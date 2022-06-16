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Подборка отпускных фотографий Леброна Джеймса, Янниса Адетокунбо, Руди Гобера и других звёзд НБА

Леброн — на Формуле-1, Яннис — в Греции, Гобер — на футболе. Как отдыхают игроки НБА?
Арина Ершова
Игроки НБА в отпуске
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Пока кто-то бьётся в финале, эти парни отрываются по полной.

Игроки «Бостона» и «Голден Стэйт» продолжают рубиться за чемпионский титул, но для многих звёзд НБА межсезонье стартовало гораздо раньше. Вот как проводят отпуск те, кто в этом году остался без трофея.

Леброн Джеймс

В этом году каникулы у игроков «Лейкерс» продлятся чуть дольше, чем обычно. Лидер команды Леброн Джеймс решил воспользоваться редкой возможностью и сразу по окончании регулярного чемпионата вместе с семьёй и друзьями отправился на Мальдивы.

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«Сразу после окончания сезона я повёз свою жену на Мальдивы. Она всегда об этом мечтала, но никогда не думала, что я поеду. Каждый раз, когда она спрашивала меня об этом, я отвечал: «Нет, это чертовски долго. Это слишком далеко. Я только что закончил играть в июне. У меня всего полтора месяца на отдых, прежде чем я вернусь к работе». И когда я сказал ей, что мы едем, она не поверила мне. Она не верила мне, пока мы не подъехали к самолёту.

Я был на Мальдивах, просыпался буквально в три часа ночи и смотрел матчи плей-офф. Я не хотел смотреть их, потому что мне неприятно, что я не участвую в этих играх. Это лучшее время для игры в баскетбол. Но как болельщик я не мог их пропустить», – сказал Джеймс.

Леброн Джеймс на отдыхе

Леброн Джеймс на отдыхе

Фото: Из личного архива

А по возвращении с жарких островов Леброн отправился в небольшое европейское турне. В конце мая он посетил Гран-при Формулы-1 в Монако, где встретился с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Леброн с Льюисом Хэмилтоном

Леброн с Льюисом Хэмилтоном

Фото: Из личного архива

За день до этого Король вместе с Кевином Лавом посетил стадион «Стад де Франс» в Париже, где проходил финал футбольной Лиги чемпионов. «Ливерпуль», совладельцем которого является Джеймс, играл с мадридским «Реалом» и уступил со счётом 0:1.

Леброн на финале Лиги чемпионов

Леброн на финале Лиги чемпионов

Фото: Из личного архива

Руди Гобер

А мадридский «Реал» в Париже поддерживал другой баскетболист – Руди Гобер. После награждения центровой «Юты» вышел на поле и сфотографировался с соотечественником Каримом Бензема, а также с бельгийцами Тибо Куртуа и Эденом Азаром. Рядом со 175-сантиметровым Азаром семифутер Гобер, конечно, смотрится комично.

Эден Азар и Руди Гобер

Эден Азар и Руди Гобер

Фото: Из личного архива

Яннис Адетокунбо

Для Янниса Адетокунбо сезон закончился чуть позже, чем для всех вышеупомянутых. И после тяжёлого поражения от «Бостона» в семи матчах двукратный MVP отправился отдыхать на родину – в Грецию.

Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо

Фото: Из личного архива

Паскаль Сиакам

Где-то на солнечных островах отдыхает и бигмен «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам.

Паскаль Сиакам

Паскаль Сиакам

Фото: Из личного архива

Трей Янг

Защитник «Атланты» Трей Янг в это межсезонье стал отцом! 2 июня у него и его невесты Шелби Миллер, с которой игрок познакомился в университете Оклахомы, родился сын. Мальчика назвали Тайдус Рейн Янг.

Трей Янг с семьёй

Трей Янг с семьёй

Фото: Из личного архива

Девин Букер

Девин Букер и его именитая подруга, модель Кендалл Дженнер, были замечены на свадьбе Кортни Кардашьян в итальянском Портофино. На протяжении последних месяцев ходят слухи, что и сами Букер и Дженнер уже обручились втайне от публики.

Девин Букер и Кендалл Дженнер

Девин Букер и Кендалл Дженнер

Фото: Из личного архива

Богдан Богданович

Но не для всех это межсезонье складывается весело и радужно. Защитник «Атланты» Богдан Богданович, в ходе сезона испытывавший боль в правом колене, перенёс операцию и пропустит как минимум три месяца. Игрок будет вынужден пропустить Евробаскет-2022 и не сыграет за сборную Сербии впервые с 2013 года.

Бобан Марьянович и Богдан Богданович

Бобан Марьянович и Богдан Богданович

Фото: Из личного архива

Зато на днях Богданович встретился с легендарным Бобаном Марьяновичем, чтобы посмотреть баскетбольное белградское дерби. «Партизан» победил «Црвену Звезду» в Адриатической лиге – 70:67.

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