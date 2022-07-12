«Прыгаю как Зайон». Дончич смеётся над своей формой, но в сборной он очень хорош

Минувший сезон завершился для «Далласа» поражением от «Голден Стэйт» в финале Западной конференции. С того момента прошло примерно полтора месяца, а звезда «Маверикс» Лука Дончич уже вернулся на площадку. Словенец успел поиграть за национальную сборную и встретиться с Зайоном Уильямсоном во Франции. Вот как один из лучших игроков НБА проводит лето.

В конце июня Дончич прибыл в расположение сборной Словении, чтобы принять участие в матчах отборочного турнира на чемпионат мира – 2023. Первым соперником словенцев стала сборная Хорватии. Лука и Горан Драгич, на днях перешедший в «Чикаго», на двоих набрали 40 очков и принесли своей команде уверенную победу – 97:69. На счету 23-летнего защитника «Далласа» 21 очко, 8 подборов и 10 передач.

Лука Дончич в сборной Словении Фото: FIBA.basketball

Встреча прошла в словенской столице – Любляне. И местные болельщики встретили звезду НБА должным образом.

«Потрясающая атмосфера. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и они были великолепны. Весь зал постоянно болел, это было потрясающе. Но мы действительно должны были быть готовы к Хорватии. У них есть отличные игроки, и это была тяжёлая игра. Мы сделали свою работу», – поделился эмоциями Дончич.

Заключительная игра первого группового этапа со Швецией выдалась чуть более напряжённой, но словенцы вырвали победу в концовке – 84:81. Дончич ожидаемо стал героем матча, набрав 31 очко, 10 подборов и 6 передач за 31 минуту.

Лука Дончич Фото: FIBA.basketball

Перед началом встречи Лука встретился с Дирком Новицки. Он приехал на игру в Стокгольм вместе со своей женой, шведкой Джессикой Ульссон. Словенец тепло поприветствовал легенду «Далласа» и его семью в подтрибунном помещении, после чего Новицки отправился смотреть баскетбол из вип-зоны.

В ходе матча между ними, кстати, произошёл забавный эпизод. Дирк в шутку поддержал скандирование шведских болельщиков, которые заряжали «overrated» («переоценённый») в адрес Дончича, когда тот исполнял штрафные броски. Легенда «Далласа» не мог сдержать смех, закрывая лицо руками. Лука же в очередной раз подтвердил, что у него всё в порядке с самоиронией, и тоже не смог сдержать улыбку.

Победа над Швецией помогла словенцам выйти на второе место в группе. Всего в шести матчах национальная команда Дончича одержала четыре победы, что позволило им отобраться во вторую групповую стадию. Матчи предстоящего этапа состоятся в конце августа, и Лука примет в них участие перед тем, как вместе со сборной отправиться на Евробаскет.

Лука Дончич Фото: FIBA.basketball

Но на квалификации чемпионата мира европейское турне Дончича не закончилось. Спустя несколько дней он отправился в Париж, где посетил популярный стритбольный турнир Quai 54. Вместе со словенцем там присутствовал и Зайон Уильямсон. Они оба являются представителями бренда Air Jordan, который выступает в качестве партнёра Quai 54.

Зайон Уильямсон Фото: quai54.com

Лука, кстати, появился на мероприятии в своих новых именных кроссовках – Jordan Luka 1. Он впервые вышел в них на площадку в ходе плей-офф НБА, а 1 июля модель поступила в продажу в магазинах.

Сам словенец участия в турнире не принимал, зато помог Тайлеру Карри выиграть данк-контест. 201-сантиметровый Дончич держал мяч, а Карри оформил данк через него, за что и получил главный приз.

Лука Дончич Фото: quai54.com

Затем Лука и Зайон пообщались с болельщиками и организаторами турнира. Но когда они находятся в одном помещении, речь о лишнем весе попросту не может не зайти. В этот раз тему затронул сам Дончич. На вопрос о том, что бы он позаимствовал в игре Уильямсона, словенец ответил: «Я прыгаю так же, как он, поэтому точно не выбрал бы прыжок».

Вот и в интернете болельщики обратили внимание именно на то, в какой физической форме находятся оба игрока. О втором подбородке и щёчках Луки заговорили ещё тогда, когда он появился в расположении национальной сборной. Да и к Уильямсону, недавно получившему максимальный контракт на пять лет и $ 193 млн, в этом плане есть вопросы. Даже несмотря на то, что на днях он хвастался фотографиями из тренажёрки.

Но, в отличие от Зайона, Дончича болельщики хотя бы увидели в действии. На паркете Лука, конечно, не выглядел воздушным, но до начала сезона у него остаётся достаточно времени на подготовку. В этом году ему уже удалось сбросить примерно 7 кг к началу второй половины сезона, что, безусловно, принесло свои плоды. Посмотрим, в какой форме он подойдёт к началу чемпионата.