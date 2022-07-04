«Самый глупый спортсмен в истории». Лидер «Хорнетс» получит тюремный срок вместо $ 173 млн

Минувший сезон стал для 24-летнего форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса лучшим в карьере. Он принял участие в 80 матчах, где в среднем набирал 20,2 очка, 7 подборов и 3,8 передачи. Ещё прошлой осенью клуб предлагал ему $ 60 млн на четыре года, но игрок отклонил предложение. А после нынешнего сезона Бриджес готовился поставить подпись под максимальным контрактом, который принёс бы ему $ 173 млн.

Однако 1 июля Бриджес стал неограниченно свободным агентом, не дождавшись от клуба максимального контракта, на который рассчитывал. «Хорнетс» сделали ему квалификационное предложение, но буквально через несколько часов игрок дал весомый повод его отозвать.

Майлз Бриджес Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Инцидент, который может поставить крест вообще на всей карьере Бриджеса, произошёл в Лос-Анджелесе 28 июня. В ходе ссоры со своей супругой, Мишель Джонсон, игрок применил силу и нанёс девушке многочисленные побои. К моменту приезда полицейских он уже покинул место происшествия, но на следующий день сам явился в участок. Там баскетболист был арестован, но вскоре выпущен под залог в размере $ 130 тыс. Спустя два дня ему были предъявлены официальные обвинения по делу о домашнем насилии.



В Калифорнии домашнее насилие является серьёзным преступлением. Если Бриджес будет признан виновным, ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до четырёх лет. Первое заседание по делу назначено на 20 июля.

Майлз Бриджес Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Ни представители игрока, ни его агент Рич Пол пока не дают комментариев. А вот пострадавшая поделилась всеми подробностями произошедшего в социальных сетях. Мишель опубликовала фотографии увечий, нанесённых ей Бриджесом, а также результаты медицинского осмотра.

«Мне обидно, что дошло до такого, но я больше не могу молчать. Я позволила кому-то разрушить мой дом, издеваться надо мной всеми возможными способами и травмировать наших детей на всю жизнь. Мне нечего доказывать миру, но я не позволю тому, кто мог сделать что-то настолько ужасное, не испытывать угрызений совести и выставлять меня той, кем я не являюсь. Я не позволю людям из его окружения заставить меня молчать и лгать, чтобы защитить этого человека», – написала девушка.

Помимо многочисленных синяков, на теле девушки также были обнаружены следы удушения. Врачи диагностировали у Мишель сотрясение мозга, закрытый перелом носовой кости, ушиб рёбер и растяжение мышц шеи.

Вдобавок ко всему, избиение произошло прямо на глазах у четырёхлетнего сына пары, Эйса. Джонсон опубликовала видео, на котором мальчик по видеозвонку рассказывает, как Бриджес душил супругу, предварительно выбросив её телефон в окно.

Кроме того, незадолго до этого кошмарного инцидента Бриджес уже успел навести шороху в интернете. Игрок опубликовал фото, на котором он употребляет некую субстанцию, при этом держа в руке самокрутку (предположительно) с марихуаной.

Вот как на всё произошедшее отреагировали баскетбольные фанаты в социальных сетях:

«Майлс Бриджес, наверное, самый глупый спортсмен в истории».

«Бриджес собирается подписать максимальный контракт с государственной тюрьмой».

«Избил женщину, она в больнице, а он сбежал с места преступления. Отвратительно».

Майлз Бриджес Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В «Хорнетс» обошлись коротким заявлением:

«Шарлотт Хорнетс» осведомлены о ситуации Майлза Бриджеса. Мы находимся в процессе сбора дополнительной информации. На данный момент мы не будем давать дальнейших комментариев».

При этом Бриджес – не единственный игрок «Шарлотт», которому грозит тюремное заключение. В мае его одноклубник, центровой Монтрез Харрелл, был задержан за хранение и транспортировку килограмма марихуаны. Его ждёт лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

Что ждёт Бриджеса, пока неизвестно. Слушанием, которое состоится 20 июля, следствие вряд ли ограничится. Но уже сейчас можно смело заявить, что никакого максимального контракта игрок не получит. А если учесть, что его репутация навсегда испорчена, а впереди маячит тюремный срок, можно предположить, что Майлз никогда больше не выйдет на площадку в НБА.