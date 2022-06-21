«Почему мы должны называть её заложником?» Дело Грайнер дошло до Кремля

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер продолжает оставаться в российском СИЗО. Прошло уже четыре месяца с того момента, как в ручной клади центровой нашли запрещённые вещества. Пока дело всё ещё не передано в суд, и сторона защиты ждёт окончания следственных действий и предъявления окончательного обвинения.
На данный момент известно, что у Грайнер одноместная камера и у неё нет никаких претензий к содержанию. Правда, претензии есть у её супруги, которая находится в США. Шерель Грайнер крайне недовольна тем, что её правительство ни разу за четыре месяца не организовало ей созвон с Бриттни.
«Я считаю это неприемлемым, и сейчас у меня нет доверия к нашему правительству. Если я не могу доверить вам перезвонить в субботу в нерабочее время, как я могу быть уверена, что вы ведёте переговоры от имени моей жены, чтобы вернуть её домой? Потому что это гораздо бóльшая просьба, чем принять звонок в субботу», — заявила Шерель.
Госдеп изначально противопоставил себя российской стороне, обвинив её в неправомерном задержании гражданина США. Подобная формулировка разогрела общественность внутри страны: игроки НБА по отдельности и целыми командами устраивали флешмобы в поддержку двукратной олимпийской чемпионки.
Официальное же общение американской и российской сторон по этому делу пока не сильно продвигается. По крайней мере, широкой общественности это неизвестно. Почти сразу в прессе началось обсуждение потенциального обмена Грайнер на Виктора Бута — российского предпринимателя, осуждённого в США на 25 лет за продажу оружия.
Но многое в деле Грайнер стало понятным 16 июня, когда Химкинский городской суд приговорил сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.
Американский преподаватель англо-американской школы ранее также работал в посольстве США в Москве и до мая 2021 года обладал дипломатическим статусом, позволяющим беспрепятственно проходить таможню. По одной из версий следствия именно благодаря своему положению он возил наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта в России.
Фогеля задержали 15 августа 2021 года, а вынесли приговор через 10 месяцев. Так что четыре месяца Грайнер пока далеко не предел пребывания в СИЗО. Более того, обмен спортсменки вряд ли состоится (если состоится) раньше другого гражданина США.
Бриттни Грайнер
Фото: Mike Mattina/Getty Images
Официальные лица в России ранее никак не комментировали дело Грайнер. Но теперь о нём точно знают в Кремле. Раз уж Дмитрий Песков дал официальный комментарий, значит, американская сторона может расценивать это как локальный успех — им удалось достучаться до самого верха. Правда, далеко не факт, что такое внимание гарантированно поможет.
«Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле. Мы не можем называть её заложником. Почему мы должны называть её заложником?» — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Все последние новости вряд ли обрадуют Бриттни Гайнер. Четыре месяца под стражей — это только начало, которое вполне может закончиться реальным сроком. Обмен между странами реален, но случается крайне редко и требует длительных переговоров, которым явно не способствует такая напряжённая политическая обстановка, как сейчас.
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