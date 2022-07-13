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Женский чемпионат мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет подарил миру новую звезду

Дерзкая канадка в 16 забила сверху в игре! Такое удавалось только великим баскетболисткам
Арина Ершова
Тоби Фурнье – будущая звезда мирового баскетбола
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Тоби Фурнье – будущая звезда мирового баскетбола.

Юношеский чемпионат мира U17 среди девушек – далеко не самое популярное событие в мире баскетбола. Мало кто вообще знает, что прямо сейчас турнир проходит в венгерском Дебрецене. Но даже на молодёжных соревнованиях случаются моменты, достойные хайлайтов.

Так, 16-летняя баскетболистка сборной Канады Тоби Ли Фурнье оформила данк в матче группового этапа с Южной Кореей. Фурнье сделала перехват и в быстром отрыве вколотила мяч в кольцо двумя руками.

Права на видео принадлежат FIBA Basketball. Видео доступно на YouTube-канале FIBA.

Помимо этого, Тоби стала лучшим игроком того матча, записав на свой счёт 32 очка, 17 подборов, 5 передач и 3 перехвата за 26 минут игрового времени.

На групповой стадии сборная Канады провела три встречи – с Испанией (57:60), Южной Кореей (92:58) и Египтом (67:44). По итогам этапа команда заняла второе место в группе и сыграет со сборной Новой Зеландии в 1/8 финала.

Тоби Ли Фурнье

Тоби Ли Фурнье

Фото: fiba.basketball

Фурнье играет на позиции форварда, и её рост составляет 188 см. В юношеской сборной Канады она является одной из самых высоких спортсменок. Что касается выступлений на клубном уровне, Тоби проживает в Торонто и играет за команду старшей школы «Крествуд Препаратори».

В студенческую лигу Фурнье перейдёт через два года. Спортсменка ещё не договорилась ни с одним из университетов, но уже получила оценку в 97 баллов от ESPN и занимает 15-е место в рейтинге лучших проспектов класса-2024. При этом, помимо неё, в топ-60 присутствует всего одна спортсменка из Канады. То есть на данный момент Тоби является лучшей представительницей своего класса во всей стране. Достойно!

Тоби Ли Фурнье

Тоби Ли Фурнье

Фото: Из личного архива Тоби Ли Фурнье

Фурнье уже не раз исполняла данки, выступая на юношеском уровне, а в апреле стала победительницей канадского данк-контеста. Она разделила трофей с 18-летним гвинейским баскетболистом.

При этом свой первый «чистый» данк девушка исполнила ещё в октябре 2019-го – видео можно найти на её странице в социальных сетях. На тот момент ей едва исполнилось 14 лет.

Для женского баскетбола это настоящий феномен. Ведь даже в истории женской НБА было всего семь игроков, которым удалось оформить данк: Лиза Лесли, Мишель Сноу, Кэндис Паркер, Сильвия Фаулз, Бриттни Грайнер, Джонквел Джонс и Лиз Кэмбидж. Россиянка Мария Степанова тоже забивала сверху, но делала это в домашнем чемпионате.

Тоби Ли Фурнье

Тоби Ли Фурнье

Фото: fiba.basketball

Абсолютным рекордсменом остаётся Грайнер – ей удалось покорить 10-футовое кольцо 23 раза в карьере. А во время выступления в старшей школе она оформила аж 52 данка в 32 играх, установив рекорд по их количеству в одном матче – семь. Даже в своём дебютном матче в ЖНБА, который состоялся в далёком 2013 году, она оформила два данка. Однако рост Бриттни составляет 206 см, что почти на восемь сантиметров больше, чем средний рост игрока мужской НБА.

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Если через несколько лет Фурнье окажется в ЖНБА, она может стать первой канадской спортсменкой, которой удалось оформить данк в лиге. Для этого у неё, безусловно, есть потенциал. К тому же Тоби ещё может подрасти на несколько сантиметров. Не стоит забывать, что ей всего 16 лет. Остаётся надеяться, что с годами уникальной спортсменке удастся сохранить форму.

fiba.basketball

fiba.basketball

Фото: Тоби Ли Фурнье

Сейчас девушка сфокусирована на выступлениях за сборную. Это, конечно, не команда США, и многочисленными трофеями на международной арене их соседи из Канады похвастаться не могут. Но кто знает, как себя проявит новое поколение, которое совсем скоро придёт в канадскую сборную.

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