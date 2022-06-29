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История взаимоотношений двух звёзд НБА — Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга

«Никогда бы его не обидел». Леброн и Кайри отбросили размолвки и были готовы играть вместе
Арина Ершова
История взаимоотношений Леброна и Кайри Ирвинга
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Но перейти в «Лейкерс» Ирвингу не суждено. Пока.

История взаимоотношений Кайри и Леброна берёт своё начало в «Кливленде». 19-летний Ирвинг был выбран командой под первым номером на драфте через год после того, как Джеймс покинул «Кавальерс». Но спустя три года, в 2014-м, Король вернулся, и им наконец довелось поиграть вместе. И хотя на тот момент Ирвинг был лидером команды, Джеймс возвращался в клуб с двумя чемпионскими перстнями и двумя наградами MVP, полученными в «Майами». И всё внимание, само собой, было приковано к его персоне. «Кэвс» даже наняли его персонального тренера, секьюрити и ассистента, хотя ни Кайри, ни любой другой игрок о таких привилегиях не мог и мечтать.

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг играют друг против друга

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг играют друг против друга

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Как бы то ни было, возвращение Леброна стало ключевым фактором для «Кавальерс». Вместе с Ирвингом, Кевином Лавом и компанией они три раза подряд выходили в финал НБА и взяли заветный титул в 2016-м. Но в раздевалке было не всё так гладко. Кайри, несмотря на успехи «Кэвс», был недоволен своей ролью в команде, заметно изменившейся после прихода Джеймса. Как заявили тогда близкие источники, Леброн относился к нему как к ребёнку, за которым вынужден присматривать. Поэтому уставший от нахождения в тени звёздного одноклубника Кайри запросил обмен и летом 2017 года перешёл в «Бостон Селтикс».

Леброну о своём намерении покинуть команду Ирвинг не сообщал, а в прощальном ролике не сказал ни слова о звёздном одноклубнике. Джеймс во всей этой ситуации вроде как оставался джентельменом, если отбросить пару-тройку сообщений в социальных сетях. По его словам, обмена Кайри в «Бостон» он не хотел, а известием о переходе был шокирован.

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«Я задавался вопросом, мог ли я сделать что-то, чтобы он не запросил обмен. Дело в том, как закончился сезон? Или в том, что я вообще вернулся в «Кливленд»? Может быть, дело в смене тренера или генерального директора или… Не знаю, у меня в голове было столько разных мыслей.

Я старался сделать всё, что мог, чтобы помочь парню стать лучшим игроком, каким он может быть. Я старался дать ему всё, что мог. Единственное, что меня расстраивает — то, что он забрал всё это в Бостон. Это единственное, из-за чего я расстроен. В остальном — желаю парню крепкого здоровья. Он хотел сделать то, что будет лучшим для его карьеры», – сказал тогда Джеймс.

Леброн Джеймс пытается продавить Кайри Ирвинга

Леброн Джеймс пытается продавить Кайри Ирвинга

Фото: Mike Stobe/Getty Images

На протяжении года после ухода Ирвинга игроки обходились редким упоминанием друг друга в социальных сетях или интервью. А в начале 2019-го на Кайри накатило. Он позвонил бывшему товарищу по команде, чтобы извиниться за всё произошедшее в «Кливленде».

«Мне пришлось позвонить Брону и попросить прощения за то, что я хотел получить всё и сразу, когда был молодым игроком. Я хотел быть тем парнем, который привёл нас к чемпионству. Я хотел быть лидером. Но быть лучшим в мире и руководить своей командой – это ответственность, предназначенная для немногих людей», – признался он.

Джеймс этим поступком был приятно удивлён. Он отметил смелость бывшего напарника и заявил, что «всегда любил Кайри». Казалось, конфликт сошёл на нет и отношения между баскетболистами наладились. А спустя несколько месяцев после телефонного разговора они были замечены вместе в Лос-Анджелесе. Многие предполагали, что Король пытается переманить Ирвинга в «Лейкерс», но позже эти слухи были опровергнуты.

Леброн и Кайри забыли обиды и снова общаются как друзья

Леброн и Кайри забыли обиды и снова общаются как друзья

Фото: John McCoy/Getty Images

Однако в 2020-м Кайри ни с того ни с сего решил подлить масла в огонь угасающего конфликта. На подкасте с напарником по «Бруклину» Кевином Дюрантом его спросили, кто из них двоих стал бы атаковать кольцо на последних секундах. И тогда Ирвинг заявил, что Кей Ди является первым одноклубником, которому он мог бы доверить решающий бросок.

Леброн, само собой, не оставил это заявление без внимания.

«Всё время, что я был в Кливленде, я хотел, чтобы он стал MVP. Я беспокоился только о его успехе. Увы, не получилось. Просто не совпало. Однако мы смогли выиграть чемпионат, и это самая безумная вещь. Мы смогли выиграть чемпионат, хотя никогда не могли найти общий язык. Но я заботился только о его благополучии — как на площадке, так и вне её. И это высказывание немного меня задело».

С тех пор много воды утекло. И сейчас Ирвинг с Джеймсом вроде как находятся в дружеских отношениях.

«Шатаут Леброну. Я бы никогда его не обидел. Я уважаю его до чёртиков, и мы вместе прошли через наши битвы и как партнёры по команде, и как соперники. Что было, то прошло», – сказал Кайри в мае.

И отношения эти, кажется, настолько хорошие, что в это межсезонье Кайри собственнолично искал воссоединения с бывшим напарником. И Джеймс поддерживал эту идею – «Лейкерс» были чуть ли не единственной командой, заинтересованной в подписании Ирвинга. В обмен на него «озёрники» были готовы предложить даже другого звёздного товарища Леброна – Расселла Уэстбрука.

Однако поиграть с Королём как в старые добрые времена Кайри, увы, не суждено. Во всяком случае не в предстоящем сезоне. Он объявил, что останется в «Нетс» с Кевином Дюрантом, который мог запросить обмен в случае его ухода (несмотря на оставшиеся четыре сезона по контракту). Но пока речь идёт только о сезоне-2022/2023. У защитника есть возможность до 30 июня продлить контракт с «Нетс». Если этого не случится, следующим летом Ирвинг станет свободным агентом. И тогда уже можно и к Леброну.

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