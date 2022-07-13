Дерзкая канадка в 16 забила сверху в игре! Такое удавалось только великим баскетболисткам

Юношеский чемпионат мира U17 среди девушек – далеко не самое популярное событие в мире баскетбола. Мало кто вообще знает, что прямо сейчас турнир проходит в венгерском Дебрецене. Но даже на молодёжных соревнованиях случаются моменты, достойные хайлайтов.

Так, 16-летняя баскетболистка сборной Канады Тоби Ли Фурнье оформила данк в матче группового этапа с Южной Кореей. Фурнье сделала перехват и в быстром отрыве вколотила мяч в кольцо двумя руками.

Права на видео принадлежат FIBA Basketball. Видео доступно на YouTube-канале FIBA.

Помимо этого, Тоби стала лучшим игроком того матча, записав на свой счёт 32 очка, 17 подборов, 5 передач и 3 перехвата за 26 минут игрового времени.



На групповой стадии сборная Канады провела три встречи – с Испанией (57:60), Южной Кореей (92:58) и Египтом (67:44). По итогам этапа команда заняла второе место в группе и сыграет со сборной Новой Зеландии в 1/8 финала.

Тоби Ли Фурнье Фото: fiba.basketball

Фурнье играет на позиции форварда, и её рост составляет 188 см. В юношеской сборной Канады она является одной из самых высоких спортсменок. Что касается выступлений на клубном уровне, Тоби проживает в Торонто и играет за команду старшей школы «Крествуд Препаратори».

В студенческую лигу Фурнье перейдёт через два года. Спортсменка ещё не договорилась ни с одним из университетов, но уже получила оценку в 97 баллов от ESPN и занимает 15-е место в рейтинге лучших проспектов класса-2024. При этом, помимо неё, в топ-60 присутствует всего одна спортсменка из Канады. То есть на данный момент Тоби является лучшей представительницей своего класса во всей стране. Достойно!

Тоби Ли Фурнье Фото: Из личного архива Тоби Ли Фурнье

Фурнье уже не раз исполняла данки, выступая на юношеском уровне, а в апреле стала победительницей канадского данк-контеста. Она разделила трофей с 18-летним гвинейским баскетболистом.



При этом свой первый «чистый» данк девушка исполнила ещё в октябре 2019-го – видео можно найти на её странице в социальных сетях. На тот момент ей едва исполнилось 14 лет.

Для женского баскетбола это настоящий феномен. Ведь даже в истории женской НБА было всего семь игроков, которым удалось оформить данк: Лиза Лесли, Мишель Сноу, Кэндис Паркер, Сильвия Фаулз, Бриттни Грайнер, Джонквел Джонс и Лиз Кэмбидж. Россиянка Мария Степанова тоже забивала сверху, но делала это в домашнем чемпионате.

Тоби Ли Фурнье Фото: fiba.basketball

Абсолютным рекордсменом остаётся Грайнер – ей удалось покорить 10-футовое кольцо 23 раза в карьере. А во время выступления в старшей школе она оформила аж 52 данка в 32 играх, установив рекорд по их количеству в одном матче – семь. Даже в своём дебютном матче в ЖНБА, который состоялся в далёком 2013 году, она оформила два данка. Однако рост Бриттни составляет 206 см, что почти на восемь сантиметров больше, чем средний рост игрока мужской НБА.

Если через несколько лет Фурнье окажется в ЖНБА, она может стать первой канадской спортсменкой, которой удалось оформить данк в лиге. Для этого у неё, безусловно, есть потенциал. К тому же Тоби ещё может подрасти на несколько сантиметров. Не стоит забывать, что ей всего 16 лет. Остаётся надеяться, что с годами уникальной спортсменке удастся сохранить форму.

fiba.basketball Фото: Тоби Ли Фурнье

Сейчас девушка сфокусирована на выступлениях за сборную. Это, конечно, не команда США, и многочисленными трофеями на международной арене их соседи из Канады похвастаться не могут. Но кто знает, как себя проявит новое поколение, которое совсем скоро придёт в канадскую сборную.