Почему санкции нужно принять и как быть без еврокубков? Оптимистичное интервью с Кириленко

Вторая часть эксклюзивного интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко.

— Как проходит сейчас ваше общение с ФИБА?

— У нас отличные отношения. Мы сохраняем позиции в руководящих органах международного баскетбола: я продолжаю возглавлять Всемирную комиссию ФИБА по баскетболу 3x3, а Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина входит в Бюро ФИБА-Европа. Отличные отношения, но политическая обстановка нам не помогает никак. И, естественно, сейчас очень большое влияние некоего политического мнения нам не позволяет участвовать ни в еврокубках, ни в турнирах сборных. Потому что там многие команды просто отказываются играть. Я понимаю прекрасно ФИБА. Условно, вот в сентябре будет чемпионат Европы. ФИБА говорит: «Окей, Россия играет». А 20 стран, которые там участвуют, говорят: «А мы не будем играть». И что, мы чемпионы? ФИБА дисквалифицировала 20 команд, и Россия стала чемпионом? Как минимум это странно. И нам самим будет не очень комфортно, если мы будем чемпионами в такой ситуации.

Когда говорят, что спорт вне политики, всё равно это политика. И мы все прекрасно это знаем. Но мы-то как раз не политики. Мы играем в баскетбол и занимаемся баскетболом. Если два года назад все были вирусологами, сейчас все стали политиками. Моя задача не изменилась — уделять максимальное внимание баскетболу. И отталкиваться от существующих условий, какими бы они ни были. Есть такая ситуация, мы не участвуем с детского до взрослого уровня ни в каких международных соревнованиях — значит, будем делать вот так. Лето у нас свободное, значит, дадим ветеранам отдохнуть, молодые будут иметь свою тренировочную практику. Следующий сезон будет без еврокубков, значит, нам надо максимально уделить внимание своему чемпионату и использовать любые возможности, любые плюсы. Что мы, собственно говоря, и делаем.

— С вашей точки зрения, удастся ли решить ситуацию между ФИБА и Евролигой за счёт этой ситуации? Потому что у Евролиги сейчас большие проблемы.

— Да у неё и были большие проблемы. Клубы не зарабатывали деньги уже давно. Мало какие партнёры приходят. Люди ходят, но сам продукт не развивается так, как он должен развиваться. А виной тому, конечно, конфликт, который происходит. Потому что невозможно существовать в такой парадигме, когда у тебя есть две абсолютно сильных структуры, которые никак друг с другом не взаимодействуют. Потому что они просто забирают друг у друга и партнёров, и болельщика. Конфликт мешает обеим организациям и всему европейскому баскетболу, который существует в этом контексте: «Сборные отдельно, Евролига отдельно». Наложение календарей никому не идёт на пользу. Уже давно пора объединиться, и мы об этом говорим постоянно.

Алексей Швед в матче Евролиги Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Возможно, нынешняя ситуация повлияет. Тем более, как мы хорошо знаем, в Евролиге сейчас идёт процесс смены руководства. Я знаю, что предыдущее руководство было в очень сложных отношениях с ФИБА. Международная федерация баскетбола со своей стороны считает важным попробовать всё-таки наладить взаимодействие. Вплоть до того, что уже и НБА активно участвует в этом процессе. А это организация, которая фантастически работает в плане коммерции и маркетинговых возможностей. И сейчас есть всё для того, чтобы попробовать сделать из европейского баскетбола классную историю. Никто не требует закрывать Евролигу, открывать новые турниры. Уже, в принципе, всё есть. Аккуратно это всё соединить — будет главной задачей для нового президента Евролиги. Я вижу, что в союзе с ФИБА может получиться крутой продукт и очень хорошее, интересное соревнование.



— Очень много слухов вокруг Единой лиги ВТБ. Скоро пройдёт Совет лиги, на котором объявят новых участников турнира. Опять же по слухам — две команды должны прийти из Суперлиги-1. Вас это радует или переживаете за свой турнир?

— Нас, конечно, это никак не разочаровывает. Наоборот, это здорово. Здорово, что Единая лига обратила внимание на команды Суперлиги. Я считаю, что они давно заслужили повышение в классе. И в идеальном мире, конечно, нам хотелось бы, чтобы был постоянный переход топовой команды первого дивизиона в следующий. Здесь есть и плюсы, и минусы. Конечно, по уму так должно быть. Но, как показывает практика, всё равно должны быть критерии допуска. Если команды хотят играть в топовой лиге, они должны иметь хорошую арену, определённый бюджет, гарантии региона. Потому что никто не хочет видеть в турнире команды-однодневки, которые зашли, а на следующий год бюджет закончился. В первом дивизионе могли финансирование поддерживать, а в топовой лиге этого уже недостаточно — и, конечно, команда сдувается. Такого хочется избежать.

Следующий сезон БК «Самара» начнёт в новом дворце и, очевидно, в новом для себя турнире Фото: БК «Самара»

Понимаю опасения Единой лиги по этому поводу. Но иногда критерии просто очень большие, и сложно командам из регионов их выполнить. Ну не у всех команд есть огромные арены. «Самара» сейчас построила дворец — у неё есть возможность. Но семь лет назад, когда мы начинали работать с первым дивизионом, нашей задачей было создать условия для конкуренции. Чтобы было как можно больше конкурентоспособных клубов. И мы пришли к этому.



Этот сезон Суперлиги был великолепным — кроме чемпионов из «Уралмаша», здорово показали себя и «Руна», и «Самара», и МБА, и «Темп-СУМЗ-УГМК». Вот пять команд, которые в принципе по спортивному уровню уже готовы пробовать себя в Единой лиге. Да, может быть, пока не бороться с «большой четвёркой», но с «Нижним Новгородом», «Автодором», «Астаной» и «Цмоками» эти команды могут бороться на равных и какую-то конкуренцию оказывать.

По остальным критериям — да, наверное, не все ещё готовы к повышению. Но и это шаг за шагом улучшается. Я жду, например, от Екатеринбурга следующего шага. Великолепная команда «Уралмаш» уже есть, а хороший дворец по идее должен появиться в ближайшее время. Это всё звенья одной цепи. Самой команды мало — к ней нужно обеспечение. Та же «Руна» — великолепный пример коммерческой истории, — как, кстати, и «Уралмаш», – когда человек приходит, вкладывает свои личные деньги, и шаг за шагом его команда прогрессирует. И играет хорошо. Конечно, мне хочется, чтобы в Единой лиге было как можно больше наших клубов и полноценный чемпионат в плане количества участников. 16-18 команд – это идеал, который должен быть в чемпионате. Но это моё видение. У Единой лиги 12 команд в этом сезоне было. Пожалуй, маловато. Хочется, чтобы побольше было.

«Уралмаш» — чемпион Суперлиги-1 Фото: БК «Уралмаш»

— Допустим, «Самара», «Руна», «Уралмаш» действительно поднимаются выше. Что будете делать с Суперлигой?

— Мы всё равно заботимся о том, чтобы развивался чемпионат России – второй, первый дивизионы. Если наши команды двигаются дальше, значит, и снизу будут команды двигаться. У нас будет опять возможность организовать чемпионат и поддерживать эти команды. То есть те команды, которые придут снизу, мы максимально приведём в то состояние, чтобы они были конкурентоспособны уже в первом дивизионе.



Так же, как это было с теми пятью командами семь лет назад. Клубы есть, и они потихонечку начинают заходить во вторую и первую лиги. Наша задача просто помочь и показать все плюсы и минусы, помочь регионам. Потому что для регионов эти команды, как правило, являются ключевыми. Это процесс. Это просто работа над чемпионатом. Сейчас мы ждём, пока сформируется Единая лига, и мы будем понимать для себя, сколько команд уходит на повышение и что мы делаем с Суперлигой-1. После первого дивизиона будем решать по второму. Это технический момент.



— Сборные этим летом работают на перспективу?

— Да. Из-за того, что это лето у нас без международных соревнований, как у детских команд, так и у взрослых. Естественно, у нас появилась уникальная возможность сделать то, чего обычно мы не делаем, потому что ты всё время готовишься к каким-то соревнованиям, – дать отдых многим лидерам. И для более молодых игроков организовать лагеря, не игровые и не для физической подготовки, а именно для того, чтобы технически поработать над своими слабыми сторонами, устранить свои пробелы.

Андрей Кириленко на встрече с участниками открытого лагеря РФБ Фото: Russiabasket

У всех есть разные технические моменты, над которыми нужно просто работать. Порой в течение сезона очень сложно уделить этому время. Даже в НБА, когда Леброн заканчивает свой сезон, он садится в тренажёрку или в зал уходит. Это очень распространённая практика. И у нас сейчас появилась уникальная возможность действительно потратить своё лето с пользой для себя.



Я был на днях в лагере национальной сборной. Великолепное настроение у ребят. Занятия в таком, скажем так, не расслабленном, но очень спокойном режиме. Все пашут, работают в удовольствие. Даже ветераны вроде Димы Хвостова спрашивают, почему их туда не пригласили. Это, конечно, шутка. В любом случае в лагерь приглашены молодые. Но любой ветеран, если он хочет над собой поработать и у него есть желание, он с удовольствием может приехать и даже не думать. Это открытая история, открытый лагерь. Любой наш игрок может там спокойно появиться и поработать с той молодёжью, которая сейчас над собой работает.



— Здесь должна быть шутка про Антона Понкрашова, который всегда готов.

— Антон, кстати, постоянно работает над собой вне сезона. Да многие работают. Андрей Зубков прошлым летом работал индивидуально. Это нормальная практика, что ребята вкладываются в своё развитие — то есть платят деньги за то, чтобы в течение лета самим заниматься. А тут и платить не надо — пожалуйста, все условия для тебя уже есть. А рядом ещё и есть люди, которые находятся на твоём уровне — то есть при упражнениях «один на один» ты занимаешься уже не с любителем, а с равным тебе игроком. Плюс профессиональное медицинское сопровождение, условия великолепные. Это уникальная история: раньше мы всегда готовились к чему-то, а теперь впервые сделали сборы просто «для себя».

— Теперь о 3х3. Начнём с неожиданной новости – хоккея 3х3, который, скорее всего, будет включён в следующие Олимпийские игры. Реформа с баскетболом удалась и сильно понравилась Международному олимпийскому комитету?

— Мне не кажется, что в баскетболе какая-то реформа произошла. Просто добавилась дисциплина. Не произошло какой-то реформы, что что-то у кого-то отжали или кого-то ущемили в правах. 3х3 всегда был. В моём детстве мы всегда играли во дворе, и этот уличный баскетбол плавно перетёк в формат 3х3 и занял место в олимпийской программе.



Что же касается хоккея — это отличная идея. Мне нравится хоккей, мой сын играет в хоккей. Нравится смотреть и следить за хоккеем. Если появится дисциплина 3х3, я не знаю, как она будет выглядеть. Полплощадки, полная площадка или в каком-то уменьшенном размере? Но в любом случае это здорово. Когда на катке меньше людей — игра становится более активной и динамичной. Можно будет увидеть больше индивидуальной техники. Я только за. И если у нас это появится, это будет хорошее дополнение к классическому хоккею пять на пять. Так же, как и баскетбол 3х3 явился очень органичным дополнением к баскетболу пять на пять.

Женская сборная 3х3 — серебряный призёр ОИ в Токио Фото: Russiabasket

3x3 — это отдельная дисциплина, это не придаток. Но она очень серьёзно помогает даже игрокам пять на пять развивать себя. Потому что в 3х3 у тебя нет роскоши отстояться где-то, выполнять на площадке только какую-то функцию, ты должен играть. Если один человек выпадает — у тебя команда не функционирует. Это действительно учит игроков играть с мячом, быть агрессивными, очень выносливыми.



Помню наш опыт, когда четыре года назад в женскую сборную 3х3 пришли четыре человека из пять на пять. В женском баскетболе это нормальная практика. И они вообще по-другому заиграли. Драматический шаг вперёд. Сёстры Фролкины – прекрасный пример. Они сначала выступали в юниорских сборных. Хорошие девчонки, но в числе лучших не были. Заиграв в 3х3, где нужно постоянно решать самим, они стали чуть ли не главными звёздами Премьер-лиги. Стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио, а сейчас, используя в том числе опыт 3x3, провели хороший сезон в курском «Динамо» и входят в обойму национальной сборной уже в классическом баскетболе.



— Жалеете о том, что произошло в Токио? Мужское золото было совсем рядом. Да как и женское, собственно.

— Должны же мы оставлять себе какой-то план для роста (смеётся)! Я не гневлю никого. Считаю, что мы действительно провели суперработу с нашей программой 3х3 за последние пять лет. Мы выросли. Причём если у женской сборной к 2017 году уже были стабильный штаб, хороший состав и титулы чемпионов мира и Европы, то мужскую команду мы создавали заново, с самого нуля. Тех ребят, которые принесли стране серебро, попросту никто не знал. А баскетбол 3x3 в России был хорошим уличным движением, с хорошо организованными соревнованиями. Но всё же это имело мало общего с профессиональным спортом, тем более с видами на Олимпиаду.



За пять лет мы сделали действительно серьёзный шаг вперёд. Сейчас российский 3x3 — это не только чёткая программа сборных, это профессионально организованные чемпионаты, с шикарной телевизионной картинкой, с трансляциями в интернете и на телевидении, с огромным вниманием. Недавно в Челябинске прошёл грандиозный пятидневный Финал, всегда на трибунах собиралось много зрителей, а в медальный день был аншлаг — 3472 зрителя по проданным билетам. У нас в классическом баскетболе не всегда приходит такое количество зрителей. Наши клубы выходят на мировой уровень: в прошлом сезоне «Гагарин» стал вице-чемпионом Мирового тура ФИБА. Так что два серебра Токио — это не единственный плод многолетнего труда.



Сейчас российский 3x3 — это уже не самобытный любительский проект, а огромная отлаженная структура. И всё больше и больше ребят появляется, готовых соперничать уже на мировой арене.

— Баскетбол 3х3 — это своеобразное меценатство для спонсоров или долгосрочное вложение?

— Для кого как. В мужском чемпионате у нас есть определённый шаблон для каждой команды. Что вам нужно для того, чтобы выступать на постоянной основе? Во-первых, каждый игрок, который участвует в чемпионате России, должен получать зарплату. Это профессиональная лига. Это раньше 3х3 был любительской, уличной историей, а сейчас лучшие игроки страны сконцентрированы на этой дисциплине и имеют профессиональные контракты, совсем как в классике. И если взять звёзд Единой лиги ВТБ — условную тройку Швед-Курбанов-Зубков — то я не дам им хороших шансов на корте против сильнейших команд страны в 3x3: Inanomo, «Бэд Бойз», «Руны» или «Гагарина». Разве что после месяца тренировочного лагеря и целенаправленной подготовки.

Баскетбольный турнир 3х3 с участием команды Inanomo Фото: Стритбаскет (Россия)

В женском баскетболе 3x3 пока всё-таки есть разделение: одни игроки участвуют в чемпионате, другие — из профессиональных клубов Премьер-лиги — выступают в сборной. Кстати, был прецедент, когда лучших игроков женского чемпионата 3x3 мы заявляли в сборную на этап Женской серии ФИБА. Это полезно — почувствовать новый уровень.



Ещё мне очень нравится то, что в мужской сборной 3х3 у нас действительно заиграли те ребята, кого раньше было принято называть «стритболёрами». Они стали по-настоящему профессиональными игроками, начали деньги за это зарабатывать, и условия у них улучшились в разы. Раньше они играли на асфальтовых площадках, разбивая колени в кровь. И всё это было, конечно, чем-то не слишком серьёзным. Сейчас к этому добавился определённый уровень, и он будет продолжать повышаться. Потому что для нас это важная дисциплина, и мы свои ресурсы будем вкладывать дальше в улучшение продукта 3х3.

— В подтверждение скажу, что призёр ОИ в Токио Саша Зуев сидел на скамейке в «Химках-2», Стас Шаров играл в студентах в Калининграде…

— Шаров вообще идеальная иллюстрация девиза 3х3 – «с улиц на Олимпиаду». Человек из любительского и студенческого баскетбола, который начинал, просто играя с друзьями во дворе, в результате с медалью уезжает из Токио. Вот тебе и с улицы на Олимпиаду, ещё и с медалью. Зуев в пять на пять играл в резервных сборных и в Суперлиге, то есть не на высшем уровне, зато в 3х3 – один из топовых игроков в мире. Мне очень нравится Inanomo. Но ребята приняли изначально решение, что они играют своим составом. Мне всё время хочется у них кого-то выдернуть, чтобы в национальной сборной поиграли. Иногда это получалось. Но всё равно концепция клуба — в том, чтобы играли все вместе. Для сборной это не подходит: она на то и сборная, чтобы в ней были лучшие представители разных команд. Никаких претензий, ребята молодцы, выиграли четыре чемпионата России.

— РФБ с этого года проводит социальную программу на этапах чемпионата России 3х3. Что это такое?

— В декабре 2021 года мы начали спецпроект «Тихий баскетбол» для трёх направлений нашей большой баскетбольной семьи. Это игроки с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и с интеллектуальными нарушениями — огромная часть баскетбольной семьи, о которой не принято громко говорить. Потому и название такое: «Тихий баскетбол».



Мы хотим дать возможность проявить себя, вовлечь в нашу баскетбольную активность и тех ребят, у кого по каким-то причинам есть различные особенности. Уже сейчас, на протяжении восьми месяцев, мы активно вовлекаем участников в такой инклюзивный баскетбол. Есть отличные отзывы, пошла большая волна ребят, которые играют на колясках. В Махачкале есть великолепная команда, в Питере – чемпионы, которые постоянно участвуют в различных соревнованиях. Наша задача – всё равно вовлечь их в экосистему РФБ и показать, что каждый может играть в баскетбол, каждый может быть примером, мотиватором для других.



Любое проявление баскетбола в России нам нужно подсвечивать. И давать участникам почувствовать себя частью одной большой семьи. А ещё это огромная мотивация для всех нас — даже для игроков сборных. Я пробовал сесть в коляску и сыграть в баскетбол — это очень сложно. Нужно не просто владеть мячом, броском и передачей, а ещё и управлять транспортным средством. А тут люди не только на площадку выезжают на колясках — они проводят в них каждый день обычной жизни. Преодолевают себя и, несмотря ни на что, играют в баскетбол. У меня нет никакого чувства, кроме уважения к этим ребятам. Они крутые!