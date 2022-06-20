Расизм и слезоточивый газ. Финальные серии топовых чемпионатов закончились скандалами

В Европе один за другим подходят к концу розыгрыши внутренних чемпионатов. И накал борьбы такой, что противостояния выходят далеко за пределы баскетбольной площадки. Мы уже рассказывали, как спонтанно завершился финал чемпионата Сербии. Теперь поговорим о том, как обстоят дела в Греции, Италии и Испании.

Греция: «Олимпиакос» – «Панатинаикос» (3-0)

В нынешнем сезоне греческий чемпионат подарил зрителям «дерби вечных врагов». И противостояние двух главных коллективов страны не обошлось без традиционных болельщицких столкновений. Начало первого матча финальной серии, ставшего домашним для «Олимпиакоса», пришлось отложить на 20 минут. Всё потому, что прямо возле «Стадиона мира и дружбы» в Фалере столкнулись два фанатских объединения. Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ, да в таком количестве, что эффект от его применения игроки прочувствовали даже внутри арены.

Второй матч стал единственной встречей финальной серии, которую подопечные Георгиоса Вовораса провели на своей площадке. Болельщики хозяев поддерживали свою команду громко и с пиротехникой – всё в лучших традициях главного греческого дерби. Но фанаты «Панатинаикоса» никогда не славились гостеприимством, и именно из-за них встреча была прервана вскоре после старта. На скамейку «Олимпиакоса» с трибун полетело всё, что попадалось под руку, в результате чего матч пришлось остановить, чтобы успокоить зрителей. И это несмотря на то, что накануне встречи перед фанатской трибуной на арене «Панатинаикоса» была вывешена специальная сетка, а над скамейкой установлены защитные навесы.

Пиротехника от фанатов Фото: Getty Images

Но на этом выходки местной публики не закончились. После матча уроженец США Тайлер Дорси пожаловался на расистские оскорбления со стороны болельщиков «Пао»:



«Я никогда ничего не говорю, и меня не волнует, что говорят фанаты, но болельщики «Панатинаикоса» должны быть лучше. Нельзя называть игроков обезьянами, у вас в команде тоже есть темнокожие игроки».



За всё произошедшее «Панатинаикос» был оштрафован на € 3,5 тыс. Сумма, конечно, незначительная, но «Пао» и так досталось. В финальной серии команда была разгромлена со счётом 3-0 – «Олимпиакос» стал чемпионом страны после шестилетнего перерыва.

Италия: «Милан» – «Виртус» (4-2)

В Италии масла в огонь подливали не только болельщики, но и руководство команд, сошедшихся в финале чемпионата страны: «Виртуса» и «Милана». Ещё перед первым матчем генеральный директор клуба из Болоньи Лука Баральди выразил обеспокоенность по поводу судейства, предположив, что назначенные рефери могут быть на стороне соперника.



«В социальных сетях я заметил, что наши болельщики обеспокоены выбором судей. Конечно, судьи всегда добросовестно выполняют свою работу, но эти матчи не из лёгких. Они должны показать, чего стоят, поскольку в последние несколько недель по этому поводу возникли некоторые разногласия. Как баскетбольное движение, мы становимся очень ориентированными на Милан. Новый главный тренер национальной сборной был объявлен в Милане, и презентация финала тоже прошла в Милане», – заявил он.

Паранойя по поводу судейства продолжалась со стороны «Виртуса» на протяжении всей серии. После четвёртого матча досталось даже арбитру Борису Рыжику, чей жест в адрес судейского стола многие болельщики расценили как празднование трёхочкового попадания Шейвона Шилдса.



А после пятой встречи, в которой «Виртусу» удалось сократить отставание в серии, ещё одно неоднозначное высказывание сделал и владец клуба Массимо Дзанетти.



«Сегодня мы с большой гордостью показали, кто мы есть. Мы едины против всех и вся. Сегодня мы победили, несмотря на судей. Пора остановить это психологическое преимущество Милана и Мессины!» – сказал он.



Это заявление возмутило руководство «россонерри». Клуб опубликовал пресс-релиз, в котором призвал наложить санкции на «Виртус» и Дзанетти в частности:



«Заявляем, что мы удивлёны и возмущены словами, инсинуациями и тоном, которые использовал владелец «Виртуса». «Милан» и его руководство известны во всей Европе своей честностью и фирменным стилем. К сожалению, это не первый случай, когда Массимо Дзанетти допускает необоснованные и оскорбительные высказывания в адрес нашего клуба и его членов. Помимо того, что они надуманы и необоснованы, эти заявления являются такими же безответственными, как и те, что были допущены другими членами клуба из Болоньи накануне серии. Поэтому «Милан» призывает Федерацию баскетбола Италии активизировать дисциплинарный орган и выяснить, существует ли возможность наложения санкций на «Виртус» и его владельцев. В то же время мы рекомендуем своим игрокам не реагировать на провокации со стороны соперника и ещё раз показать на площадке, что такое фирменный стиль «Милана».



При этом и главный тренер миланской команды Этторе Мессина, который в своё время тренировал и «Виртус», подвергся критике со стороны болонских болельщиков.



«Мессина? Теперь мы уважаем только пиво». Такой баннер, отсылающий к одноимённому бренду алкогольного напитка, вывесили на фанатской трибуне «Виртуса».

Баннер болельщиков Фото: youtube.com

Да и в целом атмосфера на трибунах была напряжённой. В ходе пятой встречи сотрудникам службы безопасности неоднократно приходилось вмешиваться в ситуацию, чтобы избежать столкновений. Нападкам подверглись даже родственники американского центрового «Милана» Кайла Хайнса. Драки удалось избежать только благодаря помощи находившихся рядом зрителей и вмешательству охранной службы.



Однако задавить «Милан» психологически всё же не получилось. Команда одержала победу в серии со счётом 4-2, вернув себе титул чемпиона страны спустя четыре года.

Испания: «Реал» – «Барселона» (3-1)

«Эль класико» в финале чемпионата Испании прошло без особых нареканий. «Реалу» понадобилось четыре матча, чтобы закрыть серию, обыграв «Барселону» ещё раз после полуфинала Евролиги. И это без форварда Энтони Рэндольфа и главного тренера Пабло Ласо. Первый порвал крестообразную связку, а у коуча был диагностирован инфаркт миокарда. Столичный клуб красиво отдал должное партнёру, повесив игровую майку американца вместо срезанной сетки. А тренер и вовсе находился на арене во время победного матча и поднял заветный трофей над головой вместе со своими парнями.

«Реал» – «Барселона» Фото: Getty Images

А вот главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса, и без того настрадавшегося по ходу сезона, уже успели обвинить в неуважении к сопернику. Такое мнение высказал Карлес Дуран – главный тренер «Ховентуда», с которым сине-гранатовые встречались в полуфинале турнира.



«Я не думаю, что он ценит или уважает нас. На пресс-конференции он говорил только о своей команде. Он грубый, это точно.



«Барселона» была великолепна. Они показали, что были лучше нас. В финале встретятся лучшие команды – это «Барса» и «Мадрид». Я желаю «Барсе» всего наилучшего. Мы предпочитаем уступить чемпионам. Но Ясикявичюс проявил неуважение к нам», – сказал Дуран.



Досталось литовцу и от своих игроков. После поражения в Евролиге он сетовал на отсутствие характера. Главная звезда «Барсы» Никола Миротич, кажется, долго терпел, но после проигранного финала позволил не согласиться с Ясикявичюсом, переложив ответственность на тренера.



«Сезон был неудачным. Я не согласен с тем, что это связано с отсутствием характера. Мы играем так, как нам говорят. Мы провалились не потому, что не хотели или не выкладывались по полной.

Все ждут от «Барсы» больше титулов. Выиграть один трофей или выйти в финал недостаточно. По какой-то причине команда немного подсела за последние два месяца. Когда нам нужно было добавить, мы этого не сделали. Такова реальность», – заявил Миротич.

Огонь внутри команды только разгорается, и продолжение, судя по всему, определённо последует.