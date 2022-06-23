Особняк за $ 32 млн и семь машин. Как живёт Энтони Дэвис – самый травматичный игрок НБА

Энтони Дэвис опять не угодил болельщикам «Лейкерс». Всё потому, что бигмен, пропустивший 42 матча в минувшем сезоне из-за повреждений колена и голеностопа, давненько не брал в руки баскетбольный мяч. Как давно? Уже больше двух месяцев! И в этом Эй Ди признался сам.

Недавно Дэвис стал гостем одного YouTube-канала, посвящённого видеоиграм. И в интервью игрок признался, что «не бросал по кольцу, наверное, с 5 апреля». Фрагмент завирусился, и на Эй Ди обрушилась волна критики от негодующих поклонников «Лейкерс». Как же так: сезон провален, а он даже не тренируется?

Здоровый Энтони Дэвис — один из самых универсальных игроков НБА Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Но в одном из последующих интервью Энтони объяснил, как проходит его подготовка в межсезонье. Месяц на отдых, потом шесть недель силовых тренировок. Ну а баскетбол начинается за шесть недель до старта первого тренировочного лагеря. Так что для Дэвиса два месяца без бросков по кольцу – обычное дело. И подход к подготовке он менять не собирается.



Помимо прочего, несколько дней назад тренировку с Дэвисом провёл один из самых известных бросковых тренеров в НБА – Крис Мэтьюз, известный как Lethalshooter. В общем, фанаты «озёрников» могут выдохнуть – в отпуске Дэвис не валяет дурака.



Сейчас он активно работает над своей физической формой. Но чем Дэвис занимается в свободное от тренировок время? Рассказываем, как живёт самый травматичный игрок НБА.

Недвижимость

Межсезонье Дэвис проводит в роскошном особняке в Бель-Эйр, который он приобрёл в прошлом году. Дом площадью в 1500 квадратных метров, насчитывающий восемь спален и девять ванных комнат, располагается на участке земли размером примерно в полтора гектара.

Энтони Дэвис Фото: David Crane/Getty Images

В особняке есть крытая баскетбольная площадка и теннисный корт, а также 120-футовый бассейн. Точная стоимость объекта недвижимости остаётся неизвестной, но, по слухам, за такую роскошь Дэвис заплатил примерно $ 32 млн. Это чуть меньше, чем его годовая зарплата по максимальному контракту с «Лейкерс». Ну а что, может себе позволить!



До этого Дэвис проживал в особняке поменьше в Уэстлейк Вилладж. В доме на пять спален также были крытый баскетбольный корт, бассейн и даже кинотеатр. В 2018-м игрок приобрёл этот участок за $ 7,5 млн, но спустя три года продал с убытком за $ 6,5 млн.

Автомобили

Эй Ди – настоящий ценитель дорогих автомобилей. По словам самого Энтони, в его гараже можно найти семь машин, среди которых «Мерседес-Бенц» C550 Coupe (примерно $ 130 тыс.), «Порше» Panamera ($ 150 тыс.), а также «Роллс-Ройс» Wraith ($ 400 тыс).



«Я большой любитель автомобилей. Я люблю машины. Моей маме всё равно: «Развлекайся, трать свои деньги, это твоя жизнь». А вот отец… Однажды я сказал ему, что хочу купить новую машину – внедорожник «Ламборгини». А он такой: «Нет. У тебя уже есть семь машин».

Смогут ли Дэвис и Леброн выиграть ещё один титул? Фото: Steph Chambers/Getty Images

Если в твоей жизни нет таких людей, можно сойти с ума и потратить миллионы долларов на ненужные вещи», – признался Дэвис.



На новеньком «Роллс-Ройсе» Дэвис приехал на одну из тренировок в конце 2020-го. Кайл Кузма, тогда ещё выступавший за «Лейкерс», подколол товарища по команде и заснял его на видео.



«Посмотрите на эту машину! Он даже ведёт себя по-другому. Выиграл один чемпионат и не знает, как себя вести», – сказал Кайл.

Личная жизнь

А вот о личной жизни Дэвиса известно не так много. В сентябре 2021 года он женился – избранницей Энтони стала его подруга Марлен, с которой он состоит в отношениях примерно с 2016 года. На их свадьбе присутствовали множество звёздных гостей, в том числе одноклубники Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Джаред Дадли, а также певица Адель – подруга спортивного агента Рича Пола, представляющего интересы Леброна и Дэвиса. Пол так активно вёл процесс перехода Дэвиса из «Пеликанс» в «Лейкерс», что его возненавидели немало болельщиков «Нового Орлеана».



У Энтони и Марлен есть дочь. Девочку зовут Нала, и в ноябре ей исполнится пять лет.



За следующие два сезона Монобровь гарантированно заработает $ 39 и 40 млн. У Дэвиса точно всё отлично в финансовом плане, но главный вопрос, волнующий болельщиков клуба — сможет ли он завоевать ещё один титул вместе с Леброном? Однако порой кажется, что этот вопрос не сильно тревожит самого игрока.