Пухляша весом 127 кг не взяли на драфте. Но как же быстро в НБА поняли ошибку

Летняя лига НБА в самом разгаре: клубы присматриваются к перспективным новичкам, а лучшие игроки драфта-2022 получают свой первый серьёзный опыт. Но с ними соревнуются и те, кому не довелось войти в число 60 счастливчиков, выбранных командами напрямую. Среди них – 19-летний Кеннет Лофтон-младший, который этим летом подписал двусторонний контракт с «Мемфис Гриззлис» и уже успел показать себя.

На студенческом уровне Джуниор выступал за команду университета Луизиана Тек. В NCAA он отыграл 65 матчей за два года, в среднем набирая 14,3 очка, делая 9 подборов и отдавая 2,1 передачи за 25 минут на площадке. В своём дебютном сезоне он был признан лучшим новичком лиги, а по итогам минувшего розыгрыша вошёл в первую символическую сборную.

Кеннет Лофтон Фото: FIBA.basketball

Помимо прочего, он уже успел стать чемпионом мира в составе сборной США U19. На турнире, состоявшемся летом 2021 года в Риге, американская команда провела семь матчей, в которых Кеннет в среднем набирал 13,1 очка, делал 5,3 подбора и отдавал 0,9 передачи.



В мае этого года Лофтон-младший подтвердил, что выставит свою кандидатуру на драфт, несмотря на большой интерес со стороны студенческих команд. По слухам, с Кеннетом связывались как минимум 15 клубов из NCAA. Но игрок был решительно настроен на НБА. Он также принял участие в тренировочном лагере для проспектов, где неплохо себя показал – в двух матчах Лофтон набрал 12+9+4 и 14+6+3 соответственно.

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Однако в итоге Джуниор, занимавший в рейтинге проспектов ESPN 66-е место, остался незадрафтованным. Зато получил второй шанс от «Мемфиса» – в конце июня он подписал двусторонний контракт с командой и принял участие в Летней лиге. Там Джуниор уже провёл три матча, в которых в среднем набирал 11 очков, делал 7,3 подбора и отдавал 1,7 передачи за 19 минут игрового времени.



«Я благодарю бога за эту возможность. Те минуты, которые мне удастся провести на паркете, я проведу с пользой. Я хочу выходить на площадку и играть в баскетбол, играть в хороший баскетбол со своими товарищами по команде», – прокомментировал Лофтон.

При этом Кеннет – игрок достаточно своеобразный. И первое, что бросается в глаза – это его габариты. При росте в 201 см его вес составляет аж 127 кг, а доля жира в организме – 15,2%. В интернете его называют то «вторым Зайоном», то «новым Заком Рэндольфом», а то и «сыном Шака и Кайри».



Но Лофтон уже успел доказать, что вес – не проблема. Агрессивный игрок, который постоянно ищет контакт, довольно быстрый для своей комплекции. Хорош на подборе, не испытывает сложностей с набором очков в краске и доставляет сопернику множество проблем в обороне. Правда, для форварда уровня НБА Кеннет многовато фолит и теряет мяч.

Кеннет Лофтон Фото: FIBA.basketball

Зато в своём первом матче за «Гриззлис» он буквально задавил Чета Холмгрена – второго номера драфта-2022, которого называют одним из самых перспективных игроков в лиге. Казалось бы, это неудивительно – Лофтон почти на 40 кг тяжелее Чета. Но юная звезда «Оклахомы», как-никак, на полголовы выше Кеннета. И это в очередной раз доказывает, что Холмгрену стоит поднабрать массы.

Но Холмгрен с его недовесом – это другая история. Он хотя бы гарантированно заиграет в НБА за «Тандер». А вот с Лофтоном не всё так однозначно.

Главная проблема в том, что сейчас в ростере «Мемфиса» числятся 16 игроков – это без учёта двусторонних контрактов. И чтобы добавить Джуниора к началу регулярного сезона, «Гриззлис» придётся избавиться от двух заявленных баскетболистов. Пойдут ли в команде на такой шаг ради 19-летнего дебютанта? Вряд ли.



Так или иначе, Летняя лига ещё не подошла к концу, и у Лофтона по-прежнему есть шанс зарекомендовать себя. «Мемфис» сделал ему настоящий подарок, предложив двусторонний контракт, и Кеннет должен воспользоваться этим шансом.