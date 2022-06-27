«Прорваться в НБА»: рецензия на идеально техничный фильм о спорте

Обзор коротко

Скаут баскетбольного клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» (Philadelphia 76ers) Стэнли Шугерман одновременно застрял в семейном кризисе и увяз в болоте собственной должности. Шугерман в юности мчался к карьере в НБА, однако автомобильная авария всё перечеркнула. Стэнли стал топовым скаутом, хотя мечтает тренировать. В том числе потому, что не может видеться с семьёй — из-за разъездов он девять раз отсутствовал на днях рождения дочери.

И вроде бы паззл складывается: Винс Мэррик, владелец и ключевой человек в «Сиксерс», решает сделать Шугермана помощником тренера. Однако спустя пару дней Мэррик умирает. Двойное несчастье для Шугермана: рулить клубом берётся сын Мэррика — вредный и заносчивый. Новый управленец убеждает главного героя вернуться к роли скаута. Якобы ненадолго, с условием добрать необходимых игроков.

Шугерман едет в Испанию на просмотр одного из потенциальных новичков. Однако вместо стадиона оказывается на обычной площадке, где парни рубятся в уличный баскетбол. Там Стэнли замечает своего «единорога», парня, чей потенциал — НБА. Осталось лишь завести его в команду.

Трейлер «Прорваться в НБА»

Почему фильм понравится, если вы обожаете спортивные драмы

Вспомните любой классный фильм о спорте и разложите его на важные элементы: тяжелая судьба, преодоление себя, жёсткие тренировки. Все ингредиенты в «Прорваться в НБА» есть.

Большого удивления вы не испытаете, но исполнено всё не как очередной штамп. Тут как в хорошей игре: идеальная передача или бросок — это поставленная техника. Ожидаемо — и всё-таки трудно оторваться. Тем более весь баскетбол тут на уровне: роль Того-Самого-Парня исполнил Хуанчо Эрнангомес из «Юты Джаз». Перед началом съёмок он и массу чуть сбросил, чтобы затем показать прогресс. И неплохо показал себя в роли начинающего игрока.

В соответствии с каноном, все герои прописаны конкретно: есть плохие парни, а есть хорошие, наша команда — за которых мы болеем.

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Фото: Кадр из трейлера фильма «Прорваться в НБА»

Почему «Прорваться в НБА» понравится, если вы любите баскетбол

В отличие от многих легендарных представителей жанра (тот же «Тренер Картер»), в этом фильме множество связей с реальностью. Тут тебе и клубы НБА, и система драфта. Да и сам баскетбол на уровне. Может, снято не настолько эффектно, но впечатляет, когда все трёхочковые и слэм-данки исполняют сами актёры.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Прорваться в НБА»

Помимо Хуанчо Эрнангомеса, выдуманных баскетболистов играют Бобан Марьянович («Хьюстон Рокетс») и Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»). В роли самих себя: легендарный Джулиус «Доктор Джей» Ирвинг, Аллен Айверсон, Дирк Новицки, Шакил О’Нил и ещё несколько звёзд настоящего и прошлого.

Хотя когда видишь среди продюсеров Леброна Джеймса, уже не так удивляешься количеству профессионалов.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Прорваться в НБА»

Почему «Прорваться в НБА» понравится, даже если вы не любите спорт

Потому что Адам Сэндлер. Один из самых парадоксальных актёров Голливуда, он стабильно попадал в топ-10 по заработанным гонорарам и в рейтинги худших картин. Перемахнув за полтинник (Сэндлеру 55 лет), он, кажется, пришёл к осознанию, что его жанр — это драма. Стриминговые сервисы вроде Netflix позволяют Сэндлеру не соглашаться на второсортные комедии. Тут у него долгосрочный контракт на несколько проектов. Посмотрите недавний — «Неогранённые алмазы».

Персонаж Стэнли Шугермана — это Сэндлер из мира баскетбола. Нелюбимая работа, помноженная на чувство ответственности за своё дело, высосала все силы. И мужчине в возрасте нужно решиться на большой риск.

В чём-то персонаж Сэндлера похож на Теда Лассо, тоже не формат идеального тренера. Шугерман — просто человек, который ошибается, боится и искалечен прошлым. И всё-таки у него есть суперсила: Шугерман всем сердцем любит эту игру. Так что убеждает он не через силу и принуждение, а с помощью шуток и красивых мотивационных речей.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Прорваться в НБА»

Стэнли дополняет его супруга, роль которой исполнила Куин Латифа. И это тоже её персонаж, будто сняли продолжение другой картины с её участием «Просто Райт» (Just Wright, 2010).

Оригинальное название «Hustle», конечно, лучше отражает смыслы, которые заложили авторы. Это и суета, толкотня на площадке, и спешка, и поиск. В общем, фильм «Прорваться в НБА» не столько о большом желании играть конкретно в НБА, сколько о простых ценностях, описываемых заезженной и всё ещё рабочей фразой: «Никогда не сдавайся».

Где смотреть

Смотреть фильм «Прорваться в НБА» официально можно на Netflix, однако в России сервис не работает.

«Прорваться в НБА» (2022) — Hustle



Дата премьеры: 3 июня 2022 года (США)

Платформа: Netflix

Жанр: спорт, драма, комедия

Режиссёр: Джеремайя Сагар

В главных ролях: Адам Сэндлер, Куин Латифа, Хуанчо Хернангомес, Бен Фостер, Роберт Дювалл, Энтони Эдвардс

Время: 117 минут / 01:57