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Обзор четвёртого матча финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз»

«Крутой засранец!» Стефен Карри порвал «Бостон» в четвёртом матче финала НБА
Арина Ершова
Стефен Карри порвал «Бостон» в 4-м матче финала
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Стеф выдал один из лучших матчей в карьере и помог «Голден Стэйт» сравнять счёт в серии.

В Бостоне состоялся четвёртый матч финальной серии НБА. «Голден Стэйт» вырвал победу над «Бостоном» и сравнял счёт в серии – 2:2. Ни одна, ни другая команда в этом плей-офф не уступала дважды. И на данный момент в финале нет явного фаворита. Зато есть невероятный Стефен Карри!

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Клатч в одну калитку

Можно сказать, что подопечные Име Удоки проиграли не матч, а его концовку. За пять минут до финальной сирены «Селтикс» вели с преимуществом в четыре очка (94:90), но за оставшееся время оформили всего одно попадание с игры. И «Уорриорз» грамотно воспользовались ситуацией. Один Стефен Карри за эти 300 секунд набрал 10 очков, пять из которых – со штрафной линии на последней минуте. Так хозяева пропустили рывок 3:17 и уступили с итоговым счётом 97:107.

Может показаться, что «Бостон» просто испарился с площадки и даже не пытался спасти игру. Нет. Дело в том, что «кельты» реализовали лишь одну (спасибо Элу Хорфорду) из семи попыток забросить из-за дуги.

Бостонское трио выступило чуть хуже, чем в предыдущем матче, но всё равно достойно. У Тейтума – 23 очка, 11 подборов, шесть передач и три блок-шота. У Брауна – 21 очко и шесть подборов, у Смарта – 18 очков и пять ассистов. Но для победы этого оказалось недостаточно.

Маркус Смарт атакует кольцо «Уорриорз»

Маркус Смарт атакует кольцо «Уорриорз»

Фото: Elsa/Getty Images

«Мы не пытаемся усложнить себе жизнь, я вас уверяю. Это поражение – на моей совести. Я должен быть лучше. Я должен быть более эффективным. Лучше бросать, лучше попадать в кольцо. И займусь этим в понедельник», – сказал Тейтум.

Карри — MVP Финальной серии?

Стефен Карри набирал очки не только в напряжённой концовке, но и в ходе всей встречи. В четвёртый раз подряд он становится самым результативным игроком матча, набрав 43 очка (14 из 26 с игры), а также 10 подборов и четыре передачи. Его средняя статистика в этой серии просто сумасшедшая: 34,3 очка при 50% реализации с игры и 49% – из-за дуги.

Он стал третьим в истории лиги разыгрывающим, оформившим дабл-дабл из 40 и более очков и 10 и более подборов в финале НБА. До него подобное удавалось только Джерри Уэсту и Мэджику Джонсону. 34-летний Стеф также стал вторым самым возрастным игроком в истории финальных серий, сумевшим завершить матч с такой статистикой. Самым возрастным, кстати, был Леброн Джеймс, сделавший это в возрасте 35 лет и 284 дней.

Неудержимый Стеф Карри прорывается под кольцо «Бостона»

Неудержимый Стеф Карри прорывается под кольцо «Бостона»

Фото: Kyle Terada/Getty Images

Помимо прочего, в четвёртой встрече лидер «Голден Стэйт» реализовал семь из 14 бросков с дальней дистанции. А это значит, что и сегодня не обошлось без рекордов. Во-первых, Карри стал первым в истории лиги игроком, которому удалось оформить пять и более трёхочковых попаданий в четырёх подряд матчах финальной серии. Во-вторых, Стеф повторил достижение Клэя Томпсона и записал на свой счёт шесть и более бросков из-за дуги в двух матчах финала подряд. Стефен остаётся лучшим шутером в этой финальной серии (с 25 дальними попаданиями), а Клэй – его ближайшим преследователем (14).

«Все говорят о том, кем Стеф не является. Но давайте поговорим о том, кто он есть. Крутой засранец!» – написал Дуэйн Уэйд.

«Факт! Они попытаются сделать всё, что в их силах, чтобы не признавать, насколько он отличается. Это редкость, а редкость не любят и не ценят», – ответил Леброн Джеймс.

16 подборов Уиггинса

Эндрю Уиггинса можно по праву назвать вторым лучшим игроком после Карри. Сегодня он принёс своей команде 17 очков и аж 16 подборов, став вторым по показателю «плюс-минус» – «+20». Теперь Уиггинс – первый с 1967-го игрок «Уорриорз», которому удалось выдать такие цифры в финале НБА. Тогда это сделал легендарный Нейт Термонд.

Эндрю Уиггинс в четвёртом матче набрал 17 очков и сделал 16 подборов

Эндрю Уиггинс в четвёртом матче набрал 17 очков и сделал 16 подборов

Фото: Elsa/Getty Images

«Уиггс был великолепен. В серии с «Бостоном» приходится иметь дело с Тейтумом и Брауном, а они просто мощные, опытные игроки с отличными габаритами. Поэтому мы должны были задействовать Уиггса. Я считаю, что он отлично защищался. Нам нужна была каждая частичка его вклада в игру», – сказал после матча главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

Болельщики в своём репертуаре

Поклонники «Бостона» продолжают «подбадривать» команду соперника оскорблениями и нецензурными кричалками. Как и в третьем матче, фанаты «Селтикс» выразили свою неприязнь к Дрэймонду Грину, зарядив «Пошёл ты, Дрэймонд». Досталось и Клэю Томпсону – после третьей встречи он раскритиковал публику за «невоспитанность». И, похоже, оказался прав.

Но неужели «деморализация» от болельщиков местной команды всё-таки работает? В обоих матчах, состоявшихся в Бостоне, Грин набирал всего по два очка. Он, конечно, делает свои подборы и передачи – сегодня на счету Дрэя девять ребаундов и восемь ассистов. Но вот с реализацией у форварда наблюдаются проблемы: один из семи с игры в этой встрече и один из четырёх – в предыдущей.

Мало того, что Грина матерят на трибунах, так над ним ещё и смеются в интернете. Всё потому, что вместо выдающейся игры форвард выдаёт по подкасту после каждой встречи. В общем, финал для Дрэймонда складывается так себе.

«Народ, пожалуйста, перестаньте спрашивать меня, что не так с Дрэем… Я не знаю! Может, это его клон. Где тот Дрэймонд, который помог нам добраться сюда?! С ним что-то происходит. Я тоже никогда такого не видела», – написала в соцсетях мама игрока.

Трибуны материли Грина, на паркете ломали Карри. «Голден Стэйт» проиграл третий матч! Трибуны материли Грина, на паркете ломали Карри. «Голден Стэйт» проиграл третий матч!
НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
11 июня 2022, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 21, Смарт - 18, Уайт - 16, Хорфорд - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 3, Притчард - 1, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 43, Томпсон - 18, Уиггинс - 17, Пул - 14, Луни - 6, Пэйтон II - 5, Грин - 2, Портер - 2, Бьелица, Игуодала, Куминга, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен

Серия возвращается в Сан-Франциско. Пятый матч состоится в ночь на 14 июня. Начало – в 4:00 мск.

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