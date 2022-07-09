Леброн выбивает миллионы для друзей. Джордан и Брайант никогда бы так не поступили

Леброн Джеймс – одна из важнейших фигур в современной НБА. Не только потому, что он выдающийся игрок, выигравший четыре чемпионских титула и установивший немыслимое количество рекордов. Его влияние выходит далеко за пределы баскетбольной площадки. И если бы не он, многие впечатляющие баскетбольные карьеры попросту могли бы не сложиться. Рассказываем, как Джеймс помогает своим друзьям найти место под солнцем.

Андерсон Варежао

Андерсон Варежао Фото: Elsa/Getty Images

Бразильский бигмен был выбран «Орландо Мэджик» под 30-м номером на драфте-2004 и сразу обменян в «Кливленд», где на тот момент уже год как играл Леброн Джеймс. Между ними сразу сложились дружеские отношения, и, по словам самого Варежао, Брон очень помог ему на старте его карьеры в НБА.



«Он очень помог мне с тех пор, как я пришёл в «Кливленд». Он очень хороший человек и хорошо меня принял. Это очень важно для меня.



Леброн делает своих партнёров по команде лучше, потому что уделяет им много внимания во время игры. Иногда его опекают два, три игрока. Но он видит, что происходит на площадке, и делает невероятные передачи. Он делает своих товарищей по команде лучше с каждым сезоном», – сказал Варежао.



Одного из любимых одноклубников Джеймса «Кливленд» старался удержать любой ценой. В 2007 году Варежао должен быть стать свободным агентом. В «Кавальерс» ему сделали квалификационное предложение на $ 1,2 млн, а вот в «Шарлотт» выкатили контракт на два года и $ 11 млн. «Кливленду» не оставалось ничего, кроме как дать бразильцу ещё больше – $ 17 млн на три. Болельщики были в ярости. Во-первых, игроку значительно переплатили. Во-вторых, незадолго до продления центровой заявил, что больше не хочет играть за «Кливленд». В общем, в первом матче после заключения сделки все, включая самого Варежао, ждали свиста с трибун. Но в ситуацию вмешался Леброн Джеймс. Он попросил тренера Майка Брауна выйти на игру со скамейки одновременно с Андерсоном, чтобы бразильца не освистали. И это сработало! Вот такой дружеский жест от Леброна, для которого тот матч стал единственным в НБА, где он появился на паркете не с первых минут.



Их дружбу с Варежао не разрушил даже затянувшийся на четыре года отъезд Джеймса в «Майами». Когда он вернулся в команду в 2014-м, Варежао оставался единственным игроком «Кливленда», кто выступал с Джеймсом до его перехода в «Хит».



По сути, Андерсон «пережил» чистку состава «Кавальерс» именно благодаря тёплым отношениям с Броном. В «Кливленде» предполагали, что, если Король вдруг захочет вернуться, присутствие бразильца поможет склонить его к такому решению. И когда это наконец произошло, Варежао получил свой бонус за лояльность – контракт на три года и $ 30 млн. Это при том, что игровое время 32-летнего центрового заметно сократилось из-за травм. Но чего только не сделаешь ради улыбки на лице Леброна Джеймса.



Правда, у этой истории печальный конец. За несколько месяцев до того, как «Кэвс» взяли чемпионский титул, Варежао был обменян в «Портленд», откуда его сразу же отчислили. Зато спустя четыре дня для бразильца нашлось местечко в «Голден Стэйт». Да-да, в заветном финале НБА Леброн и Андерсон играли дру против друга. Но «Уорриорз» потерпели поражение, и Варежао так никогда и не стал чемпионом НБА. Он мог получить перстень от «Кливленда», где начинал сезон-2015/2016, но решил отказаться.

Дэниел Гибсон

Дэниел Гибсон и Леброн Джеймс Фото: Nick Laham/Getty Images

Дэниел Гибсон был выбран «Кливлендом» под 42-м номером на драфте-2006. Защитник быстро закрепился в составе команды и спустя два года получил свой первый (и, увы, последний) большой контракт: $ 21 млн на пять лет. Казалось бы, при чём здесь Леброн Джеймс? Вот как это объясняет сам Гибсон:



«Когда я только пришёл в «Кавальерс», Леброн сделал мой переход таким лёгким. Он был одним из первых, кто связался со мной и сказал мне: «Я сказал руководству, что хочу видеть тебя в этой команде. Я видел тебя в колледже и знаю, что ты можешь многое привнести. Мы немного поработаем этим летом, и я буду рядом с тобой на каждом шагу». Придя в лигу, я знал, кто такой Леброн, потому что он был всего на год старше меня. Но сам факт того, что он сделал это, меня впечатлил.



Он сразу взял меня под своё крыло, приглашал меня повсюду, делал всё более комфортным. Он просто хотел, чтобы я стал частью той атмосферы, которую он привнёс, и понял, что нужно для победы в этой лиге. Он всегда хотел, чтобы я испытал всё на собственном опыте, поэтому я сразу же узнал, как работать в НБА.



Когда я получил свой первый крупный контракт, я сказал ему, что без него этого бы не случилось. Я талантливый шутер, хороший баскетболист. Но то, как он заботился обо мне, когда я пришёл в лигу, помогло мне сделать карьеру».



Но карьера Гибсона получилась весьма непродолжительной. В 2013 году игрок ушёл из баскетбола из-за преследовавшей его травмы голеностопа и проблем в личной жизни, ставших причиной серьёзных психологических проблем у игрока. И тут Леброн уже не помощник. 36-летний Гибсон мог бы всё ещё играть в НБА, но сейчас окончательно пропал с радаров.

Джеймс Джонс

В «Майами» Леброн, само собой, продолжил заводить друзей, и самым близким из них на тот момент был Джеймс Джонс – ныне генеральный менеджер «Финикса». В «Хит» они выиграли два чемпионских титула, и когда пришло время возвращаться в «Кливленд», Джеймс предложил товарищу перейти туда вместе с ним. И Джонс, уроженец Майами, согласился покинуть родной город. Это несмотря на то, что он, как тогда казалось, уже приближался к завершению своей карьеры. Форварду на тот момент было 34 года, и за два заключительных сезона в «Майами» он принял участие всего в 58 матчах – на одну игру больше, чем он в итоге провёл в дебютном сезоне за «Кливленд».



«Я сказал Джею, что, пока я играю, он будет рядом. Ему нельзя прекращать играть в баскетбол. Я собираюсь убедиться, что у меня есть для него место в составе. Я люблю его. Он самый лучший партнёр по команде, который у меня когда-либо был. Он мой самый любимый баскетболист», – сказал Леброн в 2015-м.



В «Кливленде» Джонс и Леброн взяли третье совместное чемпионство. У новичка команды сложились тёплые отношения и с другими одноклубниками: и с давним товарищем Брона Джей Ар Смитом, и с Кайри Ирвингом, и в особенности с Кевином Лавом. В общем, Король подарил ему три потрясающих года в «Кливленде», после которых Джонс со спокойной душой завершил игровую карьеру.



«Леброн знает, что я в вечном долгу перед ним. Поскольку он многое сделал для меня, единственное, чего я хочу, это чтобы он стал величайшим игроком в истории. И не только великим баскетболистом, но и великим человеком, отцом, мужем, личностью, иконой. Вот почему между нами такая особенная связь. Я сказал ему, что моя цель – выигрывать чемпионаты и помогать ему строить своё наследие, чтобы он стал иконой. Когда люди будут думать о величайшем спортсмене, когда-либо игравшем в баскетбол, и об одном из величайших атлетов, повлиявших на спорт или на весь мир, я хочу, чтобы это был он. И никто другой», – сказал Джонс.

Тристан Томпсон

Томпсон присоединился к «Кливленду» через год после отъезда Леброна. Но когда Джеймс вернулся в команду, между ними сложились тёплые дружеские отношения. Помимо прочего, игроки были (и по сей день остаются) клиентами одного агента – Рича Пола. И в 2015 году, когда его контракт с «Кэвс» подходил к концу, Брон ну очень хотел, чтобы Тристан остался в команде.

«Сейчас наша цель номер один – переподписать Тристана. Он огромная часть нашей команды. В краткосрочной и долгосрочной перспективе он делает нашу команду более опасной. Всё должно быть улажено с его стороны и со стороны «Кэвс», но нам нужно, чтобы он остался», – сказал тогда Джеймс.



Сам Томпсон и его агент рассчитывали выбить из «Кливленда» максимальный контракт. Не сказать, что Тристан вообще не приносил пользы команде, но и игроком уровня максималки он явно не был. В итоге «Кавальерс» согласились на $ 82 млн на пять лет, что тоже многовато, есть учесть, как центровой проведёт эти пять сезонов.



Сам Томпсон после подписания контракта заявил, что эти деньги он заслужил и Джеймс здесь вообще ни при чём. Но фактор Леброна (и Рича Пола) не стоит недооценивать. Желание угодить лидеру команды наверняка имело место.



Можно привести много других примеров. И Джей Ар Смит, и Энтони Дэвис, и Кармело Энтони… В общем, Леброн всегда помогает своим товарищам как в карьерном, так и в материальном плане. Нечасто подобное можно услышать о легендарных игроках НБА. Ни Майкл Джордан, ни Коби Брайант, ни Шакил О’Нил или кто-либо ещё не заботились о своих друзьях так, как это делает Леброн. Разве что за пределами площадки. Но Джеймс, как известно, во всех своих командах роль играет гораздо большую, даже чем роль первой суперзвезды. И в лиге есть не один баскетболист, который должен сказать ему спасибо.