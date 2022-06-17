Династия «Голден Стэйт» — 4 титула за 8 лет! Стеф Карри — лучший баскетболист планеты

«Голден Стэйт Уорриорз» — чемпион НБА! Снова!

Династия, которая восстала из пепла после огромного количества травм лидеров. Уникальная команда снова подтвердила свой статус. Здесь верят в своих звёзд и раскрывают тех, кому не удавалось быть ими в других командах. Почти в каждом отдельном аспекте «Уорриорз» не похожи ни на кого. Тот случай, когда скопировать систему не получится. Вокруг тренера Стива Керра и его главной звезды Стефа Карри выстроилась особенная химия, помогающая с лёгкостью ломать код баскетбола и завоёвывать титулы.

Пятый матч серии был во многом показателен. Волшебник Карри, который забивает трёхочковые лучше всех в истории баскетбола, не попадает ни разу из девяти попыток. Но команда всё равно одерживает победу. Нет, «Селтикс» не сломались, они старались соответствовать уровню финала, но в какие-то моменты были похожи на Леброна Джеймса и его «Кливленд» образца 2015 года, когда команда Дэвида Блатта по ходу финальной серии осознавала, что против Карри и его партнёров практически ничего не работает.

Хотя «Бостон» удивил в самом начале. Именно молодая команда Име Удоки дерзко ворвалась в серию, задавая тон скоростям и защите. Но опыт — важнейшая штука в финальных матчах. И этого опыта было гораздо больше у «Уорриорз». Даже 36-летний ветеран «Селтикс» Эл Хорфорд, проводивший этот плей-офф на невероятном уровне, ни разу до этого не играл в финале.

Игроки «Уорриорз» отмечают победу в серии Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Главная проблема «Бостона» вскрылась быстро — потери. Точнее, именно «Уорриорз» стали причиной этому. Молодая звезда Джейсон Тейтум терял мяч так часто, как не делал до него никто в истории финалов. Непозволительная роскошь в борьбе за главный трофей НБА. Те самые шишки, которые обычно набивают, чтобы в итоге прийти к титулу.

Шестая игра проходила в Бостоне, где болельщики должны были помочь своей команде. Надежда на седьмой матч жила в их душах, но «воины» были решительно настроены закончить именно в том месте, где яростно освистывали Дрэймонда Грина в матчах номер 3 и 4.

«Уорриорз» рванули вперёд уже в концовке первой четверти. 21:0 и тотальное доминирование на каждом участке паркета. Это был самый сильный удар, после которого «Селтикс» так и не оправились. К чести «зелёных» — они не опустили руки и бились до конца, организовав во второй половине рывок 15:2, который впервые за долгое время позволил сократить двузначное преимущество соперника до девяти очков.

Кубок чемпионов НБА снова в руках Стефа Карри Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Был ли шанс у «Бостона» в шестой игре? Конечно! Но каждый раз у «Уорриорз» находился ответ. Тот самый чемпионский характер, помогающий не падать при мощных ударах соперника.

В конечном итоге хозяев снова сгубили потери. Только Тейтум и Браун потеряли мяч 10 раз, а всего за игру команда совершила 22 ошибки. Всё это обернулось 20 набранными очками «Уорриорз».

Стеф Карри с партнёрами и призом MVP финальной серии Фото: Elsa/Getty Images

Карри снова был в огне, и, естественно, его нисколько не смущали промахи в предыдущем матче. Сегодня он реализовал шесть дальних бросков из 11, набрав фантастическую линейку из 34 очков, 7 подборов и 7 передач. В конце матча он уже выбирал палец, на который будет надет его четвёртый перстень.

«Это, возможно, самый неожиданный титул с учётом того, как всё складывалось в последнее время, но мне повезло. Карри — причина всего этого. Я много раз говорил, Стефен напоминает мне Тима Данкана. Безусловно, это совершенно разные игроки, но я говорю про их убеждения, про сдержанность, человечность, уверенность. Всё это потрясающая комбинация качеств, которая заставляет всех идти за ним. Конечно, все, кто сейчас здесь находится, приложили усилия, но я думаю, что без Карри ничего этого бы не было», — сказал про своего лидера главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

Да, «Голден Стэйт» в четвёртый раз за последние восемь лет побеждает в финале! Куда более удивительно ещё и то, что у Стефа не было приза MVP финальной серии. Сначала приз забрал Игуодала, который действительно был хорош в борьбе против Леброна. После дважды награда доставалась Кевину Дюранту. А Карри терпеливо ждал своего часа. Может, именно поэтому после финальной сирены он рухнул на паркет и на какое-то мгновенье с его лица пропала фирменная улыбка. Карри заплакал вовсе не от усталости. Он прошёл такой длинный путь, преодолел переломы и растяжения, чтобы снова стать маяком для команды и всей лиги. Прямо сейчас Стеф Карри — лучший баскетболист на планете. И точка!