться в развитие своей системы — за счёт меньших расходов на зарплаты.



Мне не всегда нравится, когда мы пытаемся верхний клуб подтащить вниз. Но если у нас получается хорошо как у федерации баскетбола, у нас есть возможность реализовывать какие-то проекты, находить партнёров, то мы просто обязаны помогать регионам. Например, сейчас у нас есть программа, когда мы каждый год 100 млн рублей перечисляем нашим региональным отделениям. Хотя могли бы этого не делать, а пустить на какой-то другой проект. Но я прекрасно понимаю: без регионов мы сильными никогда не будем. Наша задача – максимально помогать, чтобы и там зарождались движение, активность, потому что потом нам будет легче работать. В каждой лиге то же самое. Если есть сильные клубы, они просто обязаны помогать. И, на самом деле, и ЦСКА, и УГМК всегда очень открыты для других клубов, и это очень здорово. Они просто настолько сильные, что иногда другим очень сложно конкурировать с ними.



— Потолок зарплат давно обсуждался, но его не хотели вводить из-за участия наших клубов в еврокубках.

— Мы бы делали это в любом случае. Это не зависело от того, будут еврокубки или нет. Потолок зарплат их не учитывает. Пожалуйста, в еврокубках можете играть кем угодно. Внутренний чемпионат – соответствуйте определённым стандартам.



— Будет ли публиковаться бюджет в таком случае?

— Нет. Мы спрашиваем у клубов даже не бюджеты, а только зарплатные ведомости. При этом контракты игроков — это конфиденциальная информация, только для внутреннего пользования и нашего понимания, кто сколько тратит на игроков.



— Может, не как в НБА, а как Лига ВТБ делает? Расход, доход и т.д.

— Посмотрим. У нас нет такой задачи. Для чего? Я понимаю, это интересно прессе и болельщикам — посудачить об этом. Но какой плюс мы из этого извлекаем? Никакого. Нам ничего это не даёт. Ни плюса, ни минуса. Грубо говоря, это просто информация, которой можно поспекулировать, пообсуждать. Но наша задача-то всё равно спортивная – постараться подтянуть по уровню последнюю команду к первой. Не искусственно, а оказать какую-то помощь тем, кто внизу.

Для того правило и вводится: чтобы лидеры не уходили в небо в одиночестве, а подтягивали нижнюю часть таблицы к себе поближе. Главная цель – уменьшить разбор по уровню участников и дать возможность командам получить какие-то финансы. Куда это приведёт, мы пока не знаем — потому что никто в российском баскетболе ещё этого не пробовал. Но я считаю и вижу, что этот шаг в дальнейшем нам даст очень много плюсов.



— РФБ собирает налог на роскошь и тратит его в том же турнире?

— Только в этом турнире. Более того, чётко прописано, куда эти деньги могут пойти. Только на те команды, которые у нас, скажем так, недотягивают до потолка. С другой стороны, есть и «пол». Не может быть такого, что команда говорит: «Мы будем играть только детьми и придумывать, куда потратить». Есть определённая нижняя граница, есть верхняя. Команды должны всё равно находить средства и примерно соответствовать уровню соревнования — будь то женская Премьер-лига или первый дивизион мужской Суперлиги.



Продолжение интервью читайте на нашем сайте 11 июня.