Проклятие Кардашьян отменяется. Девин Букер расстался с Кендалл Дженнер

Защитник «Финикса» Девин Букер расстался со звёздной подругой, Кендалл Дженнер. Это плохая новость для самого баскетболиста, но хорошая – для болельщиков «Санз». Всё потому, что «проклятие» её семьи не один год преследует игроков НБА.

История отношений

26-летняя Кендалл Дженнер – известная модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Первые слухи о её романе с Букером появились в апреле 2020 года, когда пару застали во время совместной поездки в Аризону. Однако подтвердились эти слухи аж спустя девять месяцев – в феврале 2021-го, когда девушка опубликовала в социальных сетях фотографии с Девином на день святого Валентина.

Их отношения складывались более чем благоприятно. По словам инсайдеров, девушка «никогда не была так счастлива», как с Девином, и этот союз стал по-настоящему особенным для обоих возлюбленных.

В течение последних двух лет Кендалл была неоднократно замечена на матчах «Финикса», а также публиковала фотографии в атрибутике команды и всячески поддерживала бойфренда в ходе сезона.

«Я смотрю каждую его игру. Все мои друзья и семья знают, что я люблю сидеть с телефоном, где бы я ни была. Я стала помешана на спорте. Я всегда была фанаткой баскетбола. Помню, как мы с Хлои (старшая сестра Кендалл. – Прим. «Чемпионата») ходили на все матчи «Лейкерс», когда я была совсем маленькой. Так что я была большой поклонницей НБА очень долгое время», – сказала Дженнер в апреле.

Кендалл Дженнер и Девин Букер Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Однако Кендалл не упомянула, что и до Букера посещала матчи НБА по той же самой причине. В прошлом она состояла в отношениях как минимум с двумя другими баскетболистами: Блэйком Гриффином и Беном Симмонсом. В 2018 году Симмонс, Дженнер и Букер с его тогдашней избранницей даже ходили на двойное свидание. Именно тогда Кендалл и Девин были впервые замечены вместе.

Причина расставания

На данный момент существует несколько версий, почему пара Дженнер и Букера распалась. Само расставание произошло в начале июня, после того как они вместе посетили свадьбу старшей сестры Кендалл – Кортни Кардашьян – в итальянском Портофино.

«Свадьба Кортни действительно расставила всё по своим местам. Вернувшись, они начали думать, что не подходят друг другу, и поняли, что у них совершенно разные образы жизни.

Кендалл Дженнер в первом ряду на матче НБА Фото: Getty Images

Дженнер и Букер хотят выяснить, суждено ли им быть вместе в будущем. Они взяли паузу, чтобы каждый мог сосредоточиться на себе», – сообщают источники.

Причём инициатором разрыва стала именно подруга Девина. По данным инсайдеров, Кендалл «чувствует, что они идут разными путями». Пара обсуждала совместное будущее, но так и не пришла к взаимопониманию.

Источники также сообщают, что Дженнер и Букер не прекратили общение и надеются спасти отношения. Так что их воссоединение не исключено. Однако на днях уже не занятый Девин был замечен в Скотсдейле, штат Аризона, в большой женской компании. Баскетболист флиртовал с девушками и «вёл себя по-холостяцки», подтвердив слухи о расставании с Кендалл.

Проклятие Кардашьян

Существование термина «проклятие Кардашьян» в НБА – по большей части заслуга старшей сестры Кендалл, Хлои Кардашьян. Она успела повстречаться аж с четырьмя баскетболистами: Рашадом Маккантсом, Ламаром Одомом, Джеймсом Харденом и Тристаном Томпсоном. Но отношения с каждым из них заканчивались большим скандалом. Как минимум потому, что в жизни Хлои ещё не было бойфренда-баскетболиста, который бы ей не изменял.

При этом двое из них не постеснялись открыто заявить о том, как несчастливы они были с Хлои. Маккантс жалеет об отношениях с Кардашьян, которая якобы загубила его баскетбольную карьеру, а Харден назвал проведённый с девушкой год «худшим в его жизни», в том числе из-за избыточного внимания к его персоне.

А вот Ламар Одом в «проклятие» не верит, хотя в ходе отношений с Хлои он окончательно завершил баскетбольную карьеру, а затем подсел на наркотики и даже пережил передозировку, которая могла стать для него летальной.

«Проклятие Кардашьян – это глупость. В него верят только придурки. Мне повезло, что меня когда-то приняли в эту семью. В некотором смысле это причина, по которой я все ещё востребован и по сей день. Потому что я больше не играю в баскетбол, вы больше не увидите моих хайлайтов. Я очень ценю ту любовь, которую они мне дали. А все, кто против этого, пусть идут к чёрту», – сказал Одом.

С Томпсоном всё немного сложнее. Его отношения с Хлои Кардашьян продолжались несколько лет, у пары даже есть ребёнок – дочка по имени Тру. Однако баскетболист неоднократно изменял своей избраннице, в том числе с Джордин Вудс – лучшей подругой её сестры Кайли Дженнер и по совместительству бывшей девушкой Девина Букера. В попытках сохранить семью Хлои несколько раз давала Тристану второй шанс, однако их отношения окончательно прекратились в конце 2021 года. Тогда одна из девушек, с которой баскетболист изменил Кардашьян, заявила, что именно он является отцом её ребёнка. Впоследствии это подтвердил тест на отцовство.

Тристан Томпсон, Хлои Кардашьян и их дочь Фото: Из личного архива баскетболиста

«Хлои, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижения, которые я тебе причинил. Ты не заслуживаешь того, как я относился к тебе все эти годы. Мои поступки, конечно, не соответствовали тому, как я тебя воспринимаю. Я испытываю к тебе глубочайшее уважение и любовь, независимо от того, что ты думаешь. Мне очень жаль», – сказал тогда Томпсон.

Но непростые персональные обстоятельства, кажется, сказались и на игре Тристана. Сезон-2017/2018, совпавший с беременностью самой Хлои, стал для него провальным. В итоге девушку обвинили даже в том, что «Голден Стэйт» тогда вынес «Кливленд» 4-0 в финале НБА. А по окончании сезона появились слухи, что и одноклубники Томпсона по «Кливленду», в том числе Леброн Джеймс, были обеспокоены по поводу «проклятия» и хотели, чтобы эти отношения прекратились.

Девин Букер во время матча НБА Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер повторила судьбу старшей сестры. Взять того же Бена Симмонса, который когда-то был выбран под первым номером на драфте, но вдруг перестал прогрессировать, а в минувшем сезоне и вовсе застрял в лазарете, не сыграв ни одного матча. Да и на протяжении последних двух лет во всех бедах «Санз» и Девина Букера обвиняли именно Кендалл. Хотя сама девушка с этим не согласна:



«Мне не нравится, что во всём обвиняют нас. Я думаю, что мужчины должны взять на себя эту ответственность. Лично для меня это почти оскорбительно. Я думаю, что мы все чрезвычайно заботливые и любящие женщины. И когда в нашей жизни появляется мужчина, который нам нравится, мы отдаём ему все, и как семья, мы все его очень любим».



Вот и теперь, когда стало известно о её расставании с Девином, болельщики надеются, что игрок сможет избавиться от «проклятия Кардашьян». Хотя сделать это, кажется, так никому и не удалось.