Побег из Бруклина. Пять вариантов обмена Кевина Дюранта

Сложные дни для генерального менеджера «Бруклин Нетс» Шона Маркса продолжаются. Хочется верить, что один из боссов нью-йоркской команды успел отдохнуть после поражения от «Бостона» в серии плей-офф и сейчас ворвался в межсезонье с новыми силами, которые ему, конечно, пригодятся.

Пока непонятно, догадывались ли в «Нетс», что их две главные звезды (прости, Бен Симмонс) разом захотят уйти. Но баскетбольные инсайдеры в один голос говорят, что Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант не обсуждали с офисом клуба своё будущее. Более того, они вообще уже несколько недель не выходили на связь, демонстративно дистанцировавшись от тех, кто платит им миллионы по контрактам.

Однако после требований об обмене пути друзей начинают постепенно расходиться. Пока есть вероятность, что оба начнут сезон в «Бруклине». Но это случится только при условии, что не состоится ни один из возможных обменов. Кстати, вероятность такого исхода велика. Клубы НБА, конечно, охотно звонят и выслушивают требования, предлагая взамен своих игроков, однако в «Бруклине» пока стараются выжать максимум из сложившейся ситуации.

Слухи отправляют Ирвинга в «Лейкерс». Поговаривают, что его отношения с Леброном уже давно восстановлены и переведены в режим очень дружеских. Ирвинг подливает масла в огонь слухов — на днях защитник приобрёл дорогой особняк в Лос-Анджелесе. Помнится, Леброн тоже покупал дом в Майами, а потом … ну вы помните эту историю.

Кевин Дюрант Фото: Andy Lyons/Getty Images

Куда сложнее дела с обменом Кевина Дюранта. В прошлом сезоне один из лучших баскетболистов мира доказал всем, что после разрыва ахилла можно восстановиться и выйти на прежний суперзвёздный уровень. Его контракт будет действовать ещё 4 года, за которые Дюрант получит почти $ 200 млн. И при таком раскладе «Нетс» точно не будут торопиться. Если верить слухам, которые не редко запускают сами команды, чёрно-белые желают взамен не только пару молодых звёзд, но и огромное количество драфт-пиков. Удивительно, но все свои пики «Нетс» отдали за Джеймса Хардена. Бумеранг возвращается.

Конечно, абсолютно каждый клуб заинтересован в подписании Кевина Дюранта. Никто из генеральных менеджеров не скажет, что этот вариант ему не интересен. Но есть пять клубов, шансы которых оцениваются выше остальных.

Кевин Дюрант Фото: Sarah Stier/Getty Images

5-е место — «Атланта Хоукс»

«Ястребы» уже провернули обмен в межсезонье и получили 25-летнего Деджонте Мюррея из «Сан-Антонио Спёрс». Руководство «Хоукс» не скрывает, что готово идти до конца, лишь бы их главная звезда — Трей Янг — была окружена сильнейшими игроками и не думала о переходе. Естественно, потенциальный переход Дюранта может стать мощным усилением позиций в борьбе в плей-офф.

Как провернуть обмен? Есть вариант, при котором Дюрант будет торговаться вместе с Джо Харрисом, а в обратном направлении могут отправиться Коллинз, Капела, Богданович и драфт-пики.

Два молодых защитника вместе с опытным звёздным игроком — на бумаге отличный сплав опыта и взрывной скорости. Стоит только переживать за эмоциональное состояние Янга, если такой обмен произойдёт. Почему? Трей с детства фанатеет от Кевина, и в его личном архиве даже есть такое фото. Не будет ли слишком много эмоций?

Трей Янг и Кевин Дюрант Фото: Личный архив Трея Янга

4-е место — «Бостон Селтикс»

Нет сомнений, что офис «кельтов» несколько раз в день звонит своим коллегам в Бруклин. Когда-то эти две команды устраивали сделку с престарелыми Полом Пирсом и Кевином Гарнеттом, но сейчас речь идёт о настоящем обмене. Все понимают, что за Дюранта точно нужно будет отдавать кого-то из пары Джейлен Браун — Джейсон Тейтум. Скорее всего, выбор падёт на первого. В итоге Джейлен может получить команду, где сможет прогрессировать и получить статус первой звезды, а «Селтикс» наконец получат универсального бойца самого высокого уровня, которого им так не хватало в нынешнем финале. Конечно, к Брауну нужно будет добавить Уильямса, Тайса и пики. Но, по всей видимости, в Бостоне готовы на такие траты.

Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум могут стать партнёрами Фото: Elsa/Getty Images

3-е место — «Торонто Рэпторс»

«Рэпторз» изначально называли скрытыми лидерами в борьбе за Дюранта. Президент по баскетбольным операциям клуба Масаи Уджири избрал особую тактику. Он затаил дыхание и не разбрасывался громкими словами в СМИ. Уджири уже забирал к себе Кавая Леонарда, который помог клубу выиграть первый титул в истории.

«Торонто» точно обладает ресурсами для того, чтобы заинтересовать «Бруклин» в потенциальном обмене. Причём вариантов может быть несколько: Ануноби, Сиакам, Барнс, Трент, драфт-пики — выбирай!

Главный вопрос в другом — захочет ли Дюрант отправлять свои таланты в Канаду?

2-е место — «Финикс Санз» / «Майами Хит»

Эти две команды с первых минут назывались самим игроком приоритетными. Что мгновенно вызвало бурю негодования и хейта со стороны болельщиков, считающих, что переходить в лучшие команды регулярного чемпионата это не очень-то по-мужски.

Ресурсы на обмен у обеих команд есть. Но если прижимистый «Финикс» пока даже не может решить что делать с контрактом своего лучшего центрового Деандре Эйтона, то в Майами давно знают, что нужно звёздам самого высокого уровня.

Кевин Дюрант Фото: Al Bello/Getty Images

«Финикс» изначально выглядел чуть ли не идеальным кандидатом. Клуб вроде не горит желанием продлевать на максимальный контракт Эйтона, но и подписать того и сразу обменять вряд ли получится. Всё дело в сложнейших финансовых правилах НБА, по которым при таком раскладе будет учитываться лишь половина зарплаты Деандре Эйтона. А это значит, что добавлять к Эйтону нужно будет ещё 2-3 игроков, что сильно ослабит состав.

«Хит» могли бы построить своё предложение вокруг Бэма Адебайо, но в команде может быть всего один молодой игрок на максимальном контракте. А в «Нетс» всё ещё есть Бен Симмонс. Другое дело, что его тоже можно обменять.

1-е место — «Голден Стэйт Уорриорз»

Действующий чемпион уже имел отношения с Дюрантом, и они привели к двум чемпионским титулам и непонятному бегству Кевина от Стефа Карри и Ко. Поговаривают, что лидеры «воинов» уже встречались лично с Дюрантом и звали в команду снова. Из активов они могут отдать Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. Уиггинс, как и Адебайо, не может прийти в «Нетс» по причине наличия Симмонса. Но если Дюрант действительно снова будет рядом с Клэем Томпсоном, Стефом Карри, Дрэймондом Грином — это вероятно станет грозным оружием и поможет получить ещё несколько перстней.