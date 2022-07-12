Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Звезда клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич побеждает вместе со сборной Словении и открывает турниры по стритболу

«Прыгаю как Зайон». Дончич смеётся над своей формой, но в сборной он очень хорош
Арина Ершова
Звезда клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич
Комментарии
Звезда «Далласа» не скучает без НБА.

Минувший сезон завершился для «Далласа» поражением от «Голден Стэйт» в финале Западной конференции. С того момента прошло примерно полтора месяца, а звезда «Маверикс» Лука Дончич уже вернулся на площадку. Словенец успел поиграть за национальную сборную и встретиться с Зайоном Уильямсоном во Франции. Вот как один из лучших игроков НБА проводит лето.

«Париж, мы идём!» Леброн против Дончича в финале Лиги чемпионов «Париж, мы идём!» Леброн против Дончича в финале Лиги чемпионов
Балканские толстяки. Дончича и Йокича критикуют за лишний вес, но они борются за титул MVP Балканские толстяки. Дончича и Йокича критикуют за лишний вес, но они борются за титул MVP

В конце июня Дончич прибыл в расположение сборной Словении, чтобы принять участие в матчах отборочного турнира на чемпионат мира – 2023. Первым соперником словенцев стала сборная Хорватии. Лука и Горан Драгич, на днях перешедший в «Чикаго», на двоих набрали 40 очков и принесли своей команде уверенную победу – 97:69. На счету 23-летнего защитника «Далласа» 21 очко, 8 подборов и 10 передач.

Лука Дончич в сборной Словении

Лука Дончич в сборной Словении

Фото: FIBA.basketball

Встреча прошла в словенской столице – Любляне. И местные болельщики встретили звезду НБА должным образом.

«Потрясающая атмосфера. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и они были великолепны. Весь зал постоянно болел, это было потрясающе. Но мы действительно должны были быть готовы к Хорватии. У них есть отличные игроки, и это была тяжёлая игра. Мы сделали свою работу», – поделился эмоциями Дончич.

Заключительная игра первого группового этапа со Швецией выдалась чуть более напряжённой, но словенцы вырвали победу в концовке – 84:81. Дончич ожидаемо стал героем матча, набрав 31 очко, 10 подборов и 6 передач за 31 минуту.

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: FIBA.basketball

Перед началом встречи Лука встретился с Дирком Новицки. Он приехал на игру в Стокгольм вместе со своей женой, шведкой Джессикой Ульссон. Словенец тепло поприветствовал легенду «Далласа» и его семью в подтрибунном помещении, после чего Новицки отправился смотреть баскетбол из вип-зоны.

В ходе матча между ними, кстати, произошёл забавный эпизод. Дирк в шутку поддержал скандирование шведских болельщиков, которые заряжали «overrated» («переоценённый») в адрес Дончича, когда тот исполнял штрафные броски. Легенда «Далласа» не мог сдержать смех, закрывая лицо руками. Лука же в очередной раз подтвердил, что у него всё в порядке с самоиронией, и тоже не смог сдержать улыбку.

Победа над Швецией помогла словенцам выйти на второе место в группе. Всего в шести матчах национальная команда Дончича одержала четыре победы, что позволило им отобраться во вторую групповую стадию. Матчи предстоящего этапа состоятся в конце августа, и Лука примет в них участие перед тем, как вместе со сборной отправиться на Евробаскет.

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: FIBA.basketball

Но на квалификации чемпионата мира европейское турне Дончича не закончилось. Спустя несколько дней он отправился в Париж, где посетил популярный стритбольный турнир Quai 54. Вместе со словенцем там присутствовал и Зайон Уильямсон. Они оба являются представителями бренда Air Jordan, который выступает в качестве партнёра Quai 54.

«Попросит обмена через пару лет». Зайону дали гигантский контракт после фото из тренажёрки «Попросит обмена через пару лет». Зайону дали гигантский контракт после фото из тренажёрки
Зайон Уильямсон

Зайон Уильямсон

Фото: quai54.com

Лука, кстати, появился на мероприятии в своих новых именных кроссовках – Jordan Luka 1. Он впервые вышел в них на площадку в ходе плей-офф НБА, а 1 июля модель поступила в продажу в магазинах.

Сам словенец участия в турнире не принимал, зато помог Тайлеру Карри выиграть данк-контест. 201-сантиметровый Дончич держал мяч, а Карри оформил данк через него, за что и получил главный приз.

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: quai54.com

Затем Лука и Зайон пообщались с болельщиками и организаторами турнира. Но когда они находятся в одном помещении, речь о лишнем весе попросту не может не зайти. В этот раз тему затронул сам Дончич. На вопрос о том, что бы он позаимствовал в игре Уильямсона, словенец ответил: «Я прыгаю так же, как он, поэтому точно не выбрал бы прыжок».

Тренер «Далласа» играла в России и не закончила карьеру. Она помогает Дончичу побеждать Тренер «Далласа» играла в России и не закончила карьеру. Она помогает Дончичу побеждать

Вот и в интернете болельщики обратили внимание именно на то, в какой физической форме находятся оба игрока. О втором подбородке и щёчках Луки заговорили ещё тогда, когда он появился в расположении национальной сборной. Да и к Уильямсону, недавно получившему максимальный контракт на пять лет и $ 193 млн, в этом плане есть вопросы. Даже несмотря на то, что на днях он хвастался фотографиями из тренажёрки.

Но, в отличие от Зайона, Дончича болельщики хотя бы увидели в действии. На паркете Лука, конечно, не выглядел воздушным, но до начала сезона у него остаётся достаточно времени на подготовку. В этом году ему уже удалось сбросить примерно 7 кг к началу второй половины сезона, что, безусловно, принесло свои плоды. Посмотрим, в какой форме он подойдёт к началу чемпионата.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022