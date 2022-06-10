«Отказываемся участвовать в хулиганских пиршествах». «Партизан» снялся с чемпионата Сербии

Не только в Единой лиге ВТБ было жарко во время финальной серии. В Адриатической лиге «Црвена Звезда» и «Партизан» выдали аналогичное по накалу противостояние. Но если ЦСКА и «Зенит» соревновались сугубо в спортивной плоскости, пытаясь удивить друг друга тактическими приёмами на семиматчевой дистанции, то на Балканах в какой-то момент баскетбол отошёл на второй план.

Уже в самом начале финальной серии стало понятно — спокойно она не пройдёт. Появление «Звезды» на предматчевой разминке встречалось болельщиками «Партизана» недовольным гулом, свистом, а в игроков летели разные предметы. Удивительно, но баскетболисты почти не реагировали на эти выходки.



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Доставалось и судьям. Причём не только словами. В одной из первых игр разгневанный болельщик дотянулся до арбитра и ударил того. К счастью, несильно, но полиция была вынуждена оперативно вмешаться.



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Первые два матча завершились победами «Црвены», а потому красно-белая команда была готова закрыть серию в третьей игре. Но «Партизан» не позволил этому случиться. Команда Желько Обрадовича боролась весь матч. За минуту до конца на табло горели одинаковые цифры — 65:65. И тут Кевин Пантер попадает из-за дуги! Один из важнейших эпизодов матча так вскружил головы фанатам, что они (в очередной раз) начали бросать на паркет предметы, а кто-то и вовсе попытался выбежать на площадку.



Матч был остановлен на 20 минут. Одному из арбитров оказывали помощь — ему прилетело по голове. Игра в итоге завершилась победой команды Обрадовича, серия продлилась, но позже победителям был выписан солидный штраф — € 50 тыс.

Проход фанатов по мосту Фото: ultra-tiffo.net

После матча «Црвена» выступила с официальным заявлением.



«Миллионы болельщиков нашего клуба, а также баскетбольная общественность были вынуждены наблюдать за неприятными сценами, взрывами петард, хаосом, оскорблениями в адрес игроков и издевательствами над нашей делегацией – бросками в наших людей пакетами со слюной, зажигалками, мобильными телефонами, стеклянными бутылками», — говорилось в обращении «Звезды».

Атмосфера на трибунах во время финальной серии Адриатической лиги Фото: NIS/Dragana Stjepanovic

Четвёртая игра также осталась за «Партизаном». Её команда Обрадовича забрала уверенно — 112:84. Казалось, что от такого удара красно-белым будет сложно оправиться, но всё-таки в пятом матче они смогли вырвать победу и завоевать титул — 80:77.

«Партизан» в очередной раз потерпел болезненное поражение. Да ещё и от главного конкурента. Адриатическая лига не покорилась звёздному Желько Обрадовичу, который приходил в «Партизан» с целью сделать из клуба боеспособный коллектив, способный достойно выступать в Евролиге. Но в нынешнем сезоне «Партизан» вылетел в первом раунде Еврокубка, проиграв «Бурсаспору». И упустил заветную путёвку в Евролигу, которую получил бы, победи он в Адриатической лиге.

Однако до конца сезона оставался ещё один турнир — чемпионат Сербии! Вот где можно было бы взять реванш у «Звезды» и скрасить неудачный сезон. Но только вот никакого реванша не будет. «Партизан» снялся с турнира…



Почему?



Руководство «Партизана» приняло такое решение из-за беспорядков на финальных матчах Адриатической лиги. В официальном заявлении говорится следующее.



«Несмотря на все обращения со стороны «Црвены Звезды» и «Партизана», все пять игр были полны инцидентов, ставящих под угрозу безопасность игроков и тренеров. Эти инциденты привели к частичному и полному закрытию арены, многочисленным штрафам и большому позору сербского и регионального баскетбола перед всем миром.

Этим актом «Партизан» хочет показать, что клуб отказывается участвовать в хулиганских пиршествах, независимо от того, являются ли они фанатами «Црвены Звезды» или фанатами «Партизана».



Клуб хочет дать всем участникам процесса возможность сесть и решить все вопросы до начала следующего сезона. Мы хотим, чтобы у Белграда и Сербии было по два представителя в Евролиге. Однако такое поведение ряда людей, упущенные возможности наказать их не приведут нас к тому, чего мы хотим», — говорится в сообщении.



В клубе подчеркнули, что это единая позиция всех сотрудников, высшего руководства, игроков и тренерского штаба.



Интересно, что вчера появилась информация о том, что Евролига готова выдать «Партизану» уайлд-кард на следующий сезон. Инсайдер Маттео Андреани утверждал, что офис сильнейшего турнира Европы должен объявить об этом в ближайшее время.